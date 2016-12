Chiến Trường Aleppo Chia Đôi Syria: Nga Ở Tây, Mỹ Ở Đông; ISIS Là Phe Thắng Lớn Khi Quân Nổi Dậy Mất Aleppo

PARIS - Giáo sư Jean-Pierre Filiu của trường quốc tế vụ (trụ sở Paris)tin rằng ISIS là phe thắng lớn khi quân nổi dậy Syria mất Aleppo.Chiến dịch tổng lực tái chiếm Aleppo của quân đội Assad đã giúp ISIS chiếm đất tại nơi khác, như thành phố di tích Paylmyra, cũng làm lu mờ triển vọng đánh bại “nhà nước Hồi Giáo” là 1 lực luợng quan trọng trong phe đối lập vũ trang.Nhà nghiên cứu Chales Lister của Middle East Institute trụ sở Hoa Kỳ nhận xét: nỗ lực tái chiếm Aleppo cho phép ISIS giành các thắng lợi thời cơ. ISIS mất Palmyra hồi Tháng 3 đã trở lại tái chiếm hôm 11-12.Ngoài ra, theo bình luận của chuyên gia Jonathan Mautner tại Institute for the Study of War (ISW), ưu tiên tái chiếm Aleppo của Nga và Syria làm tăng mối đe dọa của các nhóm ISIS tại cả miền bắc và miền đông Syria. Tuyên truyền của ISIS cũng đuợc lợi từ các phản ứng quốc tế về Aleppo.1 nhà ngoại giao Tây Âu nghĩ rằng chiến trường Aleppo đã chia đôi Syria, người Nga ở miền tây, và Hoa Kỳ ảnh hưởng miền đông.