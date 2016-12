Đón Tết Tây, Lo Gạo Giả

Vậy là một mùa Noel sắp qua, bắt đầu lo Têt Tây... Những ngày vui bao giờ cũng ngắn.Năm nay đặc biệt thị trường bi quan, mua bán chợ búa chậm hẳn... Có lẽ vì lo ngại về các bản tin tiền giả, rồi đổi tiền... Phải lo phòng thủ chớ, ai mà sơ hở là chết như chơi.Báo Dân Trí kể chuyện “Thị trường "ém mình" chờ Tết...”Bản tin DT nói, nhiều mặt hàng trang trí cho dịp Giáng sinh năm nay độc đáo nhưng sức mua được đánh giá là không bằng mọi năm.Bản tin Dân Trí ghi rằng vào buổi chiều 22/12/2016, khu vực kinh doanh đồ trang trí Noel bùng binh ngã sáu Nguyễn Tri Phương, TP.SG lèo tèo khách. Khách đến mua cũng thưa hẳn.Chị Hằng Nga, người có thâm niên kinh doanh khu vực này cho biết, do Tết âm lịch năm nay khá gần với Tết Tây, Noel nên thị trường quà tặng hay các mặt hàng trang trí dịp lễ cuối năm cũng ảm đạm hơn so với các năm trước.Báo DT kể:“...Đìu hiu hơn cả là phố bán quần áo trên đường Cao Thắng. Mọi năm, các cửa hàng khu vực này đều chuẩn bị trang phục ông già tuyết cho trẻ con để kinh doanh nhưng năm nay, nhiều cửa hàng không bán mặt hàng này vì nhu cầu thị trường không còn cao. Trước tình hình này, các siêu thị đều tung chương trình khuyến mãi để hút khách. Ví dụ, hệ thống Co.opmart bán hơn 1.000 mặt hàng nhu yếu được chọn lọc riêng phục vụ dịp Giáng sinh được giảm giá. Trong đó, thực phẩm giảm giá từ 10% đến 30%. Mỹ phẩm giảm giá trung bình 20%. Riêng quần áo, vật dụng trang trí thì giảm mạnh, lên đến 45%.”Tại sao như thế? Chỉ biết rằng, ngành du lịch đang hy vọng, và đang quảng cáo tưng bừng.Bản tin VnExpress kể chuyện ở Đà Nẵng:“Tối 31/12, chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật sẽ diễn ra ở khu vực phía Đông đầu cầu Rồng. Màn bắn pháo hoa tầm cao không nhạc nền kéo dài 15 phút, từ 21h15, ngay sau khi cầu Rồng chấm dứt chương trình phun lửa, phun nước. Trước đó, tại đây sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật “Xuân phú quý”....”Và tương tự kể chuyện ở Hội An:“Dạ hội “Hội An chào năm mới 2017” là chương trình dành cho du khách dịp cuối năm, tổ chức từ 16h ngày 31/12/2016 đến 1h ngày 1/1/2017 tại sân khấu Vườn tượng An Hội, trung tâm phố cổ Hội An. Đây cũng là chương trình chào đón vị khách thứ 2 triệu đến Quảng Nam năm 2016.”Tưng bừng chăng? Miền Trung cá chết ven biển 4 tỉnh, rồi tới đợt mưa lũ trôi băng nhiều ngàn căn nhà... Buồn chồng chất buồn.Quảng cáo du lịch hy vọng cũng như hình ảnh “em về điểm phấn tô son lại...”Bản tin VOV khi kể chuyện 5 điểm đến hấp dẫn phía Nam cho dịp nghỉ Tết dương lịch đã chọn ven biển Khánh Hòa để trao vương miện...Phaỉ chăng vì biển Hà Tĩnh, biển Quảng Bình... thê thảm chưa qua hết? Đó là lý do chọn biển Khánh Hòa?VOV kể:“Trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch, hãy đi đến một vùng đất mới, tự thưởng cho mình những trải nghiệm thú vị cùng bạn bè, gia đình.1. “Tứ Bình” Ba – Tiên – Hưng – LậpTứ Bình ở đây chính là Bình Hưng, Bình Tiên, Bình Lập và Bình Ba. Bốn địa danh thuộc tỉnh Khánh Hòa này nổi tiếng với không khí thanh bình, dòng nước xanh sạch, bờ cát trắng trải dài, cảnh quan hoang sơ mà không kém phần lung linh, thơ mộng.Nếu du khách muốn có ba ngày nghỉ Tết thư thái, thoải mái, hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên yên bình thì Tứ Bình là một sự lựa chọn tối ưu. Khởi hành từ Sài Gòn, bạn có thể đi xe đến Phan Rang hoặc Cam Ranh rồi thuê xe đi tiếp đến vùng biển Tứ Bình...”Than ôi...Phải coi chừng... vui chơi cũng nhớ lo gạo giả.Một bản tin đáng sợ, cho thấy bàn tay phù thủy của đàn anh Phương Bắc: 2.5 Tấn Gạo Nhựa TQ Bị Nigeria Chận Bắt, Loại Bao 50 lb. Từ TQ Nhập Lậu Hải Cảng Lagos.Bản tin Việt Báo từ California kể rằng chính phủ Nigeria chận được một lô hàng khoảng 2.5 tấn gạo giả, được tin là từ Trung Quốc.Lập tức, lời cảnh cáo đưa ra, và một nghi can bị bắt, theo tin AFP.Có 102 bao gạo giả, mỗi bao nặng 25 kilôgram (nặng hơn 50 lb. một chút), mỗi bao gạo giả ghi nhãn hiệu Best Tomato Rice.Các quan chức thuế quan tin rằng gạo giả này nhập lậu xuyên qua hải cảng ở thành phố Lagos, theo tin AFP.Bản tin nói rằng lô hàng gạo giả này nghi là từ Trung Quốc vì làm từ các hạt nhựa (plastic pellets) từng khám phá ở cùng hải cảng này năm ngoái.Một người bị bắt hôm Thứ Tư, và lời cảnh báo tức khắc đưa ra để kiểm tra gạo và bảo đừng nấu loại gạo giả.Các quan chức thuế quan đã thử nấu và thấy gạo giả này dính lạ thường, nhận ra là không an toàn.Ủy viên Thuế quan Mohammed Haruna nói với truyền thông địa phương, dẫn bởi hãng tin AFP, rằng “Chỉ có Trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu người ta ăn gạo này.”Gạo là thức ăn thường ngày của dân Nigeria, đặc biệt tiêu thụ mạnh khi gần Lễ Giáng Sinh và vì tình hình lạm phát tăng.Than ôi... phải lo nhé.