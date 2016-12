Blogger Nguyễn Hữu Quốc Duy Bị Xử Y Án 3 Năm Tù

Lại thêm một blogger trong nước bị y án trong phiên tòa phúc thẩm khu vực Đà Nẵng tuyên án giữ nguyên bản án 3 năm từ đối với blogger Nguyễn Hữu Quốc Duy hôm 26 tháng 12, theo tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin VOA viết rằng, “Hôm 26/12, tòa án cấp cao thuộc khu vực Đà Nẵng đã giữ nguyên phán quyết của toà án Khánh Hoà, phạt blogger Nguyễn Hữu Quốc Duy 3 năm tù theo điều 88 của Bộ Luật hình sự Việt Nam, về tội “tuyên truyền chống nhà nước”.“Trong phiên sơ thẩm vào ngày 23/8/2016, tòa án tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Quốc Duy 3 năm tù, và người anh em họ Nguyễn Hữu Thiên An 2 năm tù theo điều 88 của Bộ luật hình sự. Thiên An không kháng án.”Bản tin VOA cho biết thêm rằng, “Ngay sau phiên sơ thẩm vào tháng 8, 2016, tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội đã ra tuyên bố quan ngại sâu sắc về việc Tòa án Việt Nam kết tội Thiên An và Quốc Duy và kêu gọi Chính phủ Việt Nam thả tự do vô điều kiện hai cá nhân này cũng như tất cả các tù nhân lương tâm khác.“Toà đại sứ Mỹ còn yêu cầu Hà Nội hãy cho phép tất cả công dân được bày tỏ quan điểm mà không sợ bị trả thù. Tuyên bố này nói thêm “thật đáng lo ngại khi nhà chức trách Việt Nam sử dụng các điều khoản hình sự để trừng phạt các cá nhân chỉ thực hiện quyền tự do biểu đạt và hội họp ôn hòa.”