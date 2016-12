Việt Kiều Mỹ Kinh Doanh Ở VN Gạt 5 Ngân Hàng, Ôm Tiền Đi

SAIGON -- Việt kiều Mỹ kinh doanh tại Việt Nam... khi doanh nghiệp bị khởi tố vì “đại án” kinh doanh thua lỗ cả ngàn tỷ đồng, vì sai quy định về tín dụng và cả lừa đảo chiếm đoạt... Gia đình Việt kiều này bay sang Mỹ trốn biệt... theo tin các báo VN.Báo Một Thế Giới kể về vụ án Công ty Phương Nam ở Sóc Trăng, khi 2 'trợ thủ' của Chủ tịch thủy sản Phương Nam bị án tù, và TAND Tối cao cho rằng Phó giám đốc và nguyên Kế toán trưởng Công ty Phương Nam ở Sóc Trăng lĩnh án 12-14 năm tù là nhẹ nên kháng nghị hủy án để xử lại.Bản tin MTG ghi rằng chiều 25.12, TAND tỉnh Sóc Trăng nhận được kháng nghị của TAND Tối cao về việc đề nghị Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao hủy phần trách nhiệm hình sự của 2 người trong 2 bản án liên quan đến "đại án" Thủy sản Phương Nam ở Sóc Trăng.Đó là Lâm Minh Mẫn (36 tuổi, nguyên Kế toán trưởng) và Trịnh Thị Hồng Phượng (36 tuổi, Phó giám đốc Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm Phương Nam - Công ty Phương Nam). Hiện, Mẫn đang chấp hành án, còn Phượng nuôi con 6 tháng tuổi nên chưa thi hành án.Theo kháng nghị số 22 do ông Nguyễn Sơn, Phó chánh án TAND Tối cao ký thì trong vụ án xảy ra tại Công ty Phương Nam, hành vi của Phượng và Mẫn có mức án tù từ 12-20 năm hoặc tù chung thân. Tuy nhiên, án sơ thẩm của TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên 2 người này từ 12-14 năm là nhẹ, đánh giá không đúng tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra.Vì vậy, TAND Tối cao hủy phần trách nhiệm hình sự đối với Mẫn, Phượng trong 2 bản án sơ thẩm (3.8.2015) và phúc thẩm (11.12.2015) để TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử lại.Bản tin ghi rằng theo hồ sơ tố tụng, Công ty Phương Nam có vốn điều lệ 295 tỉ đồng do ông Lâm Ngọc Khuân làm Chủ tịch HĐQT. Từ khi thành lập đến tháng 9.2012, Công ty Phương Nam kinh doanh thua lỗ trên 996 tỉ đồng.Con số 996 tỉ đồng là tương đương 43,8 triệu USD.Để đủ điều kiện vay vốn ngân hàng, doanh nghiệp đã lập 19 báo cáo tài chính gian dối về kết quả kinh doanh với nội dung năm nào cũng có lãi.Báo Một Thế Giới kể:“Từ những hồ sơ này, khi quan hệ tín dụng với 8 ngân hàng, Phương Nam đã vay từ năm 2008 đến 2012 lên đến trên 16.169 tỉ đồng. Ngày 30.11.2011, ông Khuân và vợ xuất cảnh sang Mỹ với lý do trị bệnh nhằm bỏ trốn.Lâm Ngọc Hân (con ông Khuân, Việt kiều Mỹ) thay cha làm giám đốc công ty và xuất cảnh, trở về Mỹ ngày 11.7.2012.Lúc này, dư nợ của Phương Nam tại các ngân hàng lên đến 1.679 tỉ đồng. Trong đó, cha con ông Khuân được cho là chiếm đoạt của 5 ngân hàng trên 638 tỉ đồng.”Con số 638 tỉ đông VN là tương đương 28 triệu đồng VN.Báo Người Lao Động ghi nhận rằng cha con ông Khuân đã bỏ trốn sang Mỹ và hiện đang bị truy nã.Báo NLĐ viết:“...khi quan hệ tín dụng với 8 ngân hàng, Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Phương Nam đã vay đến trên 16.169 tỷ đồng. Ngày 30-11-2011, ông Khuân và vợ xuất cảnh sang Mỹ với lý do trị bệnh rồi bỏ trốn tới nay. Lâm Ngọc Hân (SN 1975, là con ông Khuân, Việt kiều Mỹ) thay cha làm giám đốc công ty và xuất cảnh trở lại Mỹ ngày 11-7-2012. Hiện ông Khuân và bà Hân đang bị truy nã.”Bản tin NLĐ cũng ghi rằng luật sư của 2 bị cáo Phượng và Mẫn đã đưa ra lá đơn có chữ ký của gần 1.000 công nhân Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Phương Nam xin giảm nhẹ hình phạt cho 2 bị cáo này. Bởi theo các công nhân, 2 bị cáo này chỉ làm công ăn lương và làm theo chỉ đạo của “đại gia thủy sản” Lâm Ngọc Khuân. Tuy nhiên, HĐXX cấp phúc thẩm của TAND Cấp cao tại TP SG vẫn tuyên y án sơ thẩm.