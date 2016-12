NOËL Ở ÚC NHƯNG KHÔNG QUÊN HOMELESS CALIFORNIA.



Tác-giả: “Chân Quê”



Gia-đình chúng tôi di-cư từ Los Angeles về xứ sở Kangaroo để nghỉ hưu đúng 1 tuần trước lễ mừng Chúa giáng-sinh 2016. Trời xanh, mây trắng; nhiệt-độ vô cùng ấm-áp; cao nhất vào ban ngày thường trên dưới 80độ F – Fahrenheit (= 26độ C - Celsius) và ban đêm là 65độ F (= 18độ C). Những cây hoa phượng đỏ lung-linh trong nắng sớm gợi nhớ thật nhiều hình bóng quê nhà Việt-Nam! (Nên nhớ: mùa đông ở Mỹ thì Úc ngược lại là vào Hạ). Và! Màu đỏ phượng vĩ khoe sắc nơi đây cũng chính là biểu tượng cho mùa Christmas mừng Chúa giáng trần.





Màu hoa Phượng đỏ thắm rực rỡ khắp nẻo đường mùa Giáng-Sinh ở xứ Kangaroo.





Tận hưởng không-gian nhiệt-đới Australia nhưng không thể quên thân-phận những kẻ “đêm đông lạnh lẽo không nhà” ở California. Vì thế, trước ngày lên máy bay, chúng tôi đã cẩn-thận bỏ phong bì cho 150 người vô-gia-cư và nhờ một người bạn ngoại-quốc tên Efrain Frias trong trang-phục Ông Già Noel đến phát tận tay họ ở “Homeless Shelter” địa-phương; như một món quà mọn (vì không đáng là bao nhiêu); chỉ nhằm ý nhắc nhở rằng gia-đình “Chân Quê” dầu đi đến chân Trời, góc bể nào cũng không quên những người kém may mắn hôm nay; chúng-tôi cố-gắng thực-hiện việc trao quà Giáng-Sinh hằng năm (như đã thực-hiện liên-tục suốt 10 năm qua!)





Hình gia-đình “Chân Quê” mừng Giáng-Sinh với Homeless năm ngoái 2015.

Hình: Santa Claus Efrain Frias và túi quà ($) cho Homeless Giáng-Sinh 2016.





Xin được nói sơ qua về Santa Claus Frias: khi còn là cậu bé 15 tuổi; Efrain đã vượt biên-giới từ Mexico qua Mỹ. Đói và khát nhiều ngày trong sa-mạc khô cháy hoang-vu (cũng giống hoàn-cảnh khi xưa của gia-đình Việt-Nam tỵ-nạn “Chân Quê”; chúng tôi tự nhận mình đã có lần vô-gia-cư và vô-tổ-quốc).





Trải qua biết bao công việc lao-động nhọc nhằn; đổ mồ-hôi và nước mắt để rồi chính-thức trở thành công-dân Mỹ và sau 45 năm làm lụng vất-vả; nuôi nấng các con khôn lớn, thành tài. Efrain Frias đã ổn-định cuộc sống; có tiền mua đứt căn nhà của chúng tôi (mà không phải vay mượn ngân-hàng); đồng thời ông còn đang làm chủ một căn khác ở vùng Los Angeles. Thế mà hiện nay ông vẫn tiếp-tục chăm-chỉ với công việc cắt cỏ cho từng tư-gia không ngừng nghỉ.





Tác-giả Larry Doyle có một bài viết trên trang wallstreetpit.com với tựa đề “It’s Not How Much You Make, It’s How Much You Save” đã nhấn mạnh rằng “Không Thành Vấn-Đề Là Bạn Kiếm Được Bao Nhiêu Tiền, Điều Chính-Yếu Là Bạn Để Dành Được Bao Nhiêu”.





Chủ-bút Craig Ballantyne của tờ báo “Early To Rise” có bài viết về một trong những nhân-vật nổi tiếng ở Hoa-Kỳ là tay vô-địch Quyền-Anh (Boxing) Mike Tyson. Trong vòng 20 năm trên đấu trường, anh ta thắng được 400Triệu US Dollars. Vậy mà trước ngày sinh-nhật thứ 39, người làm ra tiền nổi tiếng này lại bị mắc nợ đến 38Triệu US Dollars.





Tiền vào như nước, nhưng tiền chi-tiêu như bão lũ. Thời hoàng-kim, dưới tay anh là 200 người phục-vụ bao gồm cận-vệ, tài-xế, đầu bếp cùng rất nhiều người làm vườn.

“During the 20-year span of his career, Mike Tyson’s income exceeded $400 million. Yet, in 2004, before his 39th birthday, this amazing moneymaker was $38 million in debt….

The faster money came in, the faster it went out… Tyson employed as many as 200 people, including bodyguards, chauffeurs, chefs, and gardeners”.





Liệt-kê dưới đây là những khoản chi-tiêu “cực-kỳ” phi-lý của Mike Tyson:

Gần 4Triệu rưỡi cho xe hơi và xe gắn máy

3Triệu4 mua quần áo và đồ trang-sức

7Triệu8 chi-phí lặt-vặt

$140.000 tiền nuôi hai con bạch hổ và $125.000/1 năm trả cho người huấn-luyện chúng.

2Triệu mua một cái bồn tắm đặc-biệt cho người vợ đầu là tài-tử Robin Givens

$410.000 mở tiệc mừng sinh-nhật

Từ năm 1995 đến 1997, Mike Tyson đã tiêu $230.000 cho điện-thoại và “Pagers” - Người Việt-Nam mình thưở ấy thường gọi là cái “Bíp-pơ”.

Link: http://www.earlytorise.com/the-sad-story-of-mike-tyson-a-spending-fool/





Đọc qua những tài-liệu trên chắc hẳn chúng-ta không lấy gì làm ngạc-nhiên khi trong xã-hội phức-tạp trên toàn thế-giới lại có người “Lên Voi Xuống Chó” nhanh như thế! Và biết đâu chừng, trong những nhân-vật Homeless được nhận quà của chúng tôi hôm nay có người đã từng sống một thời vàng son với kẻ hầu người hạ.





Năm hết, Tết Tây rồi lại Tết Ta sắp đến. Mong sao người Việt-Nam tỵ-nạn của chúng ta luôn thành-đạt trong công việc hằng ngày và điều quan-trọng là biết phân-biệt giữa đức “Bác-Ái” và sự “Phung-Phí” tiêu-xài./.





Hình gia-đình “Chân Quê” do cô Ilianna Talamantes

(cháu ngoại ông Frias) sáng-tạo để

Santa Claus Efrain đeo trước ngực

trong đêm Noel 2016 phát quà cho Homeless.







(Tác-giả: “Chân Quê” viết trong những ngày cuối năm 2016 tại xứ Kangaroo.)