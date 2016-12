Tòa Thổ Nhĩ Kỳ: Bắt Đầu Xử 29 Nghi Can Vụ Đảo Chánh, Nếu Bị Kết Tội Các Bị Cáo Sẽ Bị Tù 7 Năm Tới Chung Thân

ISTANBUL - Trong lúc chiến dịch đàn áp đối lập mở rộng, vụ đầu tiên trong tiên trình xét xử âm mưu đảo chính giữa Tháng 7 tại Thổ Nhĩ Kỳ đã khai diễn hôm Thứ Ba, với 29 bị cáo là nhân viên cảnh sát.Hơn 40,000 nguời, gồm viên chức, học giả, nhà báo bị bắt để điều tra theo luật khẩn cấp. Hàng ngàn quân nhân, cảnh sát bị sa thải vì tình nghi có quan hệ với giáo sĩ lưu vong Fethullah Gulen mà TT Tayyip Erdogan chỉ danh là kẻ chủ mưu khuynh đảo.Giữa vòng đai an ninh chặt chẽ tại khám đường Silivri bên ngoài thành phố Istanbul, chánh án Fikret Demir đọc bản cáo trạng quy trách các nghi can không tuân hành lệnh bảo vệ Dinh TT tối 15-7.Nếu bị quy tội, 21 bị cáo sẽ bị trừng phạt bằng án tù chung thân và 7 người bị tù từ 7 năm 6 tháng đến 15 năm.Công tố viên Orhan Cagri Bekar khẳng định với báo giới: mọi người liên quan với đảo chính phải đuợc xét xử công bằng.Giáo sĩ Gulen cả quyết không can dự.Nhiều phiên toà sẽ khai diễn vào đầu năm 2017 nêu quan ngại về khả năng phân xử công bằng của hệ thống toà án quá tải và bị chính trị hoá bởi TT Erdogan trong khi truyền thông thân chính loan truyền rộng rãi tin về các tố giác và âm mưu của tổ chức gọi là Gulen Teoorist Organization và “cơ chế chính quyền song hành”.Dư luận quan ngại về số quân nhân và cảnh sát hành động chỉ vì tuân lệnh thượng cấp, không hay biết âm mưu đảo chính.