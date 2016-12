Cố Vấn Trump: TQ Lấy 20 Triệu Việc Của Mỹ; Trump Cử Kellyanne Conway Làm Cố Vấn Riêng

WASHINGTON - TT đắc cử Donald Trump định bổ nhiệm nhân vật hô hào không mua hàng “made in China” vào ghế chủ tịch HĐ thương mại quốc gia, làm việc như giám đốc chính sách thương mại và kỹ nghệ – ông Peter Navarro là cố vấn của ứng viên Trump trong thời gian tranh cử, là tác giả của tập sách “The Coming China Wars and Death by China”.Thông cáo báo chí từ đoàn chuyển tiếp mô tả ông Navarro là người quyết tâm giúp các ngành chế xuất Hoa Kỳ trở lại hùng mạnh.TT đắc cử tố cáo Beijing dùng thủ thuật tài chính hạ giá tiền yuan để cạnh tranh không công bằng – gần đây, ông Trump tiếp nhận điện thoại chúc mừng của TT Taiwan, là ngược chính sách “Một Trung Hoa” của Trung Cộng.Ông Navarro viết trong phần mở đầu sách “The Coming China Wars…” với lời hô hào không mua hàng “made in China” để bảo vệ gia đình và đất nước Hoa Kỳ. Trong 1 bài viết đăng báo hồi Tháng 3, ông Navarro chỉ danh Beijing giành hơn 20 triệu việc làm của nền kinh tế Hoa Kỳ. Trong 1 bài khác, đăng báo hồi Tháng 5, ông tố cáo tin tặc quân sự và dân sự của Trung Cộng tìm cách đánh cắp tài sản trí tuệ của doanh nghiệp Hoa Kỳ bất kể lớn, nhỏ.Ông Peter Navarro cùng ông Alexander (1 cố vấn khác của ứng viên Trump) nhắc lại trong tháng qua rằng: cho Trung Cộng gia nhập WTO làm yếu nền tảng của kỹ nghệ chế xuất Hoa Kỳ.Ngoài ra, TT đắc cử chọn tỉ phú đầu tư Car Icahn đóng vai trò cố vấn đặc biệt về cải tổ giám sát tài chính.Trong khi đó, “Người làm nên lịch sử” là cách nói của nhà báo về trưởng đoàn tranh cử Kellyanne Conway của ứng viên TT Donald Trump đuợc cử làm cố vấn của TT hôm Thứ Năm.Thông cáo báo chí từ TT đắc cử ghi “Bà Conway là cố vấn thân tín và là chiến luợc gia đóng 1 vai trò quan trọng trong thắng lợi của tôi – bà là người làm việc không mệt mỏi với lịch trình hành động của tôi và nhìn thấy cách truyền đạt hiệu quả các thông điệp tranh cử”. Thông báo kết thúc với câu “Tôi hài lòng thấy bà là 1 phần trong ban cố vấn làm việc tại Mái Hiên Tây”.Bà Conway từng giúp việc chủ tịch Hạ Viện New Gingrich, ứng viên PTT Mike Pence, cũng xuất hiện trên màn ảnh truyền hình như là bình luận gia.