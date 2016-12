VN Bị Tố Lột Da Cá Sấu Sống Bán Cho Thời Trang Hàng Hiệu

SAIGON –Hình ảnh trong các đoạn phim quay được từ các trại nuôi cá sấu ở Việt Nam cho thấy cách da cá sấu thu hoạch: bị lột da sống. Và da này dùng làm các món hàng đắt tiền cho các công ty hàng hiệu thời trang thế giới.Video quay trong khoảng tháng 3 và 4/2016, một phần trong cuộc điều tra về nền kinh tế thời trang hàng hiệu thực hiện bởi tổ chức bảo vệ quyền thú vật PETA đã gửi tới các phóng viên tạp chí FORBES trước khi phổ biến rộng.Trước tiên là, người ta đâm sâu vào phía sau cổ cá sấu, trước khi một cây gậy sắt đâm xuyên dọc xương sống cá sấu để phá hủy các mô tủy thần kinh.Sau khi bị lột da hoàn toàn, một số cá sấu vẫn còn di chuyển.Một công nhân trong trại cá sấu nói trong video rằng thường thường, sau khi bị lột da, cá sấu mất nhiều giờ mới chết hẳn. Và đa số da cá sấu này bán cho các công ty thời trang để làm túi xách, dây thắt lưng, giày…Nhà sinh vật học Clifford Warwick, sau khi xem xét video này, nói rằng các cá sấu này không thể nào chết tức khắc, vì nhiều phần là chúng vẫn ý thức và nhạy cảm, đau đớn khoảng 2 tiếng đồng hồ sau khi bị lột da.Ông đề nghị nên có cách giết nhân đạo hơn, trước khi lột da hãy bắn chết cá sấu.Hai trong các trại cá sấu bị quay phim là Ton Phat Crocodile Co Ltd và trại My Hiep Private Company.Trong nhiều năm, 2 công ty nuôi cá sấu này cung cấp da cá sấu cho Heng Long, một công ty ở Singapore chuyên cung cấp da thú lạ.Heng Long có 51% cổ phần thuộc sở hữu LVMH, công ty mẹ của nhiều hàng hiệu thời trang trong đó có Louis Vuitton, Givenchy, Christian Dior, Marc Jacobs và nhiều hiệu khác.Nhưng giám đốc môi trường LVMH là Sylvie Bernard nói rằng Heng Long không mua cá sấu từ bất kỳ trại nào của VN từ năm 2014. Bà từ chối giải thích thêm vì sao không mua của VN, và cũng không nói nguồn mua hiện nay.Chủ tịch PETA là Ingrid Newkirk kêu gọi người tiêu dùng tẩy chay, đừng mua hàng da thú lạ để cho thú vật không bị giam tù, chặt thân thể và bị lột da sống.PETA đã đưa đơn khiếu kiện pháp lý tới Bộ Nông Nghiệp VN về việc tàn nhẫn với cá sấu ở các trại, nơi thú bị giam trong chuồng bê-tông nhỏ hơn chiều dài cơ thể cá sấu.Bản tin không nói nhà nước CSVN phản ứng ra sao, nhưng VN là nơi con người còn bị đối xử tàn bạo, huống gì là con vật.