FBI: Cảnh Giác ISIS Nổ Bom Nhà Thờ Mỹ; FBI: Dân Mỹ Thấy Nghi Ngờ Hãy Báo Động Ngay

WASHINGTON — Các giới chức an ninh liên bang cảnh báo các đơn vị an ninh toàn quốc hôm Thứ Sáu rằng những cảm tình viên của Nhà Nước Hồi Giáo ISIS đang kêu gọi tấn công vào các nhà thờ và các nơi tập trung đông người mùa lễ.Lời cảnh báo này đưa ra sau khi một danh sách các nhà thờ tại Hoa Kỳ đưa công khai lên các mạng xã hội của thánh chiến quân ISIS.Tình hình này xảy ra vài ngaỳ sau trận tấn công vào một ngôi chợ Giáng sinh ở Berlin làm 12 người chết và 56 người bị thương.Cảnh sát Mỹ cũng nhắc bản tin từ Úc rằng cảnh sát Úc mới bắt 5 người tình nghi dự tính tấn công trong ngaỳ Lễ Giáng Sinh bằng chất nổ, dao và một khẩu súng vào trung tâm thành phố Melbourne.Phát ngôn nhân FBI là Andrew Ames nói rằng các công dân Mỹ cần cảnh giác về môi trường chung quanh, và hãy báo cho cảnh sát nếu thấy có hoạt động nào nghi ngờ.Ông nói FBI sẽ làm việc sát với các lực lượng an ninh địa phương, tiểu bang và thành phố nếu có bất kỳ đe dọa nào về an toàn công cộng.Ames nói FBI biết có lời kêu gọi trong các cảm tình viên ISIS thúc giục tấn công các nhà thờ Mỹ, và đang điều tra và cảnh giác.