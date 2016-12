Đức: 6 Di Dân Từ Syria, Libya Đốt Người Vô Gia Cư Ra Trình Diện

BERLIN - Các nghi can phóng hoả 1 người vô gia cư tại đường xe điện ngầm của thủ đô Đức là di dân từ Syria và Libya – 6 người trong số này đã trình diện cảnh sát.Nghi can thứ 7 bị bắt trong 1 cuộc hành quân an ninh của cảnh sát.Thông cáo báo chí của cảnh sát xác nhận 6 nghi can tại các đồn cảnh sát khác nhau từ tối Thứ Hai – nghi can thứ 7 bị thám tử điều tra bắt.Nạn nhân bị đốt đuợc khách bộ hành tiếp cứu, dập tắt lửa – cơ quan công lực xác nhận vụ việc này là âm mưu giết người.Cảnh sát đã thiết lập đuợc lý lịch của 7 nghi can tuổi từ 15 đến 21.Phó phòng báo chí của cảnh sát Berlin cho hay 6 nghi can chào đời tại Syria, người còn lại đến từ Libya – tất cả đã đuợc cấp quy chế tị nạn.Cảnh sát đã nhận biết nghi can chủ mưu là tên 21 tuổi.