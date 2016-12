7,000 Tình Nghi Khủng Bố Đang Trốn Ở Đức

Hàng ngàn tình nghi khủng bố đang lẩn trốn tại Đức và không có cách nào để theo dõi họ, theo cựu lãnh đạo cơ quan chống khủng bố M16 là Richard Barrett cho biết.Tuyên bố của ông đến vào lúc các cơ quan an ninh và cảnh sát tiết lộ về nghi can Anis Amri tông xe tại thủ đô Berlin như là một tội phạm với mối liên hệ thành phần cực đoan được chứng thực.Barrett cho biết Amri chỉ là một trong hàng trăm “những tên khủng bố tiềm ẩn cực đoan trong các hồ sơ,” tại Đức.“Còn nữa, nếu bạn tính luôn các khu vực địa phương tại Đức, thì họ có khoảng 7,000 trường hợp còn đang sống,” theo ông ấy cho báo Daily Mail biết.“Như bạn có thể tưởng tượng, đó là con số không thể nào kiểm soát nổi nhất.”Tuy nhiên, các số liệu gần đây của Văn Phòng Nội Vụ của Anh đặt vấn đề về phẩm chất gì là nghi can khủng bố tại Anh sau khi chúng cho thấy rằng hầu hết các vụ bắt khủng bố tại Anh dẫn đến kết quả không truy tố hay kết án.Các thống kê cho thấy rằng đại đa số các tình nghi bị bắt trong mối quan hệ với khủng bố trong một thập niên rưỡi qua cuối cùng đều được thả ra mà không có truy tố nào.Trong số 3,349 tình nghi từ Anh Quốc và xứ Wales bị bắt theo luật khủng bố kể từ vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9, chỉ khoảng 18% bị kết án có kế hoạch hay tạo thuận tiện cho bạo động.