Trung Cộng Chết Vì Mỹ

Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump ngày 21/12 đã đề cử Ô. Peter Navarro giáo sư kinh tế thương mại chống TC hết mình, tác giả cuốn sách “Chết vì Trung Quốc,” được làm thành phim, làm Chủ Tịch Hội đồng Thương mại Quốc gia của Tòa Bạch Ốc. Bộ tham mưu lập nội các của TT Trump nói Ô. Navarro là một kinh tế gia có viễn kiến, có thể phát huy các chính sách thương mại giúp giảm thâm thủng mậu dịch, mở rộng tăng trưởng, và chấm dứt tình trạng chảy máu công ăn việc làm của Mỹ ra nước ngoài. Việc bổ nhiệm Ô Navaro là "thể hiện quyết tâm của Tổng thống tân cử để làm cho ngành sản xuất của Mỹ vĩ đại một lần nữa".Ô. Navaro có hai tác phẩm đã xuất bản, The Coming China Wars (Chiến tranh Trung Quốc sắp đến) và Death by China (Chết vì Trung Quốc), trong đó ông chỉ trích gay gắt chính sách của TC.Ông cũng từng làm cố vấn cho ông Trump trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống của Ô Trump. Báo San Francisco Chronicle cho biết Ô. Navarro đã gặp ông Trump sau khi xuất bản cuốn sách đầu tiên và trở thành cố vấn chính sách cao cấp cho chiến dịch của ông này. Giáo sư Navarro cũng từng gợi ý Mỹ cần hỗ trợ Đài Loan bằng một chương trình phát triển tàu lặn để phòng ngừa TC.Nhưng việc TT Trump bổ nhiệm Ô. Navaro làm Chủ Tịch Hội đồng Thương mại Quốc gia là một cú bất ngờ, như sét đánh ngang mày TC khiến Bắc Kinh chới với.Ông Navarro là giáo sư ngành kinh thương của Đại học California ở Irvine (University of California Irvine), và viên phụ khảo của ông là Thạc sĩ Greg Autry chuyên gia về Trung Quốc Greg Autry từng phát động phong trào chống hàng hoá và ngoại thương của TC rất qui mô và sâu rộng thời TT Obama. Hai Ông từng mở cuộc hội thảo khi ra mắt hai cưốn sách “Death By China - Confronting the Dragon - A Global Call to Action,” (Chết vì Trung Quốc – Đối phó Với Con Rồng). Hai vị cảnh báo khẳng định: “Hòa bình, thịnh vượng, và sức khỏe của thế giới đang đối mặt với mối đe dọa lớn nhất kể từ thời Đức quốc xã: (đó là) một đảng Cộng Sản Trung Quốc hùng mạnh, giàu có, thối nát và trở nên táo bạo hơn vì chủ nghĩa dân tộc cực đoan mỗi ngày một tăng.” Hai tác giả báo động đỏ cho Mỹ, Mỹ sẽ chết vì Trung Cộng nếu tình hình này tiếp diễn. TC sản xuất, xuất cảng, bán rẻ mạt hàng hóa, đồ ăn thức uống độc hại giết dân chúng của các nước. Như sữa có độc chất melamine, quần áo trẻ em dễ cháy, thuốc aspirin có độc tố, thuốc Lipitor và Viagra giả, nước ngọt có arsenic, trà có chì, nôi trẻ sơ sinh dễ gẫy, điện thoại di động pin dễ nổ gây thương vong, vòng đeo cổ và đồ chơi có chất làm nghẹt thở, v.v...TC ngầm phá hoại làm liệt bại nền kinh tế của các nước. TC luồn lách các qui định của WTO để thu lợi trong ngoại thương và bảo vệ kỹ nghệ nội địa, bằng cách tài trợ cho các công ty TC để cạnh tranh với các công ty ngoại quốc. Họ sản xuất hàng giả, hàng nhái. Họ kềm giá công nhân biến thành lao nô để giá thành hàng made in China thấp bán rẻ hầu cạnh tranh thắng lợi Tây Phương.Mỹ bị TC cướp nhiều việc làm. Trong vòng 10 năm qua, Trung Cộng (TC) lấy đi của Mỹ mỗi năm 1 triệu công ăn việc làm. Trong 13.9 triệu người Mỹ đang bị thất nghiệp, có 10 triệu việc bị mất ở Mỹ vì chuyển sang Trung Quốc. TC cướp 40% công ăn việc làm của Mỹ. TC làm chết hơn 70% kỹ nghệ dệt của Mỹ. Từ khi TC vào WTO năm 2001, kỹ nghệ bàn ghế, hóa chất, giấy, sắt, bánh xe, của Mỹ phải đóng cửa phân nửa. Vì vậy thâm thủng mậu dịch hàng năm của Mỹ lên đến gần $1 tỷ Đô!.TC còn dùng gián điệp người và tin tặc ăn cắp bí mật kinh tế, chánh trị, quân sự, khoa học kỹ thuật của Mỹ và các nước Tây Âu đã tốn hàng tỷ tỷ Đô la để nghiên cứu. TC còn ép buộc các công ty muốn vào làm ăn ở TC phải chuyển bộ phận nghiên cứu và phát triển đến đó và từ đó TC ăn cắp kỹ thuật. Google là trường họp điển hình.TC đóng vai trò thực dân mới, lấy và lập thuộc địa theo kiểu mới. TC dùng tiền mướn dài hạn hay mua những vùng đất của các nước để khai thác cạn kiệt, tàn phá môi sinh các nước nghèo. TC vai mang túi bạc kè kè đến nói nhân nói nghĩa, cho vay mượn một số tiền khổng lồ với tiền lời rẻ mạt để “giúp” xây cất đường sá hay canh tân quân đội. TC chỉ xin được quyền khai thác tài nguyên, chế tạo sản phẩm và bán lại cho dân chúng trong nước này. Thế là TC nắm quyền sản xuất, phân phối, và buôn bán của những vùng này, nước này, giết nền kỹ nghệ của nước đó, nếu không liệt bại thì cũng thành phụ thuộc của TC.TC đã đánh cắp bí mật khoa học kỹ thuật của Tây Phương, đặc biệt là của Mỹ để chế vũ khí tối tân trong đó có cả hoả tiễn có thể bắn hạ vệ tinh, tiêu diệt hàng không mẫu hạm của Mỹ, hay bắn sâu vào nội địa Mỹ.Về quân sự, TC giành thế hải thượng của Mỹ. Canh tân, hiện đại hoá hải quân, TC đưa vào sử dụng một hàng không mẫu hạm mua của Ukraine. TC có đội quân thứ năm, len lỏi trong số người Trung Quốc định cư ở hải ngoại từ lâu, một thế lực tài chánh khá mạnh, suốt từ San Francisco tới tận Singapore. Và mỗi năm có 750.000 người Trung Quộc vào nước Mỹ.Chống lại âm mưu và hành động tai hại giết dân và hại các nước khác của TC, Tiến sĩ Peter Navarro và Thạc sĩ Greg Autry đề nghị người dân Mỹ cần thay đổi thói quen và nhận thức đối với TC. Phải hiểu hàng TC có rẻ thật nhưng không an toàn, xài bị bịnh sẽ tốn ngàn lần hơn. Chánh quyền phải xét lại chính sách đối ngoại và ngoại thương với TC.Ông thành khẩn kêu gọi người Mỹ “giúp bảo vệ nước Mỹ và bảo vệ gia đình của chính mình – đừng mua hàng “Made in China”.Một vị Tướng Thủy quân Lục chiến Mỹ hồi hưu Jon Gallinetti nói “Các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự phương Tây nên đọc ngay cuốn sách này!”Việc TT Trump chọn Gs Navaro điều hành ngành kinh tế và ngoại thương Mỹ vĩ đại lại coi như là lẽ dĩ nhiên. Kẻ làm cho kinh tế èo ọt cả 8 năm nay không ai khác hơn TC. Gs Navaro là kinh tế gia nội, ngoại thương am tường thái độ hành động của TC. Ông nói TC “nhẫn tâm, lọc lừa…” (danh từ Ô Navarro sử dụng).Còn TT Trump là ứng cử viên chống TC mạnh nhứt khi tranh cử so với các ứng của viên của Cộng Hoà lẫn Dân Chủ trong thời tranh cử sơ bộ hay chánh thức. Ông Trump không ngớt tố cáo TC đánh cắp công ăn việc làm của Mỹ. TC đang dùng bức tường “Vạn lý trường thành của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch” để ngăn chặn các công ty Mỹ và tạo ra một sân chơi có lợi một cách không công bằng cho các công ty Trung Quốc. Ô. Trump từng cam kết sẽ áp đặt thuế 45% lên các mặt hàng Trung Quốc để bù vào sự mất giá của đồng Nguyên mà ông nói là Bắc Kinh thao túng tiền tệ và đang giết chết các công ty của Mỹ.Hai tâm hồn lớn chống TC gặp nhau là chuyện bình thường. Nhưng tháng năm sắp tới, chánh quyền Trump sẽ tạo thành một cơn ác mộng lớn và dài cho TC. TC ắt nhớ lại câu trong kiếm hiệp của Tàu, quân tử 10 năm trả thù không muộn. Gs Navaro trong chức trách mới, Chủ Tịch Hội đồng Thương mại Quốc gia của Tòa Bạch Ốc, sẽ biến cuốn sách Chết vì TC, thành “TC Chết Vì Mỹ” trên phương kiện kinh tế và ngoại thương./.(Vi Anh)