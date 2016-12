2.5 Tấn Gạo Nhựa TQ Bị Nigeria Chận Bắt, Loại Bao 50 lb. Từ TQ Nhập Lậu Hải Cảng Lagos

Lời báo động đầy lo ngại: chính phủ Nigeria chận được một lô hàng khoảng 2.5 tấn gạo giả, được tin là từ Trung Quốc.Lập tức, lời cảnh cáo đưa ra, và một nghi can bị bắt, theo tin AFP.Có 102 bao gạo giả, mỗi bao nặng 25 kilôgram (nặng hơn 50 lb. một chút), mỗi bao gạo giả ghi nhãn hiệu Best Tomato Rice.Các quan chức thuế quan tin rằng gạo giả này nhập lậu xuyên qua hải cảng ở thành phố Lagos, theo tin AFP.Bản tin nói rằng lô hàng gạo giả này nghi là từ Trung Quốc vì làm từ các hạt nhựa (plastic pellets) từng khám phá ở cùng hải cảng này năm ngoái.Một người bị bắt hôm Thứ Tư, và lời cảnh báo tức khắc đưa ra để kiểm tra gạo và bảo đừng nấu loại gạo giả.Các quan chức thuế quan đã thử nấu và thấy gạo giả này dính lạ thường, nhận ra là không an toàn.Ủy viên Thuế quan Mohammed Haruna nói với truyền thông địa phương, dẫn bởi hãng tin AFP, rằng “Chỉ có Trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu người ta ăn gạo này.”Gạo là thức ăn thường ngày của dân Nigeria, đặc biệt tiêu thụ mạnh khi gần Lễ Giáng Sinh và vì tình hình lạm phát tăng.Nhưng hiện nay Nigeria cấm nhập cảng gạo để giúp tăng khả năng sản xuất gạo điạ phương.Nigeria vừa bị tăng lạm phát liên tuc 13 tháng, và giá thực phẩm tăng là một lý do.Một bao gạo 25 kilogram, như các bao gạo vừa mới tịch thu, trị giá 20,000 naira (khoảng 63 Mỹ kim) – đắt gấp đôi giá hồi tháng 12 năm ngoái.Nigeria đang điều tra vụ gạo giả này.