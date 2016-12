DMV: Luật Mới 2017 Tăng Nhiều Lệ Phí

LOS ANGELES, Calif.-- Chỉ vài ngaỳ nữa là tới Năm Mới 2017... Nha Lộ Vận DMV cho biết có nhiều luật mới cần biết về laí xe sẽ hiệu lực kể từ ngày 1/1/2017.Tốm lược các tin quan trọng về giao thông như sau.Về Sử Dụng Thiết Bị Điện Tử Vô Tuyến: Cấm vừa lái xe vừa cầm điện thoại hay cầm thiết bị điện tử viễn thông... trừ phi thiết bị điện tử naỳ gắn vào kính xe, hay mặt dashboard của xe, hay trục giữa xe.Tay của người lái xe chỉ được phép dùng để bật hay tắt thiết bị điện tử với ngón tay quẹt hay gõ vào, chứ không cho cầm điện thoaị hay cầm thiết bị điện tử.Luật này không áp dụng cho hệ thống cho hãng xe gắn sẵn vào xe.Ghế An Toàn Cho Trẻ Em: Luật buộc ba mẹ, người giám hộ phải đặt trẻ em dưới 2 tuổi vào ghế an toàn hướng mặt ra phía sau xe, trừ phi em bé nặng 40 pounds (18.15 kilogram) hay hơn, hay có chiều cao 40 inches (1.1 mét) hay hơn.Lệ Phí Đăng bộ Xe Hơi: Luật mới đã tăng lệ phí đăng bộ trên tất cả các xe từ $43 tới $53 kể từ ngày 1 tháng 4/2017.Bản số Xe phù hợp Môi trường (Environmental License Plate, có nghĩa là bảng số xe do chủ xe tự chọn theo ý riêng): Lệ phí cấp bảng số ELP này từ $43 tăng tới $53, kể từ ngày 1 tháng 7/2017.Nếu tái xin hay chuyển đổi hay làm bản sao bảng số xe ELP, chi phí là $38 sẽ tăng tới $43, kể từ ngày 1 tháng 1/2017.Báo Cáo Tai Nạn: Ngưỡng tài chánh tối thiểu về thiệt hại phải báo cáo về Nha Lộ Vận DMV từ $750 sẽ tăng tới $1,000 khi người lái liên hệ trong vụ đụng xe.