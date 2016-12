Võ Đường Hapkido Thi Đai Đen 3 Đẳng, Tiệc Mừng Giáng Sinh

Trong cuộc thi Đai Đen 3 Đẳng và tiệc mừng Giáng Sinh.

Westminster (Bình Sa)- - Tối Thứ Sáu ngày 23 tháng 12 năm 2016, tại Võ Đường Hapkido tọa lạc tại số 9032 Hazard Ave, Westminster, CA 92683 do Võ sư, Bác Sĩ Phạm Gia Cổn, Đệ Cửu Đẳng Huyền Đai (Grand Master), làm Giám Đốc Võ Đường đã tổ chức cuộc thi lên đẳng cho một số võ sinh. Đặc biệt có cuộc thi lên Đệ Tam Đẳng Huyền Đai cho hai võ sinh đó là: Bác Sĩ David Mai và Bác Sĩ Scott Nguyễn.Sau phần nghi thức khai mạc, Bác Sĩ, Võ sư Phạm Gia Cổn, Chưởng Môn Thiếu Lâm Thất Sơn, sáng lập môn thể dục Hoàng Hạc Khí Công, Chủ Tịch American Hapkido Federation lên ngỏ lời chào mừng quan khách, quý phụ huynh, các cơ quan truyền thông, cùng các em võ sinh tham dự.Sau đó ông giới thiệu thành phần Ban Giám Khảo gồm có: võ sư: Grand Master Từ Võ Hạnh, Master Timothy Nguyễn, Master Lawrence Phạm và Grand Master Phạm Gia Cổn..Ban Giám Sát gồm có các võ sư: Hoàng Ngọc Diệp (Chánh Văn Phòng Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới (THPTVTTG), Chưởng Môn Võ Đường Hồng Phái Hầu Quyền Đao; Giáo sư Hà Huyền Thanh, Tổng Thư Ký THPTVTTG; Võ sư Lý Hoàng Tùng, Chủ Tịch THPTVTTG; Võ sư Phillip Nguyễn, Phó Chủ Tịch Nội Vụ THPTVTTG.Trước khi thi lên đai đen (Đệ Tam Đẳng) cho hai võ sinh, các võ sinh thuộc các lớp Đai trắng, Đai vàng, Đai xanh cũng đã biểu diễn nhiều thế võ Hapkido trước mặt qúy vị Võ Sư trong Ban Giám Khảo và Ban Giám Sát cùng qúy phụ huynh tham dự xem qua những màn trình diễn thật đẹp mắt.Sau đó chương trình vào phần chính là thi lên Đệ Tam Đẳng Huyền Đai cho hai võ sinh đó là Bác sĩ David Mai, Bác sĩ Scott Nguyễn. Cuộc thi dưới sự điều khiển trực tiếp của Võ Sư Phạm Quang Lãm (Lawrence Phạm) Đệ Lục Đẳng Huyền Đai, ông cũng là người đại diện Bác Sĩ Phạm Gia Cổn điều hành Võ Đướng Hapkido.Cuộc thi bắt đầu võ sinh đã lần lược thi đấu qua các thế võ thật ngoạn mục trước Ban Giám Khảo, Ban Giám Sát cũng như phụ huynh tham dự với nhiều thế võ thật gay cấn, nguy hiểm, làm cho mọi người xem thấy thích thú và hồi hợp qua những pha dùng súng cũng như dao găm tấn công. Cuối cùng với màn tấn công dùng sức công phá đá bể một lúc 3 tấm ván qua cú đá thật đẹp mắt.Sau cuộc thi, Ban tổ chức đã mời các thí sinh cũng như võ sư, võ sinh dùng tiệc mừng lễ Giáng Sinh ngay tại võ đường.Tiếp xúc với Bác Sĩ, Võ Sư Phạm Gia Cổn được ông cho biết.Hapkido, môn võ được coi là gần nhất với Aikido qua những đòn thế quật, bẻ khớp, quăng, cuốn, té v.v rất đặc thù của “môn võ tình thương” Nhật Bản. Người Việt nam chúng ta ít nghe đến môn Hapkido vì sự lớn mạnh quá nhanh của Taekwondo (Thái Cực Đạo) trên đất Việt Nam, nhiều người vẫn lầm tưởng Hapkido là 1 chi phái của Taekwondo. Cho đến đầu năm 1989 một phái đoàn chính thức của Hapkido Đại Hàn được sang biểu diễn lần đầu tiên tại sân Phan Đình Phùng (Sài gòn), những người yêu thích võ thuật tại Việt Nam bắt đầu gọi môn Hapkido là HIỆP KHÍ ĐẠO ĐẠI HÀN để phân biệt với Hiệp Khí Đạo Nhật Bản với tên gọi chính thức là Aikido.Lược sử nguyên thủy của môn võ Hapkido đến nay vẫn có đôi phần còn bí ẩn: Một truyền thuyết cho rằng Hapkido có nguồn gốc từ thế kỷ thứ 7 tại vương triều nước Triều Tiên (Hiện nay có tên là Đại Hàn, Korea), giới Hiệp Sĩ quý tộc Hwa-Rang xuất hiện như một tầng lớp đầu tiên chính thức nghiên cứu và tập luyện các đòn thế Hapkido ở xứ này dưới tên như Yu Kwon Sul, Yu Sool, Ho Shin Mu Do, và Bi Sool. Đến lúc này thì Hapkido hoàn toàn là những đòn cương mãnh rất quen thuộc trong dòng võ thuật Triều tiên. Nhưng sau đó chính các tầng lớp các vị sư Phật giáo đã pha với những tinh túy võ thuật từ dòng Phật giáo Trung Hoa tràn sang, bằng cách pha chế các đòn cầm nã thủ đặc thù của các Bắc phái Thiếu Lâm. Nhiều nhà võ sử Hàn Quốc vẫn coi tổ sư của Hapkido là võ sư Tae-Kyun, vị khai sáng ra ngành Hapkido nguyên thủy phối hợp giữa cương và nhu đầu tiên của Đại Hàn, đất nước thuần chuộng các môn võ có tính cách mạnh bạo, và chuộng cước hơn quyền.Lịch sử cận đại của Hapkido cho thấy có 2 trường phái chính, đó là Võ Sư Choi Yong Sul và Võ Sư Ji Han Jae, vì sự phân chia quá sâu rộng trong nền lịch sử võ thuật của Đại Hàn nên khó phân biệt trường phái nào hoặc người nào chính thức là người đã đầu tiên khai triển môn Hapkido hiện đại, mặc dù không ai dám phủ nhận sự đóng góp của cả 2 vị võ sư trên cho sự lớn mạnh của Hapkido khắp thế giới hiện nay, nên mọi tài liệu chính thức của Hapkido ghi nhận 2 vị Võ Sư Choi Yong Sul và Võ Sư Ji Han Jae là đồng chưởng môn Hapkido hiện đại.Võ Sư CHOI, YONG SUL:Võ sư Choi Yong Sul có công trong việc thu nhập, phục hồi những thế nguyên thủy của Hapkido chính gốc. Sinh năm 1904 ở thị trấn Yong Dong, tỉnh Choong Chung, gần Taegue, Hàn Quốc. Năm 1909, Hàn Quốc bắt đầu chịu sự chiếm đóng của người Nhật. Năm 7 tuổi, Choi đã bị quân đội Nhật bắt sang Nhật phục dịch. Đây là thông lệ rất phổ biến vào thời điểm đó, lực lượng chiếm đóng Nhật Bản đã bắt những đứa trẻ Hàn Quốc sang Nhật để lao động các công việc khác nhau. Sang Nhật Bản, trốn và sống lang thang ngoài đường phố bằng đủ thứ nghề từ ăn sinh, phụ bàn, đánh giày. Như một định mệnh, Choi được gán làm việc cho Sokaku Takeda (1860-1943), chưởng môn đời thứ 32 của Daito Ryu Aikijitsu, lúc đó Takeda đã 44 tuổi. Choi được đặt cho một cái tên Nhật, Yoshida Asao, được xem như là tên mà Choi sử dụng trong suốt thời gian sống ở Nhật, tuy nhiên nó không phải hoàn toàn là 1 cái tên Nhật. Vì vậy, cái tên này chỉ mang tính lịch sử tương đối và vẫn còn nhiều sự nghi ngờ khi bàn về lịch sử Hapkido. Choi đã khổ công tập luyện trên 30 năm. Từ Khởi điểm đó Hapkido mới có được những đòn Nhu thuật và Hiệp khí nhu thuật như hiện nay. Trở về nước vào giữa thập niên 1940, Võ sư Choi Yong Sul bắt đầu dạy thứ võ thuật mà ông gọi là Yoo Sool, thay gì gọi là Ju-Jitsu, chỉ vì lúc đó dân Đại Hàn với lòng căm thù không đội trời chung, không muốn dính dáng gì đến Nhật Bản. Nói một cách trung thực, Võ sư Choi Yong Sul suốt đời hành võ đã đem đến cho môn phái Hapkido các đòn thế đặc sắc của môn võ Daito-Ryo Aiki-Jutsu có từ xưa của Nhật Bản.Như một định mệnh rất tình cờ, Giám đốc sản xuất rượu bia đầy thành công tên Suh Bok Sup, một đai đen nhất đẳng Nhu thuật Nhật Bản, năm 1948, chàng thanh niên 24 tuổi Suh đã chứng kiến người đàn ông nhỏ con nhìn đầy nét Nhật Bản tên Choi đã oanh liệt chiến đấu một mình để chống rất nhiều người tất công vây quanh. Với các kỹ thuật đẹp mắt Choi rất nhanh chóng khắc chế đối thủ. Ấn tượng với những kỹ thuật của Choi, Giám đốc Suh đã mời Choi đến văn phòng của mình và hỏi thăm về kỹ thuật của Choi chiến đấu của ông ta. Sau cuộc gặp gỡ này Suh đã mời Choi vào làm trong xưởng sản xuất của mình, và ngược lại chỉ xin Choi đã dạy cho mình những kỹ thuật chiến đấu rất thực dụng mà anh đã được hạnh kiến.Suh Bok Sup đã là người giúp đỡ Choi mở trường dạy kỹ thuật tự vệ đầu tiên tại thủ đô Hán thành, chính thức được gọi là môn phái Hapkido vào tháng 2 năm 1951. Suh cũng là môn sinh đai đen đầu tiên của Choi, cùng với những kiến thức trong Ju-Jitsu, Suh đã bổ sung những kiến thức này cho hệ thống Hapkido rất nhiều những kỹ thuật túm, kéo ống tay áo, vai áo, quăng liệng căn bản được dùng trong Hapkio, có thể tìm thấy từ Ju-Jitsu hoặc Judo. Tuy nhiên đến lúc nầy Hapkido chỉ và vẫn được biết đến như một môn võ gia truyền trong dòng võ lớn của Hàn Quốc.Võ Sư JI, HAN JAE:Võ Ji Han Jae, một Võ sư được biết nhiều đến vì tài năng đóng phim và đem đến cho Hapkido sự nổi tiếng khắp năm châu, vì các đòn Hapkido tuyệt đẹp của ông dùng trong phim ảnh trong suốt thập niên 60, 70. Nhất là thời gian đóng chung với những phim của tài tử Lý Tiểu Long. Là một cao đồ của võ sư Choi Yong Sul, Ji học võ với võ sư Choi từ năm 1949. Khi được 18 tuổi, Ji đã từng luyện học tập các môn võ cổ truyền trước khi thụ huấn môn Hapkido truyền thống, Vào đầu thập niên 1960, với sự giúp sức của môn đồ là Kim Soo Wong, Võ sư Ji Han Kae đầu tiên chính thức hoàn thành học trình chính thức đầu tiên cho môn phái Hapkido, và có công rất lớn khi đưa các môn sinh của mình trải dài trên khắp mọi lục địa để truyền bá Hapkido.Riêng tại Việt Nam, từ năm 1965 thời cao điểm của cuộc chiến Việt Nam, Võ sư Kim Jin Pal, một cao đồ của Võ Sư Ji Han Jae từ Seoul, Đại Hàn. Được sang Việt Nam trong Phái Bộ Điều Tra Tội Ác của chính phủ Nam Hàn (The Republic of Korea Criminal Investigation Division). Trong thời gian tòng sự, ông áp dụng khả năng võ học của ông và lập nhiều thành tích đáng kể, nhất là huấn luyện cho toán đặc nhiệm bảo vệ toà Đại Sứ Đại Hàn. Đầu tiên ông tập trung được một nhóm môn đệ bản xứ và lập Võ đường Nguyễn Huỳnh Đức với tòa nhà 6 tầng khá rộng trực thuộc toà Đại Sứ Đại Hàn, trong 5 năm huấn luyện không hề mệt mỏi ông đã có trên 1000 môn sinh và thành lập (không chính thức) Tổng Hội Hapkido Việt Nam. Năm 1970, cùng với sự rút quân từ từ của Hoa Kỳ và Đồng Minh ra khỏi Việt Nam, Võ Sư Kim đã ngậm ngùi để võ đường ở Sàigòn lại cho Bác sĩ Phạm Gia Cổn tiếp tục sự nghiệp truyền bá Hapkido tại Việt Nam. Hiện nay Bác Sĩ Phạm Gia Cổn là võ sư 9 đẳng huyền đai, giảng sư y khoa UCLA, sinh sống và tiếp tục huấn luyện Hapkido tại Quận Cam, trực thuộc hệ thống Jin Pal Hapkido (Jin Pal Hapkido Martial Arts Federation), tạo nên 1 trường phái Hapkido lớn mạnh khắp suốt Hoa Kỳ và thế giới.Hiện tại tại Hàn Quốc nơi khai sinh ra Hapkido, Hapkido đến giờ nầy vẫn chưa có được 1 liên đoàn chính thức đại diện trên thế giới như các môn phái bạn Taekwondo, Karate, Judo v.v.. được thành lập cùng thời, nhiều trường phái với những đặc tính riêng biệt làm cho người tập Hapkido đôi lúc phải vô cùng khó khăn khi phân biệt sự tương và khắc giữa các chi phái, rất nhiều lần Hiệp hội võ thuật chính thức của chính phủ Hàn Quốc đã đứng ra tổ chức các cuộc hợp khoáng đại để giải quyết và thống nhất môn Hapkido thành một liên đoàn duy nhất. Nhưng chuyện đó còn phải cần thời gian khá xa trong 1 quốc gia mà nền võ thuật ngự trị trong khuôn khổ phép vua thua lệ làng.Cuối năm 1982 thông qua võ sư Bông Su Han, bác sĩ Phạm Gia Cổn và GM Kim Jin Pal gặp nhau tại Quân Cam, California. Sau một đêm hàn huyên tâm sự, cả hai quyết định gộp chung hai võ đường lại, cùng tập chung và dạy chung như thời gian còn ở Việt Nam.VD Hapkido hoạt động tại QC tới nay đã đào tạo cả trăm đai đen. Các võ sư đệ ngũ đẳng huyên đai đầu tiên được ghi nhận là Phạm gia Cẩn, Phạm gia Sơn và Eric Kim.Hiện nay VĐ đo các võ sư sau đây trạch nhiệm huấn luyên (head instructor):- 1993-2006 Võ sư Timothy Nguyen. Có 6 đẳng huyền đai Hapkido và huyền đai Brazillian Jiu-jit. Với kinh nghiệm VS Timothy Nguyen là cố vấn giá trị và cũng là bạn của VS Lawrence Phạm, trách nhiệm từ 2006 tới nay.- Võ Sư Lawrence Phạm, đệ ngũ đẳng Huyền đai Hapkido, huyền đai Taekwondo và từng tập thêm “kỹ thuật tác chiến” của các môn Muay Thái và Brazilian Jiu-JIT su. Cùng với khả năng võ thuật, ông tốt nghiệp Đại Học UCLA với hai ngành chuyên môn, Hóa học và Kinh tế.