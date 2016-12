Chạy Bộ Làm Giảm Trầm Cảm

WASHINGTON – Đã có một số cuộc nghiên cứu cho thấy việc chạy bộ giúp làm giảm căng thẳng và giảm trầm cảm, nhưng nghiên cứu mới đây cho thấy mức độ chính xác hơn, theo bản tin trên báo New York Times.Cuộc nghiên cứu có kết quả phổ biến trên Preventive Medicine cho thấy các nhà nghiên cứu đối chiếu nhiều cuộc nghiên cứu trước đó với tổng số hồ sơ quan sát từ 1.1 triệu người thành niên, cả nam và nữ, so sáng giữa việc thể dục và sức khỏe tâm lý.Sức khỏe những người thể dục theo phương pháp aerobic (chạy bộ, đạp xe đạp, bơi…) chia làm 3 thành phần: những người thể lực thấp nhất (mức 1/3) có xác suất 75% nhiều hơn là sẽ bị trầm cảm so với nhóm thể lực tốt nhất (1/3 người khỏe nhất).Những người thể lực ở nhóm giữa có gần 25% xác suất nhiều hơn sẽ bị trầm cảm, so với người thể lực khỏe nhất.Nghiên cứu khác được in trên tạp chí Journal of Psychiatric Research, phân tích dữ kiện từ 25 cuộc nghiên cứu trước đó, trong đó những người bị chẩn đoán có dấu hiệu trầm cảm sẽ bắt đầu tập thể dục. Kết quả cho thấy rằng thể dục, đặc biệt là chạy, hiệu quả tốt nhất để chữa trầm cảm.