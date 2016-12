Lao Động Xuất Cảng: Ấn Đông Nhất

Ấn Độ là quốc gia xuất cảng lao động đông nhất, với 15.8 triệu người Ấn đang làm việc ở các nước khác.Đó là theo bản nghiên cứu Pew Research mới phổ biến tuần qua.Trong khi hầu hết nguồn lao động xuất cảng là từ các nước nghèo và trung bình, nhiều quốc gia giàu có vẫn có nhiều di dân lao động làm việc ở nước khác, như từ Hoa Kỳ (xuất cảng lao động nhiều ở hạng 20 thế giới), Anh quốc (11), Đức quốc (14), Italy (21) và Nam Hàn (25).Sau đây là danh sách 25 nước có lao động xuất cảng nhiều nhất thế giới:1. Ấn độ 15.9 triệu người2. Mexico 12.3 triệu người3. Russia 10.6 triệu người4. China 9.5 triệu người5. Bangladesh 7.2 triệu người6. Pakistan 5.9 triệu người7. Ukraine 5.83 triệu người8. The Philippines 5.32 triệu người9. Syria 5.01 triệu người10. Afghanistan 4.84 triệu người11. The United Kingdom 4.92 triệu người12. Poland 4.45 triệu người13. Kazakstan 4.08 triệu người14. Germany 4.0 triệu người15. Indonesia 3.88 triệu người16. Palestine 3.55 triệu người17. Romania 3.41 triệu người18. Egypt 3.27 triệu người19. Turkey 3.11 triệu người20. The United States 3.02 triệu người21. Italy 2.9 triệu người22. Burma (Myanmar) 2.88 triệu người23. Colombia 2.64 triệu người24. Vietnam 2.56 triệu người25. South Korea 2.35 triệu người.