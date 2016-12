Đức: 60% Dân Muốn Tăng Hệ Thống Camera An Ninh

BERLIN - An ninh là mối quan ngại gia tăng trong dân chúng sau vụ xe vận tải lớn tân công chợ giáng sinh của thủ đô Đức – kết quả thăm dò dân ý công bố hôm chủ nhật ghi: 60% công dân muốn tăng cường hệ thống camera theo dõi an ninh tại các địa điểm công cộng. 73% ủng hộ 1 lực luợng cảnh sát lớn hơn. YouGov khảo sát dân ý theo yêu cầu của thông tấn DPA tiếp theo vụ bạo động của Anis Amri là di dân từ Syria đưa xe tải vào đám đông mua sắm tại chợ giáng sinh gây thiệt mạng 12 nguời và 48 người bị thương – chợ này chưa có hệ thống camera theo dõi an ninh.Trước cuộc thăm dò, nội các của Thủ Tướng Angela Merkel đã thỏa thuận 1 dự thảo luật cho phép mở rộng theo dõi an ninh, tuy các thủ lãnh của đảng đối lập tại khu vực thủ đô cả quyết là chưa tới lúc cần thiết. Dự thảo luật này sẽ rút lại 1 phần của các đạo luật về quyền riêng tư của công dân.Đáp lại, bộ trưởng nội vụ Thomas de Maiziere kêu gọi cơ chế lập pháp của Berlin xem lại.Cũng trong cuộc khảo sát của YouGov, khoảng 50% công dân mong muốn sự can dự của quân đội trong các hoạt động phòng chống khủng bố.