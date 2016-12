100 Nghị Sĩ Mỹ: Nga Chen Vào Bầu Cử Mỹ; TT Obama Sắp Công Bố Lệnh Trừng Phạt Nga

Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham cho biết hôm Thứ Ba rằng ông và 99 thượng nghị sĩ khác tin rằng Nga can dự vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và rằng “chúng tôi sẽ nghe điều trần và đặt ra các trừng phạt nhắm vào tổng thống nga Putin như là cá nhân và nội bộ của ông.”“Họ làm điều đó trên khắp thế giới, không chỉ tại Hoa Kỳ,” vị Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Tiểu Bang South Carolina nói với Jim Sciutto của CNN như thế. “Họ can dự vào các cuộc bầu cử và trong các quốc gia dân chủ cố gắng để tự quyết định một mình tất cả chuyện trên thế giới.”Sciutto đã phỏng vấn Graham và Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Arizona John McCain từ Estonia, nơi mà các vị thượng nghị sĩ nói rằng họ đã đến thăm các đồng minh để bảo đảm với họ về hậu thuẫn của Thượng Viện Mỹ đối với các nỗ lực của họ đánh bại cuộc bành trướng của Nga.McCain là chủ tịch Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện Hoa Kỳ, mà TNS Graham là thành viên trong đó.Trong khi đó một bản tin khác hôm Thứ Ba cho biết chính phủ Obama đang sắp sửa công bố các dự luật trừng phạt Nga vì can dự vào bầu cử tổng thống Mỹ trong năm 2016, gồm các trừng phạt kinh tế và công kích ngoại giao, theo các viên chức Hoa Kỳ cho biết.Chính phủ vẫn đang trên tiến trình hoàn tất các chi tiết, cũng được dự đoán bao gồm hành động sẽ dính líu tới các hoạt động mạng, theo các viên chức cho biết tiếp.