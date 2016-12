Tiền Giả Từ TQ Liên Tục Vào Phá Hoại Kinh Tế Việt Nam

HANOI -- Tiền giả từ Trung Quốc liên tục đưa vào để quậy phá kinh tế Việt Nam...Báo Giao Thông kể chuyện hôm 23/12/2016 rằng một thanh niên đã mang gần trăm triệu tiền giả về Việt Nam tiêu thụ.Bản tin nói là trên đường vận chuyển 100 triệu đồng tiền giả về Nam Định tiêu thụ, Thủy đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.Theo báo Công an nhân dân, vào hồi 12h30' ngày 21/12, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Tổ kiểm soát chi cục Hải quan Cốc Nam làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới cửa khẩu Cốc Nam, Tân Mỹ, Văn Lãng (Lạng Sơn) đã phát hiện một nam thanh niên nghi vấn đang trên đường mòn từ phía Trung Quốc về Việt Nam đã tiếp cận kiểm tra.Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong người đối tượng một túi nilon màu đen bên trong có 496 tờ tiền Việt Nam có mệnh giá 200.000đ/tờ có seri trùng nhau nghi tiền giả.Tờ Pháp luật plus thông tin thêm, Cơ quan công an đã làm rõ danh tính đối tượng là Đỗ Trọng Thủy (30 tuổi) thường trú tại Đội 5, xã Yên Chính, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.Bước đầu, Thủy khai nhận, đang vận chuyển tiền giả trên từ Trung Quốc qua biên giới Lạng Sơn để đưa về Nam Định tiêu thụ hưởng chênh lệch thì bị phát hiện và bắt giữ.Chỉ mới mâý hôm trưóớc, một vụ tiền giả cũng bị đưa ra tòa ở Quảng Nam.Baó Pháp Luật kể rằng vào ngày 20-12, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên sơ thẩm vụ án “tàng trữ và lưu hành tiền giả”. Cầm đầu đường dây buôn bán tiền giả này là một phụ nữ người đồng bào Tày.Theo cáo trạng, đầu năm 2016, Chu Thị Oanh (47 tuổi, dân tộc Tày, trú tại Cao Bằng) và Nguyễn Văn Hòa (47 tuổi, ngụ Bắc Ninh) quen biết nhau và thực hiện việc buôn bán tiền giả tại tỉnh Cao Bằng.Hòa mua của Oanh 100 triệu đồng tiền giả với số tiền thực phải trả là 40 triệu đồng. Tiếp đến, trong tháng 4 và tháng 5, Oanh đã liên hệ với một người Trung Quốc tên A Ming để mua gần 400 triệu đồng tiền giả (mỗi tờ mệnh giá 200.000 đồng) với số tiền thực mà Oanh bỏ ra mua khoảng 75 triệu đồng.Mới hồi tháng 9/2016, một vụ vận chuyển gần một tỷ tiền giả từ miền Bắc vào miền Tây tiêu thụ cũng bị bắt.