Mùa Lễ Của Yêu Thương

Trong khi Châu Âu đón Lễ Giáng Sinh với nỗi lo khủng bố, nhiều phần đất khác trên thế giới đang tưng bừng đón mùa lễ...Đài Vatican trong bài viết “Khắp nơi trên thế giới đón mừng Chúa Giáng Sinh” dịp này kể chuyện về nguồn gốc Ông Già Noel.Đài Vatican viết:“Một lần nữa, Giáng Sinh đang về với toàn thế giới, mang bầu khí hân hoan mừng vui bao trùm lên mọi người mọi vật.Câu chuyện về Ông Già Noel – Thánh NicolaTại một số thành phố lớn Italia, đã có một chiến dịch mời gọi trẻ em hăng hái tham gia truyền thống viết thư cho ông già Noel. Chiến dịch được tổ chức ở những quảng trường hay trung tâm thương mại lớn trong hai ngày 17 và 18 tháng 12. Một gian hàng gọi là Bưu điện của ông già Noel với các vị thần Elfe và các con tuần lộc, chào đón các em bé đến viếng gian hàng, giúp đỡ các em viết và gửi thư cho ông già Noel. Thư của các em gửi đi sẽ nhận được trả lời. Các em cũng có thể chụp hình với chiếc xe và đoàn tuần lộc kéo xe của ông già Noel.Cũng liên quan đến ông già Noel, hôm 20.12 vừa qua, các nhà khoa học thuộc đại học Liverpool bên Anh quốc, đã tái khôi phục một phần gương mặt thật của thánh Nicola thành Myre, người đã trở thành ông già Noel trong truyền thống dân gian thế giới. Nhóm khoa học gia này đã dùng một kỹ thuật tối tân 3 chiều để khôi phục gương mặt của vị thánh nổi danh này, sống vào thế kỷ thứ 4 từ năm 270 đến 345. Thánh Nicola từng làm giám mục thành Myre, mạn nam Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Có thể thánh nhân đã dự công đồng chung Nicea trong đó, người đã chống lại bè lạc giáo Ariane.Theo truyền thống, thánh Nicola được mừng vào ngày 06.12. Lễ mừng thánh nhân được tổ chức trọng thể tại các nước mạn Bắc và Đông Âu châu, nhất là Bỉ, Luxembourg, Pháp, Hòa Lan, Đức và Thụy Sĩ. Trong ngày hôm ấy, người ta phát nhiều quà cho các trẻ em ngoan ngoãn. Và rồi dần dần truyền thống dân gian đã biến thánh Nicola thành ông già Noel.Thánh Nicola đã được sùng kính từ thời hậu thánh chiến của các đội quân thập tự, sau khi di hài thánh nhân được chuyển dời từ Myra về Bari, mạn nam Italia vào năm 1087. Một phần thánh tích của thánh nhân được ĐGH Giulio II tặng cho giáo phận Fribourg bên Thụy sĩ hồi năm 1505. Và chính từ các thánh tích này mà các khoa học gia tại đại học Liverpool đã tái khôi phục được khuôn mặt của thánh nhân. Nữ giáo sư Caroline Wilkinson, thuộc đại học John Moore, giải thích rằng toàn bộ công cuộc tái khôi phục khuôn mặt thánh nhân dựa trên căn bản rút từ các xương và tài liệu lịch sử còn lưu lại. Xương của thánh nhân được lưu giữ như thánh tích, một phần tại Bari, nam Italia, phần khác tại nhà thờ Thánh Nicolas ở Loraine bên Pháp và tại nhà thờ chính tòa thánh Nicola ở Fribourg bên Thụy Sĩ.Hồi đầu năm 2014, một cuộc tranh cãi sôi nổi đã xảy ra nhất là tại Fribourg, Thụy Sĩ, khi Thổ Nhĩ Kỳ đòi trả lại các thánh tích của thánh Nicola rải rác trên khắp thế giới trong mục tiêu gom góp tạo thành một bảo tàng viện về các nền văn hóa cổ kính tại miền nam nước Thổ.”(ngưng trích)Trong khi đó, báo Dân Trí ghi nhận rằng các nhà thờ ở Hà Nội đang tất bật hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho lễ Noel. Những cây thông, hang đá, đèn trang trí đủ màu... trên nền tường xưa cũ của nhà thờ kéo không khí Giáng sinh đến gần, an lành, ấm cúng.Trong khi đó, Đà Nẵng vừã rộn ràng đón du khách, vừa hốt bạc.VTC News kể:“Khi tiếng chuông trong trẻo và bài thánh ca vang lên từ thánh đường St Denis, Giáng sinh như thức dậy trên đỉnh Bà Nà, giữa cái lạnh dịu ngọt và những bông tuyết lất phất bay, du khách hạnh phúc tận hưởng một mùa Giáng sinh an lành như trong các câu chuyện cổ tích phương Tây ngay tại Việt Nam.Tiếp nối chuỗi các lễ hội đặc sắc diễn ra suốt cả 4 mùa trong năm tại Bà Nà Hills như Lễ hội Hoa xuân, Lễ hội Rượu vang, Lễ hội Bia..., “Giáng sinh diệu kỳ 2016” diễn ra từ đầu tháng 12 đã đem đến trải nghiệm vô cùng lý thú cho du khách. Ngay giữa thành phố biển Đà Nẵng rực nắng, du khách ngỡ ngàng khi khám phá một "khung trời châu Âu" hoàn toàn khác lạ và rộn ràng không khí Giáng sinh.”Báo Tuổi Trẻ kể rằng hình ảnh tưng bừng là khi giới trẻ rủ nhau “trẩy hội” giáng sinh Sài Gòn.Dạo một vòng TP.SG, thành phố tràn ngập sắc đỏ. Nếu muốn vui chơi, thư giãn kết hợp mua sắm, các bạn trẻ đến nhiều khu trung tâm thương mại trang hoàng lộng lẫy, tổ chức nhiều hoạt động giải trí thú vị để chào mừng Noel như: Saigon Centre, Aeon Mall Tân Phú, SC Vivo City, Diamond Plaza, Nowzone, Vincom...Tại Aeon Mall Tân Phú có dựng cây thông Noel cao 20m được tạo bởi vô số bóng đèn led là nơi lí tưởng để bạn trẻ thỏa sức chụp ảnh và "check-in" trên facebook.Nằm ngay giữa trung tâm của Quận 7 là trung tâm SC Vivo City với cây thông “khủng” lung linh đủ màu sắc đang là tâm điểm thu hút sự chú ý của các bạn trẻ. Điểm đặc biệt của cây thông này là các bạn trẻ có thể leo lên những chiếc cầu thang được thiết kế sẵn, dừng lại ở... lưng chừng cây để chụp ảnh. Bên cạnh đó, nơi đây còn có khu vườn tuyết với những trò chơi và hình muôn thú ngộ nghĩnh.Bản tin BNews/TTXVN kê chuyện Nghệ An:“Từ ngày 18/12, Bưu điện tỉnh Nghệ An đã thông báo tiếp nhận đăng ký phát quà bằng dịch vụ ông già Noel tặng quà theo yêu cầu của khách hàng đến tận nhà cho các em nhỏ. Chỉ trong 6 ngày triển khai dịch vụ này, hơn 10 “ông già Noel” của Bưu điện tỉnh Nghệ An đã tặng quà cho hơn 400 cháu nhỏ trên địa bàn Thành phố Vinh với giá từ 50.000 – 70.000 đồng/ lượt, tùy thuộc vào ngày phát và quãng đường...”Trong khi đó, bản tin TTXVN cũng ghi nhận về Nam Định:“Nam Định là tỉnh tập trung đông đồng bào công giáo với gần 700 xứ đạo, họ đạo và có trên 470.000 giáo dân. Đồng bào công giáo Nam Định, đặc biệt là tại các huyện: Hải Hậu, Nam Trực, Nghĩa Hưng, Xuân Trường… người dân đều làm các hang đá để đón mừng Ngày Thiên Chúa Giáng sinh.Đa số việc xây những hang này ở các giáo xứ đều huy động sức dân, song vẫn có nhiều gia đình có nhu cầu dựng hang đá trong khuôn viên của hộ gia đình để trang trí, tạo điều kiện cho dịch vụ làm hang đá Noel phát triển.”Nhưng cảm động nhất là bản tin của báo Hà Nội Mới, kể chuyện 'Ông già Noel' lặn lội đêm hôm tặng quà cho người vô gia cư...Bản tin này viết rằng mặc cho thời tiết giá lạnh với cơn mưa lất phất của đêm đông Hà Nội, nhóm bạn trẻ vẫn đi mọi ngõ ngách trên đường phố để tặng quà cho người vô gia cư nhân dịp Giáng sinh.Xuất phát từ tấm lòng sẻ chia, yêu thương, một nhóm bạn trẻ ở Hà Nội thực hiện chương trình gửi tặng những suất quà đến người vô gia cư vào tối thứ 4 hàng tuần, từ 23h đến 2h sáng hôm sau. Đến nay, nhóm đã tổ chức được 131 đợt tặng quà.Nguyễn Quang Trường (được giao nhiệm vụ hóa thân thành ông già Noel) cho biết anh rất vui khi có thể giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Đây sẽ là kỷ niệm khó quên trong cuộc đời chàng trai 21 tuổi.Báo HNM viết:“50 suất quà do nhóm bạn trẻ chuẩn bị bao gồm xôi, giò và sữa, được trao tận tay cho những người có hoàn cảnh khó khăn.Bà Thảo (quê Nghệ An) bất ngờ khi nửa đêm có người đến gõ cửa “túp lều” của mình. Bà cho biết đây là lần đầu tiên trong đời bà được nhận quà Giáng sinh.Đối với những người đã chìm sâu vào giấc ngủ, “ông già Noel” nhẹ nhàng đặt hộp quà bên cạnh.”(ngưng trích)Lễ Giáng Sinh, hãy nghĩ tới người khác với lòng yêu thương...