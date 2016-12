Nguyễn Phú Trọng: Công An Phải Tuyệt Đối Trung Thành Với Đảng

Đúng là chuyện chỉ có ở xứ XHCH và trên đất nước bị CS toàn trị, khi ông Tổng Bí Thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng phán rằng công an phải bảo vệ đảng, thay vì đúng ra phải bảo vệ người dân, theo bản tin của Đài BBC cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin BBC viết như sau.“Phát biểu tại Hội nghị Toàn quốc lần thứ 72 ngành công an Việt Nam, lãnh đạo Đảng Cộng sản, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh công an phải làm tốt 'công tác bảo vệ Đảng'.“Ông Trọng, người đã tham gia Đảng ủy Bộ Công an với tư cách ủy viên, nhắc ngành công an Việt Nam rằng:"...lực lượng Công an phải làm tốt công tác bảo vệ Đảng. Bảo vệ Đảng là bảo vệ và giữ vững nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng..."Bảo vệ các cơ quan đầu não, không để sơ hở, không để kẻ địch, bọn phản động, phần tử xấu thâm nhập..."”Bản tin BBC cho biết thêm rằng, “Như các phát biểu với cơ quan, ban ngành khác dịp cuối năm, Giáo sư Trọng nhắc lại chủ đề 'chống tự diễn biến' khi đọc diễn văn với hội nghị ngành công an tại Hà Nội hôm 26/12 vừa qua."Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình", tăng cường sử dụng các biện pháp "mềm", tập trung làm chuyển hóa về chính trị tư tưởng, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", kích động chia rẽ, đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang; bôi nhọ hòng phủ nhận vai trò, uy tín lãnh đạo của Đảng..." ông Trọng nhận định.“'Còn Đảng còn mình'Trước tình hình đó, ông chỉ đạo ngành công an phải "là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, tuyệt đối kiên định mục tiêu, lý tưởng, con đường xã hội chủ nghĩa".”Vì chỉ lo bảo vệ sự sống còn của đảng cho nên Đảng CSVN thà để mất nước cho Tàu hơn là mất đảng.Thiệt là bất hạnh cho dân tộc Việt Nam!