Isael Tiếp Tục Xây Nhà Định Cư Tại Khu Đông Jerusalem

JERUSALEM - Bất chấp Nghị quyết hô hào ngưng xây dựng nhà định cư tại lãnh thổ chiếm đóng đuợc HĐ Bảo An bỏ phiếu thuận, chính quyền Netanyahu vẫn tiếp tục xây nhà định cư tại khu đông Jerusalem, nơi dự kiến là thủ đô tương lai của nhà nước Palestine.Hoa Kỳ không bỏ phiếu trong cuộc biểu quyết hôm Thứ Sáu, giúp Nghị quyết về Israel đuợc thông qua.Tin từ Amim NGO là hội đoàn vô vị lợi theo dõi hoạt động xây dựng nhà định cư của Israel cho hay ủy ban kế hoạch của thành phố Jerusalem sắp thảo luận khả năng cấp giấy phép xây dựng cho 618 đơn vị gia cư tại khu đông Jerusalem, nơi đa số cư dân là người Palestine.Phó thị trưởng Meir Turjeman là chủ tịch ủy ban cũng đã nói tới khả năng xây dựng 5600 đơn vị gia cư trong giai đoạn đầu của kế hoạch. Hôm Thứ Ba, ông này xác nhận với AFP: không có kế hoạch hưởng ứng lời kêu gọi của HĐ Bảo An. Trang mạng Facebook của ông Turjeman ghi: tôi không quan ngại bởi LHQ hay cơ quan nào khác liên quan với các hành động của chúng tôi tại Jerusalem.Chính quyền Netanyahu đã bắt đầu các biện pháp ngoại giao đáp lại nghị quyết của HĐ Bảo An – Bộ ngoại giao loan báo giảm tiếp xúc và làm việc với các nước bỏ phiếu thuận nghị quyết về ngưng xây nhà định cư. ĐS Israel tại các nước bỏ phiếu thuận đuợc gọi về nước hôm lễ Giáng sinh và Thủ Tướng Netanyahu gặp ĐS Hoa Kỳ hôm Chủ nhật.Sau cuộc chiến 1967 thắng lợi, Israel sáp nhập khu đông Jerusalem, là hành động không đuợc cộng đồng quốc tế công nhận – xây dựng nhà định cư tại lãnh thổ chiếm đóng là trái phép theo luật quốc tế.Hiện có 430,000 dân Israel sinh sống tại Tây Ngạn và 200,000 người khác tại khu đông Jerusalem mà lãnh đạo Palestine chọn để đặt thủ đô của nhà nước tương lai.Nghị quyết của HĐ Bảo An không gồm các biện pháp trừng phạt, nhưng điều mà Israel quan ngại là cơ nguy bị kiện tại Toà hình sự quốc tế (ICC). Chính quyền Netanyahu cũng sợ nghị quyết của HĐ Bảo An khuyến khích các nước trừng phạt dân định cư và tẩy chay hàng hoá từ các khu định cư.Mặt khác, Pháp đang hô hào 1 hội nghị về hoà bình Trung Đông họp vào giữa Tháng 1-2017 tại Paris. Hội nghị này có thể dẫn tới các đề nghị chống Israel khác đưa ra HĐ Bảo An cả trước ngày TT đắc cử Donald Trump tuyên thệ nhậm chức. Bộ trưởng quốc phòng Avigdor Lieberman hô hào dân Israel tại Pháp hồi hương với mô tả nghị quyết của HĐ Bảo An như là phiên bản mới của “vụ tai tiếng chính trị Dreyfus tại Pháp năm xưa” là xét xử toàn bộ đất nước Israel.