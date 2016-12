Úc: Phá Vỡ Âm Mưu Khủng Bố Lễ Giáng Sinh, Bắt 7 Người

MELBOURNE - Âm mưu tấn công khủng bố trung tâm thành phố Melbourne trong thời gian lễ Giáng Sinh bị phá vỡ – cảnh sát Australia bắt 7 nghi can như là 1 phần trong cuộc điều tra.Thủ Tướng Malcolm Turnbull cho biết đây là 1 trong những âm mưu bạo động thực chất nhất trong 5, 6 năm đã bị ngăn chặn.Cảnh sát tiểu bang Victoria cho hay: các cơ quan thuộc đoàn hỗn hợp chống khủng bố (JCTT) bắt 6 đàn ông và 1 phụ nữ tuổi trên 20 trong đêm Thứ Năm tại Tây và Bắc vùng Thị Tứ. Âm mưu tấn công này do ISIS khuyến khích, nhắm công viên Liên Bang, nhà ga xe điện trên đường Flinders và nhà thờ St Paul tại trung tâm Melbourne.Theo ủy viên cảnh sát Graham Ashton, các nghi can bị bắt trong lúc cảnh sát thi hành trát toà liên quan với cuộc điều tra về âm mưu tấn công khủng bố đa diện.4 nghi can là người sinh quán Australia, 1 người Ai Cập – 5 nguời đang bị giữ. Tất cả tự cực đoan hoá.Australia từng đối diện các mối đe dọa khủng bố dưới hình thức khác – hồi Tháng 10, 2 vị thành niên bị tố cáo có liên lạc với ISIS bị truy tố về tội toan tính tấn công khủng bố. Năm 2014, 2 con tin và 1 tay súng thiệt mạng trong vụ đối đầu tại 1 quán cà-phê của thành phố Sydney.