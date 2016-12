Trump Muốn Boeing, Lockheed Cạnh Tranh Giá Chế Tạo F-35

WASHINGTON - Qua 1 thông điệp twitter, TT đắc cử cho hay: dựa trên căn bản là giá quá cao của chiến đấu cơ hiện đại F-35, ông đã yêu cầu nhà sản xuất Boeing hiến giá theo mức có thể so sánh với giá chiến đấu cơ F-18 Super Hornet do công ty Lockheed Martin chế tạo.Ông Donald Trump không mô tả chi tiết cuộc tra vấn Boeing, nhưng có ý muốn 2 đại công ty công khai cạnh tranh để ký hợp đồng với chính phủ.Sau thông điệp twitter của TT đắc cử, cổ phiếu Lockheed giảm 1.9% và cổ phiếu Boeing tăng 0.7%.Khi phóng viên của Fox News tìm cách tiếp xúc, phát ngôn viên Lockheed không bình luận.Viên chức Boeing nói với nhà báo: công ty muốn tiếp tục làm việc với TT đắc cử và nội các mới với tất cả khả năng và đáp ứng nhu cầu an ninh quốc gia.Theo chuyên gia, không nên so sánh F-18 với F-35 vì F-18 không có tính năng tàng hình với radar.Có tin Lockheed sắp tham gia thương luợng để ký hợp đồng chế tạo 100 chiếc F-35 kế tiếp. Giá cả sẽ thấp hơn.Lockheed định tìm kiếm khả năng hạ giá 60%, để giá 1 chiếc F-35 giao hàng giữa 2019 và 2020 là 85 triệu MK.