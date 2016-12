Báo Nguy: Du Lịch Việt Nam Ngày Càng Thụt Lùi

Khách nước ngoài tự đi dạo chơi, mua sắm ở khu trung tâm Sài Gòn.

SAIGON -- Đã đề ra mục tiêu đón khoảng 15 triệu lượt khách quốc tế đến năm 2020 nhưng đến nay ngành du lịch Việt Nam vẫn chưa đầu tư xứng tầm về quảng bá, xúc tiến du lịch, theo báo Người Lao Động (NLĐO).Theo Tổng cục Thống kê, trong 11 tháng đầu năm 2016, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt hơn 926,000 lượt và tháng 11 có số lượng khách quốc tế đến VN lớn nhất từ trước tới nay, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm trước.NLĐO nêu ý kiến của ông Phan Xuân Anh, chủ tịch HĐQT Công ty Du ngoạn Việt, cho rằng so với vài năm trước, tình hình khách quốc tế như thế khả quan hơn nhưng một phần là do yếu tố mùa vụ, ngẫu nhiên tháng 11 trong nước có nhiều lễ hội. Để có lượng khách quốc tế đến tăng đột biến là rất khó và cần nhiều giải pháp đồng bộ từ cách quảng bá sản phẩm du lịch sao cho hấp dẫn đến giá cả cạnh tranh… Còn nhìn qua các nước, lượt du khách quốc tế đến VN vẫn thấp hơn nhiều so với Thái Lan, Singapore, Malaysia… và còn khá xa so với mục tiêu đón 15 triệu lượt khách quốc tế của VN vào năm 2020.NLĐO dẫn nhận định của TS Nguyễn Anh Tuấn, viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch - Tổng cục Du lịch VN, cho rằng so với các nước trong khu vực, VN có nhiều tài nguyên hấp dẫn nhưng vẫn còn hạn chế về sản phẩm du lịch. Nếu không nâng cao năng lực cạnh tranh, ngành du lịch VN có nguy cơ bị nhiều nước trong khu vực, như Campuchia, Lào hay Myanmar vượt lên, Các nước như Philippines, Indonesia, Campuchia gần đây rất quan tâm đầu tư phát triển du lịch thì điểm đến VN càng bị cạnh tranh mạnh mẽ thêm.Củng về vấn đề cạnh tranh, tại một hội thảo đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành du lịch mới đây, nhiều chuyên gia nhận định VN có nhiều tiềm năng và thuận lợi để phát triển du lịch nhưng lại chưa phát huy khiến năng lực cạnh tranh yếu so với các nước.NLĐO trích dẫn bảng đánh giá của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) năm 2015 về thứ hạng cạnh tranh của một số quốc gia trong khu vực ASEAN, du lịch VN xếp 75/141 quốc gia (đã tăng 5 bậc so với trước), sau Philippines (xếp thứ 74), Indonesia (50), Malaysia (25) và Singapore (11)…Về mức độ ưu tiên cho du lịch của các quốc gia trong khu vực năm 2015, VN cũng nằm ở cuối danh sách, sau cả Myanmar, Lào và Campuchia.Còn xét về tỉ trọng của tổng lượng khách quốc tế và tổng thu từ du lịch của VN trong khu vực, năm 2010 lượng khách đến VN chiếm 7.2% tổng lượng khách của ASEAN nhưng 5 năm sau, tỉ lệ này cũng chỉ tăng lên 7.6%. Tỉ trọng về tổng thu từ du lịch trong khu vực của VN cũng chỉ từ 6.5% năm 2010 lên 6.7% năm 2015.Theo NLĐO, các chuyên gia cho rằng một trong những hạn chế của ngành du lịch VN là chưa đầu tư xứng tầm về quảng bá, xúc tiến. Vài năm gần đây, kinh phí xúc tiến du lịch từ ngân sách nhà nước ở mức 30-40 tỉ đồng/năm, thấp nhiều so với nhu cầu thực tế và các nước trong khu vực.Theo thống kê của nhóm công tác về du lịch thuộc Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2016 vừa qua, ngân sách dành cho quảng bá, xúc tiến du lịch của VN năm 2016 khoảng 2 triệu USD, trong khi Philippines là 54.2 triệu USD, Thái Lan 80 triệu USD và Malaysia hơn 81 triệu USD… Ngay việc mở văn phòng đại diện ở các nước và một số thị trường trọng điểm để giới thiệu với du khách quốc tế sản phẩm du lịch của mình, ngành du lịch Việt Nam cũng chưa làm được vì thiếu kinh phí.Riêng về giải pháp miễn visa để thu hút du khách, theo báo cáo của nhóm công tác nói trên, Thái Lan đang miễn visa cho công dân của 56 quốc gia và vùng lãnh thổ, Philippines miễn visa 157 quốc gia, Singapore 158 quốc gia, Malaysia 155 quốc gia…, còn VN mới miễn visa cho 22 quốc gia, vùng lãnh thổ. Hơn thế, dù việc miễn visa đã góp phần làm tăng lượng khách quốc tế đến VN nhưng thủ tục nhập cảnh VN vẫn còn phức tạp.