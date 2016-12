Chết Vì Tim Tăng 4% Mùa Lễ Noel: Nhậu, Hút, Ăn...

SYDNEY --Không phải vì khí hậu lạnh đã làm chết nhiều thêm vì bệnh tim mạch trong mùa Lễ Giáng Sinh và Năm Mới. Nhưng lý do, vì chính mùa lễ. Đó là kết luận của các nhà nghiên cứu Úc châu.Tại New Zealand, nơi tháng 12 và tháng 1 hàng năm là đỉnh cao mùa hè, nóng kinh khủng, vậy mà các nhà nghiên cứu nhận thấy có mức tăng hơn 4% số người chết vì tim mạch từ ngày 25/12 tới ngày 7 tháng 1 thường niên.Ảnh hưởng [chết nhiều] này thấy ở mùa đông bắc bán cầu, cũng thấy trong mùa hè, theo lời nhà nghiên cứu Josh Knight, từ đại học University of Melbourne.GS Knight nói rằng như dường có 2 nhóm người tạo ra hiệu ứng chết nhiều trong mùa Lễ Giáng Sinh. Một là những người vốn đã bệnh nặng, nhưng lại ráng vui chơi mùa lễ. Họ có thể được rời bệnh viện về nhà với gia đình, nên xa việc chữa trị, và mức độ rủi ro nhiều hơn. Và vì bệnh quá nặng, nhiều người muốn những ngày cuối đời bên người thân trong mùa lễ.Nhóm thứ nhì là những người hoãn chữa trị trong mùa lễ, và rồi chết vì đứng tim, trong khi lẽ ra họ còn nhiều năm khỏe mạnh trong đời.Nhiều yếu tố ảnh hưởng: thức khuya, mùa lễ làm hút thuốc uống rượu nhiều hơn, ăn nhiều thức ăn bất lợi cho sức khỏe, trong khi bệnh viện cấp cứu thiếu bác sĩ và nhân viên y tế, và bệnh viện thường xa nhà.Nghiên cứu này khảo sát hồ sơ tử vong dài 25 năm ở Tân Tây Lan (1988-2013). Có hơn 738,000 người chết. Trong đó hơn 197,000 người chết vì yếu tố liên hệ tim mạch.Kết quả nghiên cứu này in trên tạp chí y khoa Journal of the American Heart Association.