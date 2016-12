Trường Công Cali Sẽ Là Nơi An Toàn Cho HS Di Dân Lậu

Hiệu trưởng các trường California Tom Torlakson hôm Thứ Tư gửi thư cho các tổng giám đốc học khu và hiệu trưởng của tiểu bang, thúc giục họ tuyên bố tất cả các trường công là “những thiên đường an toàn” cho học sinh và phụ huynh của họ là những người sống bất hợp pháp tại đất nước Hoa Kỳ.“Trong thời đại bất ổn, lo lắng và sợ hãi này,” theo Torlakson viết,, các nhà điều hành trường cần nhắc nhở các gia đình về “những luật lệ hiện hành bảo vệ họ và các hồ sơ học sinh của họ từ những vấn đề về tình trạng di dân.”“Không may, kể từ cuộc tổng tuyển cử, nhiều báo cáo về việc bắt nạt, hành hung, và hăm dọa của các học sinh từ lớp mẫu giáo tới lớp 12 dựa trên tình trạng di dân, tôn giáo, hay chủng tộc đang gia tăng,” theo Torlakson viết cho biết.Ông viết rằng, “California phục vụ hơn 6.2 triệu học sinh từ lớp mẫu giáo tới lớp 12 với dân số đa dạng nhất trên toàn quốc.”Các học khu Los Angeles và Sacramento có cùng số liệu tương tự. Nhiều thành phố cũng vậy, gồm Santa Ana, nơi mà Hội Đồng Thành Phố hồi tối Thứ Ba đã bỏ phiếu trở thành thành phố trú ẩn.Trên khắp nước, nhiều thành phố, trường đại học, nhà thờ và những tổ chức khác tự tuyên bố là nơi an toàn cho những ai có cảm thấy bị đe dọa bởi Tổng Thống đắc cử Donald Trump, người đã cam kết sẽ trục xuất các di dân lậu trên nước Mỹ.