Trump Cử Phó Cố Vấn Nội An Của Bush Làm Cố Vấn Nội An

WASHINGTON - Ông Tom Bossert, phó cố vấn nội an trong năm cuối của chính quyền Bush, được mời tham gia nội các Donald Trump ở vai trò cố vấn trưởng nội an, chống khủng bố và an ninh mạng, theo tin CNN.TT đắc cử cũng tách rời HĐ nội an và HĐ an ninh quốc gia mà TT Obama sáp nhập làm một năm 2009, nghĩa là đưa cố vấn nội an lên ngang hàng với cố vấn an ninh quốc gia mà cựu Tướng Michael Flynn đuợc ủy nhiệm.Cũng như Tướng Flynn, chức quyền của cố vấn Bossert không đòi hỏi sự chuẩn thuận của Thượng Viện.Trước khi làm phó cố vấn nội an trong chính quyền Bush, ông Bossert đứng đầu Phòng pháp chế của cơ quan khẩn cấp liên bang (FEMA) phụ trách chính sách bảo vệ hạ tầng cơ sở và về ứng phó khẩn cấp tại Bạch Ốc. Trong 8 năm qua, ông Bossert làm việc trong lãnh vực tư qua 1 công ty tham vấn an ninh và ứng phó rủi ro do ông thành lập, và trở thành chuyên gia cao cấp tại cơ sở nghiên cứu Atlantic Council.Ông Trump mô tả chuyên gia Bossert là tài sản vô giá của chính quyền liên bang.