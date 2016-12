Nhà Đất Tại Quận Cam Tăng Ào Ạt Trong 8 Năm Qua

Với 8 năm tại Tòa Bạch Ốc gần chấm dứt của Tổng Thống Barach Obama, chúng ta muốn biết thị trường nhà ở địa phương đã thay đổi thế nào kể từ năm 2008. Thời kỳ này đặc biệt bao gồm sự hồi phục của thị trường từ Đại Suy Thoái.Sử dụng tài liệu của CoreLogic, chúng ta so sánh các mô hình thương vụ từ 12 tháng chấm dứt vào tháng 10 với các kết quả toàn năm đối với năm 2008.Sau đây là một số điểm đáng chú ý về nhà cửa tại Quận Cam theo CoreLogic:- Giá bán trung bình đối với tất cả nhà ở tại Quận Cam trong năm 2016 là $640,000. Đó là tăng 42% so với năm 2008 khi giá tăng tại 82/83 vùng ZIP codes của Quận Cam.- 37,303 nhà ở tại Quận Cam đã được bán ra trong thời gian nói trên. Đó là tăng 33% so với năm 2008 khi thương vụ tăng tại 66/83 vùng ZIP codes của Quận Cam.- Nhà cho gia đình ít người bán lại tại Quận Cam trong năm 2016 tổng cộng 22,461 – tăng 23% từ 8 năm trước. Giá bán trung bình là $695,000 – tăng 36% từ 8 năm trước.- Số nhà condo bán lại tại Quận Cam trong năm 2016 là 10,377 – tăng 38% từ 8 năm trước. Giá bán trung bình là $441,000 – tăng 36% từ 8 năm trước.- Thương vụ của nhà xây dựng trong năm 2016 là 4,465 – tăng 104% từ 8 năm qua. Giá bán trung bình của nhà mới tại Quận Cam là $827,500 – tăng 66% từ 8 năm trước.