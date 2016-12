CSVN Miễn Thuế Hãng Ngoại, Ép Hãng VN Nộp Thuế 22%

HANOI -- Phe ta hại phe mình... Đó là kinh doanh theo kiểu Việt Nam: chính phủ CSVN ưu đãi doanh nghiệp ngoại, trong khi làm hại doanh nghiệp nội.Tóm gọn là:-- doanh nghiệp nô đóng thuế 22%, doanh nghiệp ngoai5ị được miễn thuế nhiều năm.-- doanh nghiệp ta trả tiền thuê đất, doanh nghiệp ngoại được cấp đất và miễn tiền thuê đất 10 năm...Do vậy, doanh nghiệp nội thua ngay doanh nghiệp ngoại ngay tại sân nhà.Báo Người Lao Động kể chuyện tỉnh Quảng Nam: Doanh nghiệp may bất mãn vì bị đối xử thiếu công bằng.Cùng một địa bàn, cùng ngành nghề nhưng doanh nghiệp ngoại lại được hưởng nhiều chính sách ưu đãi so với doanh nghiệp trong nước, tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh.Báo Người Lao Động kể rằng vào sáng ngày 23-12-2016, tại Hội thảo Dệt may Việt Nam – Cơ hội và thách thức hội nhập giai đoạn 2016-2020 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam tổ chức, nhiều doanh nghiệp may trên địa bàn TP Tam Kỳ đã phản ánh sự thiếu công bằng trong cơ chế chính sách giữa các doanh nghiệp may mặc.Ông Trần Hữu Doãn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tuấn Đạt (Khu công nghiệp Trường Xuân, TP Tam Kỳ) cho rằng từ khi tỉnh Quảng Nam “trải thảm” thu hút Công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng (gọi tắt là Công ty Panko) vào Khu công nghiệp Tam Thăng (xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ), nhiều doanh nghiệp may tại địa phương đứng trước nhiều thách thức.Theo ông Doãn, trong khi lâu nay các doanh nghiệp trong nước đóng mức thuế thu nhập doanh nghiệp 22% thì Công ty Panko được miễn thuế nhiều năm, doanh nghiệp trong nước phải trả tiền thuê đất thì công ty Panko được cấp hàng trăm ha đất và được miễn tiền thuê đất hơn 10 năm.Đáng nói hơn, theo ông Doãn, với hơn 2.000 công nhân, mỗi năm công ty ông đóng hơn 5 tỉ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng gần 15 năm qua, công ty nhiều lần xin đất để xây dựng nhà ở cho công nhân nhưng chẳng được cấp một mét đất nào. Trong khi đó, khi Công ty Panko vào tỉnh Quảng Nam thì được cấp ngay 5 ha đất để làm nhà ở cho công nhân.Bản tin ghi lời ông Doãn:“Cùng một ngành nghề, cùng đóng trên một địa bàn và chỉ cách nhau một dòng sông nhưng doanh nghiệp nước ngoài lại được ưu đãi nhiều thứ, còn chúng tôi thì bị "o ép", phân biệt đối xử. Làm như vậy chẳng khác nào lấy tiền thuế của chúng tôi đi đầu tư để người ta vào cạnh tranh lại với chúng tôi vậy.”