TC Trả Tàu Mỹ Mau, Tại Sao?

Ngày 15-12-2016 tàu chiến ASR-51 của Hải Quân Trung Cộng đã bắt giữ, chở đi một tàu lặn tự hành của Mỹ do tàu thăm dò hải dương của Mỹ USNS Bowditch đã thả xuống, và khi vớt lên thì tàu TC cướp lấy. Thuyền trưởng và tàu hải dương Mỹ đều là dân sự, đã dùng radio liên lạc với tàu Hải Quân TC, nói rõ tàu lặn không người lái này là của Mỹ, có dấu hiệu Mỹ, chỉ thăm dò hải dương học, yêu cầu trả lại, nhưng tàu Hải quân TC cướp được, im lìm chở chiến lợi phẩm chạy đi.Ngày 20/12/2016 Hải Quân TC đã trao trả chiếc tàu lặn nói trên ngay “tại vùng biển liên quan ở Biển Đông», cho khu trục hạm USS Mustin của Mỹ được phái tới theo dõi tình hình. Bộ Quốc Phòng Trung Quốc cho biết là chiếc tàu lặn đã được trả lại cho phía Mỹ «một cách suông sẻ” sau những cuộc đối thoại «thân thiện» với Mỹ đã lập lại yêu cầu Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế.Đáng hãnh diện Bộ Quốc Phòng Mỹ đã làm việc một cách chuyên nghiệp và hữu hiệu trong việc bảo vệ danh dự, chủ quyền quốc gia và nhân dân Mỹ. Và cũng đáng khen tổng thống đắc cử Trump biết người biết ta nên thắng TC. Không biết vì muốn chờ và xem coi TC đối xử với TT Trump ra sao, hay vì thói chủ hoà hoá ra chủ bại, mà TT Obama đương nhiệm đang cầm quyền đến 20 tháng 1, 2017 mới giao cho TT đắc cử Trump, Ô. Obama vốn là nhà hùng biện, nhiều lời lại không nói một tiếng nào đối với TC khi TC bạo ngược bắt tàu thăm dò hải dương học của Mỹ tại vùng biển quốc tế.Còn TT Trump dù chưa cầm quyền nhưng sạt vào mặt TC, tố TC ăn cắp tàu Mỹ. Và sau đó khi có tin TC hứa hoàn trả, Ô Trump còn bồi thêm một cú đánh đầu TC nữa. Ô. Trump nói đánh đầu TC, "Chúng ta nên nói với Trung Quốc rằng chúng ta không muốn thiết bị lặn tự hành mà họ lấy trộm - cứ để cho họ giữ!" Cái kiểu nói đánh đầu này của dân Á Đông tuy nghe xuôi tai mà nghĩa trái ngược vô cùng lợi hại.TC biết nếu giữ chiếc tàu ấy càng lâu, càng tới ngày 20 tháng 1, 2017 TT Trump nhậm chức, nắm chánh quyền thì cái xẩy sẽ nẩy thành ung thư cho TC. TC biết mối nguy ấy nên không để đêm dài lắm ác mộng với Mỹ thời TT Trump.TC tìm cách giả lả, giảm nhẹ tầm quan trọng của vấn đề. TC biện minh trước khi trả. Phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh nói tuyên bố của ông Trump cho vụ việc là “ăn cắp”, ăn trộm, hay hải tặc là "không chính xác". Bà nói trong cuộc họp báo, "Hãy tưởng tượng thế này, nếu bạn thấy có cái gì đó trên đường phố, thì bạn sẽ cần kiểm tra và xác minh xem nó là gì trước khi trả lại cho người khác." Còn phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân nói một tàu cứu hộ hải quân đã phát hiện ra và điều tra một thiết bị không rõ là gì "nhằm không để nó gây hại cho việc đi lại an toàn trên biển của các tàu bè".Cái kiểu giải trình giả đạo đức lợi mình mà hại người khác này của TC biến Mỹ người bị cướp thành người thọ ơn kẻ cướp, kẻ cướp đã lượm được của rơi và trả lại theo kiểu lost and found của Mỹ. Sự thật hoàn toàn trái ngược với lời giải trình nguỵ biện của TC. Thuyền trưởng và tàu hải dương Mỹ đã dùng radio liên lạc với tàu TC, nói rõ tàu lặn không người lái này là của Mỹ, có dấu hiệu Mỹ, chỉ thăm dò hải dương học, yêu cầu trả lại, nhưng tàu Hải quân TC cướp được, im lìm chở chiến lợi phẩm chạy đi.Thiệt hại của Mỹ là thiệt hại hàng loạt. Mỹ có khoảng 130 chiếc tàu lặn thăm dò tương tự, mỗi chiếc nặng khoảng 60 kg và có thể lặn dưới nước suốt 5 tháng. Các thiết bị này được Mỹ sử dụng mọi nơi trên thế giới để thu thập dữ liệu thông thường về biển như nhiệt độ và chiều sâu, độ trong của nước biển, hoàn toàn công khai trên các vùng biển quốc tế ở năm châu bốn biển.Những bí mật thiết kế, điều khiển từ xa, tài liệu thăm dò dự trữ là thuộc quyền sở hữu chuyên độc của Mỹ. Nên tin đài RFI của Pháp, “Ngay từ đầu, khi lộ ra thông tin về vụ Trung Quốc thu giữ chiếc tàu lặn không người lái của Mỹ, thượng nghị sĩ John McCain, chủ tịch Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện Mỹ, đã tỏ ý lo ngại là trước khi trả lại chiếc tàu, Trung Quốc có thể nghiên cứu thiết bị để ăn cắp công nghệ.”Ngũ Giác Đài Mỹ công bố tàu hải quân Trung Quốc đã lấy 'bất hợp pháp' thiết bị lặn đại dương không người lái tại địa điểm cách Vịnh Subic của Philippines 80 cây số về phía tây bắc, tức là trên vùng biển quốc tế. TC bắt giữ tại đây tức là TC vi phạm luật lệ quốc tế về biển.TC lo ngại tân chánh quyền Trump lên án TC hành động hải tặc, trầm trọng hơn là do Hải Quân TC gây ra. Mỹ có thể đáp trả bằng hành động quân sự, nhứt là nội các của TT Trump có ba vị tướng, Cố vấn An ninh Quốc gia, Bộ Trưởng Quốc Phòng, Bộ Trưởng Nội an, và Giám đốc CIA cũng là cựu thủ khoa của trường Võ bị Quốc gia West Point, gần như là nội các chiến tranh.TC lo ngại Mỹ đòi bồi thường thiệt hại do TC gây ra vụ hải tặc này, cũng như lo Mỹ sẽ nhơn cơ hội này vận động nhiều đồng minh tung hải quân ra chống hải tặc, khiến Mỹ và đồng minh kiểm soát, tuần tra Biển Đông chặt chẽ hơn.Và như thế cộng đồng thế giới càng thêm chống TC quân sự hóa Biển Đông, gây bất ổn cho con đường hàng hải quốc tế huyết mạch của Á châu Thái bình dương.Qua vụ TC cướp tàu Mỹ nhưng trả lại mau là nhờ Mỹ có một tổng thống mới cứng rắn với TC. Suốt gần một nhiệm kỳ thứ hai, TT Obama chuyển trục quân sự về Á châu Thái bình dương, nhưng Ông nói nhiều mà làm ít. Ông chủ hoà hoá ra chủ bại đối với TC. TT Obama lom khom, hoà hưỡn, nhịn nhục TC nhiều nên thấy TC to lớn. TC xâm chiếm biển đảo các nước trong vùng, Ông tuyên bố Mỹ không đứng về phía bên nào trong các cuộc tranh chấp. Các nước trong vùng coi như Ông thị thiền cho TC xâm lấn biển đảo của các nước. Các nước, thắc mắc, nghi ngờ lập trường của Mỹ đã chia sẻ quyền lợi Á châu Thái bình dương với TC đằng sau lưng các nước, vì thái độ và hành động lom khom của Ông đối với TC.Trái lại, TT Trump lên với tự tin mình, và tin Mỹ vốn vĩ đại, ăn nói, hành động tương xứng vị thế của Mỹ, với lời tuyên hứa làm Mỹ vĩ đại trở lại. Ông phá lệ của TC, không tự buộc mình tôn trọng nguyên tắc “một TQ” của TC khi TC chống Mỹ trong Hội Đồng Bảo An, thao túng tiền tệ, cướp việc làm của Mỹ. Ông nói chuyện với Tổng Thống Đài Loan Thái anh Văn. TC phẫn nộ nhưng chẳng làm gì được ngoài việc nói TT Trump thiếu kinh nghiệm ngoại giao. TC nắn gân Mỹ, cướp tàu Mỹ. Ông thách đố TC cứ giữ đi, để đó rồi sẽ biết hậu quả khi Ông nắm chánh quyền. TC biết xung đột võ trang với Mỹ là từ chết tới bị thương nên mau mau trả lại chiếc tàu cho Mỹ, để tránh cái sẩy nẩy cái ung với TT Trump cứng cỏi này./.(VA)