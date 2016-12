Phim “Công Chúa Da Du Đà La” Chiếu Gây Quỹ Từ Thiện

Trong buổi chiếu phim.

Fountain Valley (Bình Sa)- - Tại rạp Saigon Performing Arts Center vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 18 tháng 12 năm 2016, một buổi chiếu phim truyện Phật Giáo “Công Chúa Da Du Đà La” do Hòa Thượng Thích Thông Hải, Viện Chủ Thiền Viện Chân Không Hawait và Tu Viện An Lạc tại Thành Phố Ventura CA 93004 đứng ra tổ chức.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút Nhập Từ Quán do Đạo hữu Tâm Phước điều hợp.Sau đó, HT. Thích Thông Hải, Trưởng ban tổ chức lên chào mừng, cảm ơn Chư Tôn Đức Tăng, Ni và đồng hương Phật tử tham dự. HT. cho biết buổi chiếu phim truyện Phật Giáo Công Chúa Da Du Đà La nằm trong chương trình Hoằng Pháp mà HT. đã thực hiện trong nhiều năm qua, ngoài ra buổi chiếu phim hôm nay cũng để gây qũy giúp đở cho những vị Tăng, Ni già yếu bệnh tật tại Việt Nam, HT nói: “Sau khi tìm hiểu, một số Chư Tôn Đức Tăng Ni, họ là những người đã hiến trọn đời mình cho việc hoằng dương chánh pháp, nay tuổi già sức yếu về tiếp tục tu hành trong Am, Cốc, cuộc sống thật là cơ cực. Vì vậy, HT. muốn nhân cơ hội nầy xin qúy đồng hương hãy ủng hộ để HT. có chút tịnh tài đem về tận nơi giúp đở. Đây là một buổi chiếu phim không bán vé.Tiếp theo HT. mời Sư Cô Ngọc Liên, Viện Chủ các Thiền Viện: Ngọc Phú, San Jose, Minh Đăng Quang, Midway City, Nam California và Xá Lợi Temple, Ontario Toronto Canada, Giám Đốc Sản Xuất bộ phim “Công Chúa Da Du Đà La” Sư Cô đã đóng góp vào việc thực hiện bộ phim nầy là $ 50,000 USA.Trong lời phát biểu, Su Cô Ngọc Liên đã cho biết, việc truyền bá chánh pháp là tâm nguyện của Sư Cô trước khi chưa xuất gia, sau khi nhân duyên đã đến, Sư Cô đã được Sư Ông Pháp Chủ cùng qúy Chư Tôn Đức Tăng Ni hướng dẫn trên bước đường tu học, để thực hiện một phần tâm nguyện đó, Sư Cô thấy Bộ phim truyện Phật Giáo “Công Chúa Da Du Đà La” là một bộ phim giá trị cần được phổ biến sâu rộng đến đồng hương Phật tử khắp nơi, vì vậy Sư Cô góp phần thực hiện Bộ phim nầy.Sư Cô cũng đã kêu gọi đồng hương Phật tử tiếp tay cùng HT. Thích Thông Hải để thực hiện công tác từ thiện đầy ý nghĩa nầy.Sau đó HT. Thích Thông Hải mời HT. Thích Nguyên Trí, Viện Chủ Chùa Bát Nhã lên ban Đạo Từ.Trong lời Đạo Từ HT. đã ca ngợi việc làm của HT. Thông Hải đối với Chư Tôn Đức Tăng Ni đang gặp khó khăn tại quê nhà, HT. Nhấn mạnh những vị nầy đã hiến trọn cuộc đời mình cho đạo pháp, nay tuổi già, sức yếu, cuộc sống neo đơn ở trong một xã hội khó khăn, vì vậy, việc làm của HT. Thông Hải là việc mà rất cần sự tiếp tay của tất cả qúy đồng hương Phật tử xa gần.Trước khi buổi chiếu phim bắt đầu, HT. Thông Hải cảm ơn Cô chủ rạp đã tạo điều kiện để Ban tổ chức thực hiện buổi chiếu phim. Cảm ơn qúy mạnh thường quân, qúy thân hữu và nhất là đồng hương Phật tử xa gần.Sau đó chương trình chiếu phim bắt đầu, trong ngày Chủ Nhật với 3 xuất chiếu, xuất nào cũng đông đồng hương tham dự, nhiều người sau một xuất còn ngồi lại để xem tiếp một lần nữa. Xem qua những đoạn phim đã làm người xem không ngăn được dòng nước mắt cảm xúc.Tóm lược: “Bộ phim với nội dung kể về cuộc đời của công chúa Da Du Đà La la, người vợ hiền đức và can đảm, đã giúp chồng thành công trên con đường đi tìm chân lý. Sau khi đức Phật thành đạo trở về giảng pháp tại thành Ca Tì La Vệ thì công chúa Da Du Đà La đã thấm nhuần các giáo pháp của đức Phật và xin được xuất gia, trở thành một vị Tỳ kheo ni. Ni sư Da Du Đà La tu học rất tinh tấn, chẳng bao lâu thì đắc quả vị A La Hán, và trở thành một trong những Ni sư xuất sắc, có tài lãnh đạo trong ni đoàn.”(Theo tài liệu trong Thư Viện Hoa Sen)Công Chúa Yasodhara (Da Du Đà La), thường được gọi là Rahulamata, hay Bimba, hay Bhaddakaccana, là con của vua Suppabuddha, trị vì dân tộc Koliya, và Hoàng hậu Pamita, em gái Vua Suddhodana [8]. Công Chúa Yasodhara (Da Du Đà La) đồng tuổi với Thái Tử Siddhattha. Lúc bà lên mười sáu, Thái Tử Siddhattha được vua Suppabuddha chọn làm phò mã sau một cuộc biểu dương võ nghệ. Lúc bấy giờ đời sống của công chúa thật vô cùng dồi dào phong phú và an vui hạnh phúc. Năm hai mươi chín tuổi, chính trong ngày bà hạ sanh hoàng nam, người con duy nhất tên Rahula (La Hầu La), vị Thái tử trầm tư mặc tưởng và thông minh xuất chúng, ông chồng yêu quý của Bà, quyết định từ bỏ thế gian để tìm lối thoát ra khỏi mọi khổ đau của đời sống. Không một lời từ giã người vợ trẻ đẹp và hiền lành đáng quý, Thái tử rời bỏ cung điện trong đêm tối, để lại bà trọn vẹn trọng trách chăm nom và giáo dục con thơ. Đến sáng, lúc bà đang trông chờ Thái tử để đón mừng như thường lệ thì được tin Ngài đã ra đi. Niềm sầu muộn của bà không sao kể xiết. Bà đã mất bảo vật quý giá nhất trong đời. Cung vàng điện ngọc lúc bấy giờ đối với bà chỉ là ngục thất tối tăm. Nguồn an ủi độc nhất của bà là hoàng tử sơ sanh.Lúc ấy có nhiều hoàng thân quý tộc dòng dõi Kshatriya ngắm nghé đến hỏi, nhưng bà từ chối tất cả và luôn luôn trung thành với ông chồng yêu quý. Khi nghe chồng sống đời tu sĩ, bà rời bỏ vòng vàng châu báu và đắp y vàng. Trong khoảng thời gian sáu năm trường, lúc Đạo Sĩ Gotama cố gắng chiến đấu để chứng ngộ Đạo Quả Vô Thượng thì Công Chúa Yasodhara luôn luôn theo dõi mọi hành động và cũng sống giống như vậy.Khi Đức Phật trở về quê nhà ở Kapilavatthu và khi Đức Vua Suddhodana thỉnh về cung điện trai tăng thì tất cả mọi người đều ra đảnh lễ, nhưng công chúa Yasodhara thì không. Bà nghĩ rằng: “Nếu vạn nhất ta còn giữ được trong sạch một đức hạnh nào, thì chính Đức Thế Tôn sẽ quang lâm đến đây. Chừng ấy ta sẽ đảnh lễ Ngài”.Sau khi độ thực xong, Đức Phật trao bát lại cho Đức Vua cầm, dắt theo hai vị đại đệ tử, bước vô phòng công chúa, ngồi trên chỗ đã dọn sẵn cho Ngài và dạy: “Hãy để công chúa tùy tiện đảnh lễ Như Lai theo ý thích. Không nên nói gì.”Lúc nghe Đức Phật về, công chúa truyền lệnh cho tất cả thị nữ đều mặc y phục màu vàng. Khi Đức Phật vào phòng và ngồi yên nơi, công chúa nhẹ nhàng bước đến, dụm hai chân lại, quỳ xuống, khấu đầu trên chân Ngài và đảnh lễ theo ý bà, rồi cung kính ngồi lại một bên. Lúc ấy Vua Suddhodana (Tịnh Phạn) mở lời tán dương đức hạnh của bà và ngợi khen lòng trung thành trong sạch của bà như sau:“Bạch Đức Thế Tôn, khi công chúa nghe tin Ngài đắp y vàng thì nàng cũng đắp y vàng; khi được biết Ngài chỉ độ thực một lần trong ngày, nàng cũng làm như vậy; khi được biết Ngài không nằm giường cao, nàng cũng nằm dưới thấp; khi được biết Ngài từ bỏ không dùng tràng hoa và dầu thơm, nàng cũng từ bỏ những vật ấy; khi các hoàng thân quý tộc cậy người đến mai mối, nàng không màng nhìn đến người nào. Công chúa quả thật tiết hạnh vẹn toàn.”“Không phải chỉ trong kiếp sống cuối cùng của Như Lai mà trong tiền kiếp, nàng đã bảo vệ, kỉnh mộ và trung thành với Như Lai.”Đức Phật tiếp lời vua Tịnh Phạn và, để an ủi bà trước khi Ngài rời cung điện, thuật câu chuyện Candakinnara Jataka, nhắc lại mối liên hệ giữa Ngài và công chúa trong những kiếp quá khứ.Về sau, khi Đức vua Suddhodana băng hà, Hoàng Hậu Pajapati Gotami xuất gia Tỳ khưu ni (Bhikkhuni), Công Chúa Yasodhara cũng xuất gia và đắc Quả A La Hán.Trong hàng tín nữ, bà Yasodhara đứng đầu những vị đã chứng đắc đại thần thông (Maha Abhinna) [10] và nhập diệt lúc bảy mươi tám tuổi.