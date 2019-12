Lá Thư từ Đức Quốc: Người Việt Tỵ Nạn biểu tình tại thủ đô Bá Linh Đức Quốc, ngày 07.12.2019 Nhân 71 Năm Quốc Tế Nhân Quyền

Dẫn nhập: Phó thường dân (ptd) tôi quan niệm rất đơn giản khi muốn nói / viết điều gì một cách khả tín thì phải tự chính mắt thấy tai nghe và lại càng không thể khi chỉ "nằm nhà ngồi trước Computer" mà nói (như thật) chuyện trên trời dưới đất nên cá nhân người viết với tư cách là một người tị nạn chính trị vì cộng sản và với tư cách của một tham dự viên độc lập nên ptd tôi từ Nam Đức đã thu xếp, tạm gác lại vài công việc riêng tư bay lên Berlin tham dự ngày biểu tình hôm 07.12.2019 mục đích ủng hộ Ban Tổ Chức trong công tác đấu tranh đầy chính nghĩa của người Việt Tỵ Nạn cộng sản đang định cư tại Đức do Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hoà Liên Bang Đức tổ chức tại Bá Linh nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền lần thứ 71, đòi Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho Việt Nam.

Đã có vài cơ quan truyền thông, nhiếp ành gia, tham dự viên phổ biến hình ảnh, đưa Live Stream, tin tức đề cập đến cuộc biểu tình và buổi hội thảo vào tối 07.12.2019 khá chi tiết lên internet rồi nên hôm nay (sau khi về nhà nghỉ mệt vì ít ngủ luôn 2 ngày) tôi chỉ tóm lược ngắn gọn như có thể, nhớ đâu viết đó vài điểm chính về cuộc BIỂU TÌNH ngày 07 tháng 12 năm 2019 tại Berlin để giới thiệu đến độc giả xa gần về 01 sinh hoạt cụ thể, đấu tranh cho Nhân Quyền ở Việt Nam của NVTNcs đang định cư tại Đức qua vài hình ảnh (do tôi chụp) vì ai cũng rõ là hình ảnh thay cho ngàn lời nói.!.

Như đã nói vì là một bài lược thuật nên thiếu sót (ví dụ tên diễn giả & ca sĩ!) khó tránh khỏi mong quý vị có mặt trong ngày Nhân Quyền thứ 71 tại Berlin và độc giả xa gần hoan hỷ cho mọi sự. (LNC).

*

Đúng ra ngày 10 tháng 12 năm 2019 mới là ngày kỷ niệm 71 năm công bố Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền 10 tháng 12 năm 1948, nhưng vì là thứ Ba đầu tuần mọi người phải đi làm nên cuộc biểu tình được tổ chức trước 3 ngày, thứ Bảy 07.12.2019.

Nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền lần thứ 71, người Việt tị nạn từ khắp miền nước Đức cũng như từ vài quốc gia ở Âu Châu như Pháp, Thụy Điển đã tụ về địa điểm lịch sử „cổng thành Brandenburger Tor“ tại „quảng trường Paris“ để trước hết Biểu Tình, Mít Tinh (Meeting) đòi Dân Chủ và Nhân Quyền cho Việt Nam, đòi nhà cầm quyền Hà Nội hãy trả lại ngay tự do cho những người đấu tranh hiện đang bị cộng sản Việt Nam (csVN) giam cầm ở quê nhà, đồng thời chúc mừng dân Đông Đức (cộng sản DDR) đã can đảm vùng lên đấu tranh không những làm sụp đổ đi Bức Tường Ô Nhục Bá Linh mà còn làm cho chế độ Xã hội chủ nghĩa Cộng Sản DDR sụp luôn cách đây hơn 30 năm (1989). Ngoài ra Ban tổ Chức (BTC) cảm ơn chính phủ và dân địa phương, trong những năm qua đã ủng hộ các nỗ lực dân chủ hóa của người Việt Nam tại quốc nội cũng như ở Đức.

Trong tháng 12, thông thường ở Đức dân chúng chuẩn bị mừng Đại Lễ Giáng Sinh. Đặc biệt tại những khu du lịch vì ở đây đông du khách từ khắp nơi tới lui nên theo ý người viết, BTC chọn tổ chức biểu tình trước cổng thành lịch sử Brandenburger Tor ngay giữa Thủ đô Berlin rất hợp lý vì bên cạnh người bản xứ thì du khách ngoại quốc qua lại có thể theo dõi cuộc biểu tình của người Việt tỵ nạn đã hy sinh thời gian, công sức về Berlin kịch liệt tố cáo sự vi phạm Nhân Quyền dã man của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam trước dư luận quốc tế nói chung.

Chương trình kỷ niệm 71 năm Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (QTNQ) 2019 do Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn (LHNVTN) tổ chức, giống như vài năm qua gồm có phần 3 phần: biểu tình, cầu nguyện liên tôn, hội thảo và văn nghệ đấu tranh.

Biểu tình, Meeting bắt đầu từ 12h30 đến 15 giờ trước cổng Brandenburg. Điều hợp viên (theo nhận xét của tôi) là các anh Rị, Thiên, Các, Vinh, Bảo, Phúc, ... Từ 16-17h30 Lễ cầu nguyện Liên Tôn cho VN và cuối cùng là phần hội thảo với văn nghệ đấu tranh từ 18h30 đến 22h00.

Chuẩn bị xong thì MC Vinh của ban tổ chức tuyên bố khai mạc cuộc biểu tình đúng giờ. Sau nghi thức chào cờ Đức, chào Cờ Việt Nam Cộng Hoà và 01 phút mặc niệm theo thông lệ, Bác sĩ (Bs) Hoàng Thị Mỹ Lâm, chủ tịch LHNVTN tại CHLB Đức, đại diện Ban Tổ Chức ngỏ lời chào mừng cũng như cám ơn các đoàn thể, cá nhân đã đến tham dự buổi biểu tình cho Nhân Quyền ngày hôm nay. Mặc dù thời tiết gió lạnh nhưng chúng tôi nhận thấy ngoài một số đồng hương ở Bá Linh và các tiểu bang Bắc Đức cách Thủ đô Bá Linh khoảng 300km như Hamburg, Bremen, Hannover còn có tham dự viên ở xa về Berlin tham dự như từ miền Nam Đức, vùng Nuernberg, vùng Niederrhein như Moenchengladbach, Krefeld, từ NRW & Hessen... , Thụy Điển và Pháp. Có sự tham dự của nhiều thế hệ, gồm thanh thiếu niên nam-nữ, trung niên, cao niên trên 60 hay 70t, đặc biệt là sự tham dự của cụ Tâm, 95t nhưng xưa nay hầu như luôn hiện diện trong các cuộc biểu tình chống csVN tại Bá Linh hay tổ chức ở vài nơi khác của nước Đức.

Trong bài diễn văn ngắn gọn, Bs Mỹ Lâm (chủ tịch LHNVTN tại CHLB Đức) nhắc nhở về ý nghĩa của ngày Quốc Tế Nhân Quyền (QTNQ) và nhấn mạnh là đến nay, sau 71 năm kể từ khi khai sinh ra bản Tuyên Ngôn Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền vào năm 1948, nhân quyền tại Việt Nam vẫn không được nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam thi hành và tôn trọng.

Sau phần phát biểu của đại diện Ban Tổ chức (BTC), BTC đã mời vài vị khách như Tân chủ tịch của Liên đoàn Công Giáo VN tại Đức, đại diện Hội NVTNcs Hamburg, đại diện Hội NVTNcs Nuernberg, Hội AEDC ... và một thiếu nữ tham dự cuộc biểu tình phát biểu. Đặc biệt trong cuộc biểu tình hôm nay còn có sự phát biểu bằng Đức & Anh ngữ của hai vị khách ngoại quốc: cô Cindy Cheong đại diện Phong Trào Dân Chủ Hồng Kông và ông Stefan Siebenrock, Gesellschaft der bedrohten Völker (tạm dịch: Hội các dân tộc bị đe dọa / Society of Threatened Peoples).

Điều đáng nói là thời tiết Berlin đang cuối Thu, sắp vào Đông nên gió lạnh, tuy khoảng 7-8 gradC nhưng không mưa (mà cũng lạ, có lẽ trời thương nên từ và năm qua cho đến nay, dù lạnh, xấu nhưng biểu tình xong thì trời mới đổ mưa !!!). Chính những cơn gió đã làm cho ngọn Cờ Vang ngạo nghễ tung bay tại Thủ Đô Bá Linh của Đức, ngay trước cổng Brandenburger Tor.

Xen kẽ giữa những bài diễn văn, lời phát biểu ngắn là các bài hát hàm chứa đầy đấu tranh tính và những tiếng hô vang dậy như „Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho Việt Nam", „Đả đảo Đảng csVN“, Đả đảo đảng csVN hèn với giặc ác với dân, Freedom for VietNam, Freedom for Hồng Kông, với các ngôn ngữ Việt + Anh + Đức như Menschenrechte fuer VietNam, Human Rights for VietNam để chuyển đạt đến người bản xứ và du khách qua lại hiểu rõ mục đích cuộc biểu tình của NVTN chúng ta hôm nay tại trung tâm thủ đô nước Đức.

Đoàn người biểu tình đã mang theo rất nhiều cờ vàng, biểu ngữ bằng song ngữ Đức - Việt với nội dung như sau: „Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho Việt Nam, Trung cộng rút lập tức ra khỏi Biển đông, Trả tự do lập tức cho tất cả các blogger và tù nhân lương tâm đang bị cộng sản bắt giam tại VN, Tự Do Báo chí và Ngôn luận cho VN ..v.v... Thêm vào đó, truyền đơn về tình trạng chà đạp nhân quyền bằng ngoại ngữ cũng đã được BTC phát cho những người qua lại bên cạnh những lời giải thích của các bạn trẻ thông thạo Đức ngữ. Nhờ vậy NVTN chúng ta đánh động được lương tâm nhiều du khách và dân địa phương.

Sau gần 90 phút đứng nghe những lời phát biểu và hô theo các khẩu hiệu quen thuộc, đoàn biểu tình lần này được dẫn đầu với hai lá Đại Kỳ Đức + Việt, đã diễn hành mấy vòng quanh quảng trường Pariser trước cổng Brandenburg trong tiếng nhạc đấu tranh xen lẫn hô khẩu hiệu đòi Tự Do, Nhân Quyền cho VN của các thành viên đại diện BTC và tham dự viên. Sau cùng, trước khi bế mạc cuộc biểu tình là chụp hình chung để lưu niệm trước cổng Brandenburger Tor.

Vào lúc 16 giờ cùng ngày có Thánh Lễ tại nhà Thờ St. Aloysius / Bá Linh và Lễ cầu nguyện Liên Tôn, cầu nguyện Hòa Bình cho quê hương Việt Nam.

Phần cuối của ngày Quốc Tế Nhân Quyền năm 2019 là phần hội thảo và văn nghệ đấu tranh bắt đầu vào lúc 18h30 sau khi tham dự viên dùng cơm chiều do BTC khoản đãi. Dĩ nhiên không thiếu cà phê (café), nước, trái cây ...(Xin lỗi là không biết tên các vị mạnh thường quân nhưng chúng tôi chân thành cám ơn!). Phần văn nghệ với những ca khúc đầy đấu tranh tính do các ca sĩ đến từ Hannover, Hamburg, Ausburg ... trình bày rất hay và hùng hồn (xin lỗi vì tôi không biết rõ tên của tất cả ca sĩ đóng góp cho chương trình văn nghệ, sợ viết sai, viết thiếu dễ gây hiểu lầm nên không ghi ra đây, mong quý anh chị em ca sĩ hoan hỷ cho).

Tóm lại, nếu đánh giá về phẩm thì ngày Nhân Quyền 2019 tại Berlin thành công tốt đẹp. Được vậy là nhờ sự nhiệt tình cao độ của tham dự viên, cũng như nhờ sự hy sinh lớn về công sức của BTC với sự hỗ trợ bất vụ lợi của thân hữu cùng mạnh thường quân tham dự. Ngoài ra, BTC/ BCH_ Liên Hội NVTN tại CHLB Đức đã cộng tác chặt chẽ với cơ quan Cảnh Sát Berlin để bảo vệ an ninh tuyệt đối cho ngày 07.12.2019 nói chung.

Việc gì rồi cũng phải kết thúc, chúng tôi chia tay từ giã. Anh đại diện LHNVTN tại CHLB Đức kêu gọi và hẹn gặp lại trong ngày Quốc Hận 2020. Anh cho biết sơ là sẽ được tổ chức "mở rộng", trọng thể vào ngày thứ Bảy, 27.04.2020. BTC sẽ công bố chi tiết trong thời gian tới.

* © Tham dự viên Lê-Ngọc Châu tóm lược (Berlin & Nam Đức, tối ngày 09. December 2019)

- Đính kèm vài hình ảnh của cuộc biểu tình và sinh hoạt ở Bá Linh, 07. December 2019 do

Liên Hội NVTN tại CHLB Đức tổ chức nhân 71 Năm ngày Quốc Tế Nhân Quyền.

(Hình của Châu6168_Xin ghi rõ nguồn khi trích đăng. Đa tạ !)







* © Châu6168

ps: Tôi đã thu hình như có thể (vì còn chụp hình) cuộc biểu tình kể trên với máy Digitalcamera loại nhỏ cầm tay nên chắc chắn có nhiều sơ sót, mong quý vị hoan hỷ cho. Dù vậy, cũng xin được giới thiệu Video Clip rút gọn và mời quý độc giả ghé xem theo đường Link dưới đây:

* 71 NĂM TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN

Biểu Tình & Meeting cho Nhân Quyền tại Việt Nam

do Liên Hội người Việt tị nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức tổ chức ở Berlin, 07. December 2019

Hình ảnh & Video: Châu6168 (dài 24min)

https://www.youtube.com/watch?v=U3SlFr7cbus&feature=youtu.be