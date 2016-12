Tuổi trẻ Việt thắp sáng Giáng Sinh hải ngoại

Chưa bao giờ tôi thấy tuổi trẻ Việt Nam hải ngoại rực rỡ, tươi mát và hăng say hoạt động sinh hoạt cộng đồng nhiều như bây giờ. Những người tài bước vào chính trường nắm giữ những chức vụ do dân bầu. Những trí thức khoa bảng thành đạt trương bảng hiệu cười nói phục vụ công đồng bằng hai thứ tiếng Anh-Việt. Các em hoà mình vào dòng chính văn hoá xứ người mà vẫn không quên mình là con cháu Lạc Hồng. Năm nay Giáng Sinh về, nhìn hình ảnh các em cười nói, nhảy múa, hát ca, tạo dáng, cùng nhau chụp hình, cùng nhau hoạt động thiện nguyện, lòng tôi ấm áp vô cùng. Tuổi trẻ Việt hải ngoại đã thực sự trưởng thành và bước vào cộng đồng người Việt một cách tích cực. Các em doanh gia Việt trẻ đã tự đứng ra tổ chức một buổi thu góp quà Giáng Sinh cho trẻ em tự kỷ cũng như khuyết tật, theo một quy mô hoạt động lớn với sự hợp tác của các tổ chức tư nhân cũng như công quyền địa phương. Họ được mời hay tự đến giúp đỡ, ủng hộ, triển lãm, đóng góp hay bảo trợ.





Pic 1. Các doanh gia trẻ và người mẫu





Những ngày trước Giáng Sinh trời Nam Cali lành lạnh và âm u, đôi lúc ngọn gió Đông se sắt thổi về làm chùn lòng khách bộ hành đang muốn dợm bước xuống lòng đường. Ngay bên dưới những ngọn đèn đường trên các con lộ chính của thành phố Little Saigon, các tấm bích hoạ hình ngọn nến Giáng Sinh được treo cao như một trang trí nhã nhặn, khiêm tốn, cho ngày Chúa chào đời. Hình như người dân buôn bán của phố Bolsa không đón Noel nhiều bằng đón Tết nên con phố thương mại ít người trang trí đèn Giáng Sinh. Đêm đến, thỉnh thoảng mới có vài bụi cây được mắc đèn trên mấy con đường, nhấp nháy một cách đơn lẻ. Bảng quảng cáo trên cao, xa xa hiện rõ một cái tít lớn "Tết Festival Jan 27-29, OC Fair&Event center"….. như một minh chứng. Có lẽ người Việt mình chỉ mở tiệc tùng riêng trong nhà, nơi các hội đoàn hay từng nhóm riêng.





​Pic 2. Các em tee​n​ager làm việc thiện nguyện





Tuy nhiên ở một góc phố gần ngã tư đường Edinger và Goldenwest của thành phố Huntington Beach trưa chủ nhật 11 tháng 12, tiếng nhạc Giáng Sinh kích động, vui tươi rộn rã với giàn âm thanh khuếch đại đã rù quyến nhiều người nghe ghé vào. Nơi đó đang có một sự kiện đặc biệt đang xảy ra được gọi là "Winter Toy Drive" do các doanh gia trẻ của vùng Little Sai Gon chủ trương. Noel về, những sinh hoạt cộng đồng chào mừng thường xảy ra ở các nhà thờ trong vùng. Các cơ quan thương mại hay truyền thông, như đài truyền hình LSTV cũng hay tổ chức chương trình ca nhạc, Christmas concert, tại các nơi đông đảo khách đồng hương qua lại nhất là khu mua sắm Phúc Lộc Thọ. Tổ chức Westview của Chương Trình Đa Văn Hóa hàng năm cũng tổ chức tiệc Giáng Sinh cho những người chậm phát triển. Năm nay có thêm một hoạt động từ thiện được ghi nhận có ý nghĩa là buổi thu gom quà Giáng Sinh cho các em khuyết tật và tự kỷ này là một góp mặt đầu tiên xuất hiện trong những sinh hoạt từ thiện của cộng đồng.





Pic 3. Cựu quân nhân QLVNCH và các ngưòi mẫu





Tôi đến trễ chỉ 30 phút sau giờ khai mạc là 11 giờ trưa mà bầu không khí sôi động đã lôi cuốn người tham dự thật đông đảo rồi. Các anh chị em trong ban tổ chức đang trả lời phỏng vấn của đài truyền hình. Cô hoa hậu Garden Grove và các cô người mẫu được mời chụp hình đến bận rộn, phải lăng xăng chạy từ góc này đến góc khác. Tôi hỏi một bà người Mỹ làm thiện nguyện khi mời tôi vẽ tatoo lên tay cho vui:

- Thưa bà, bà có biết mục đích của buổi Toy Drive này là gì không? Những đồ chơi thu góp được sẽ đem cho ai?

- Trong đời sống thường thường khi chúng ta có đủ và nhiều hơn người khác, chúng ta có khuynh hướng muốn chia sẻ và cho lại những gì chúng ta có cho kẻ bất hạnh hơn chúng ta. Ngoài kia có nhiều người khốn khó hơn chúng ta. Nhìn đi, những đứa trẻ ngoài kia vui sướng biết bao nhiêu, chúng đang chờ đón những món quà Giáng Sinh chúng ta thu góp được. Chúng tôi sẽ đem chia cho những đứa trẻ bất hạnh của cộng đồng.

Bà chỉ tôi, người có thể cho tôi biết nhiều chi tiết hơn chính là anh Dũng, người chủ trương chương trình này.





Pic 4.Cảnh sát Huntington Beach cũng có mặt để hỗ trợ





Anh cho tôi biết như sau:

- Dũng là một trong năm anh em trong nhóm những doanh nhân giám đốc trẻ đã cùng nhau thực hiện việc này. Dũng là giám đốc của Saigon City Market Place, các anh em giám đốc còn lại có, Sơn Nguyễn của 7Leaves Cafe, Gary Nguyễn của 24/7 CARE at Home, Tâm Nguyễn của Advance Beauty College, David Trương của Mimi Jewelry, Inc. Tất cả đều có cơ sở làm ăn ở Quận Cam và đồng xướng lên ý kiến trên. Tụi Dũng thường đi giao lưu với nhóm bạn trên Los Angleles, nơi có các Toy Drive rất lớn, qui tụ hàng tram, hàng ngàn người, đi gom quà lại rồi phân phối cho các hội đoàn đem đến phát cho các trẻ em bất hạnh. Anh em Dũng muốn học theo đường lối đó về áp dụng cho cộng đồng Việt chúng ta ở Quận Cam. Anh em chỉ xin món quà nho nhỏ không cần đắt tiền, khoảng 5,10 đồng từ quý cô, chú, bác thôi. Khi bà con ủng hộ đem quà tới, anh Sơn của 7 Leaves Cafe sẽ tặng lại một ly nước rất là ngon, ai uống cũng thích thú. Bên JPCCali Food có tặng chả giò. Bên anh Tâm Advance Beauty có làm tatoo và pedicure free. Đây là một chuyện vui của cộng đồng chúng ta trong một buổi trưa chủ nhật. Nhân đây chúng ta có thể dạy và hướng dẫn con em chúng ta biết chia sẻ và làm chuyện tốt. Khi chúng ta đã khá, có đầy đủ, các em có nhiều quà Giáng Sinh phải biết nghĩ đến các em khác bất hạnh không có quà. Tuy nhiên đây là lần đầu, cũng như bước đầu trong phương pháp phân phối lại quà, giống chủ trương "là lành đùm lá rách". Anh em hy vọng trong tuơng lai nhiều người đến hơn nữa và chúng ta có thể xây dựng một cộng đồng lành mạnh.





Pic 5.California Department of Fish and Wildlife





Tôi thấy hai anh cảnh sát đứng gần đấy đang cười nói. Tôi xin chụp hình và hỏi cảm tưởng của một anh khi tham dự buổi này. Randy Rocket bảo:

-Tôi rất vui và vinh dự được tham dự buổi Toy Drive hôm nay bởi vì chúng tôi là 1 phần tử trong cộng đồng. Điều này chứng tỏ cảnh sát chúng tôi ủng hộ và sẵn sàng cho lại các trẻ bất hạnh những gì mình có.

Tôi hỏi thêm, “Tôi biết bên chính phủ và cảnh sát cũng có chương trình Toy Drive, vậy chương trình này và chương trình đó là một?”

-Không, chương trình của chúng tôi là chương trình khác, nhưng cảnh sát chúng tôi cũng muốn tham dự vào tất cả mọi chương trình từ thiện khác nếu có thể.





Pic 6. Đoàn Mô tô đem quà và xe đến triển lãm





Cơ quan California Department of Fish and Wildlife được mời đến. Họ triển lãm một gian hàng cùng những chiếc xe Jeep chớp đèn nhấp nháy. Họ đã gởi những cảnh sát tiểu bang đứng đó trông rất oai vệ. Tôi được cho biết:

-Chúng tôi được mời tới, tôi làm cho cơ quan National Resource Wildlife, tổ chức chúng tôi có một chương trình thiện nguyện của tiểu bang. Tôi đứng đây để trả lời những thắc mắc cho những ai cần biết về chương trình của chúng tôi. Chúng tôi làm gì? Chính yếu, chúng tôi tìm kiếm và tập trung vào việc kiểm soát những người phạm pháp trong việc phá hoại đời sống hoang dã. Họ đánh bắt những động vật bị cấm đánh bắt, một cách bất hợp pháp. Con số người của chúng tôi là thiểu số, nhưng những người phạm tội ngoài kia rất nhiều. Dĩ nhiên động lực vẫn là đồng tiền khiến họ làm vậy.

Buổi triển lãm xe quý hiếm thật rộn ràng với những chiếc Mô Tô đẹp, bóng loáng và những anh chàng diện áo da trông rất “cool” của nhóm Twiste Dryders.





Pic 7. Winter Toy Drive​



Trong khi các cựu quân nhân VNCH của nhóm Little Saigon Jeep, đứng hiên ngang bên các chiếc xe Jeep trương cờ VN và Mỹ. Anh Nguyễn Hoàng đại diện cho anh Hiệp và anh Quang trong nhóm Little Saigon Jeep phát biểu:

-Chúng tôi đã mua lại được 1 số xe Jeep với mục đích dành để triển lãm, để nhớ, để thương, về các chiến sĩ VNCH và các binh sĩ đã từng hy sinh chiến đấu cho hai chữ tự do. Chúng tôi muốn lưu giữ một cái gì đó như một hình ảnh nhắc nhở cho con cháu chúng ta rằng chúng ta là người Việt tị nạn cộng sản trên xứ người. Chúng tôi phục vụ cộng đồng vô vụ lợi.

Tôi thấy nhiều bậc phụ huynh trẻ đem con tới và tận tay các em bỏ quà vào các thùng quà tặng dữ. Thật là vui khi thấy bao nhiêu hội đoàn tới ủng hộ, và người Việt chúng ta đã giáo dục được các em nhỏ biết chia sẻ và làm việc thiện từ lúc còn bé. Các em sau này lớn lên học được những điều nhân ái và biết thương yêu giúp đỡ người bất hạnh. Tôi ra về với nỗi hân hoan thật nhẹ nhàng.

Thanh Thư