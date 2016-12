Cá Chết, Môi Trường Chết

Thê thảm... khi bạn bước tới chợ, nhìn đâu cũng phát sợ. Hiền như rau, như trái cây... vậy mà ngó thấy là sợ. Chỉ mong nhìn thấy sâu trên lá rau, còn tin được là gần thiên nhiên, ít thuôc bảo vệ thực vật. Ngó trái cây thấy sần sùi, vì chỉ lo vỏ trái cây bóng lưỡng sẽ là do thuốc ướp, thuốc tẩm... Sợ là nỗi ám ảnh triền miên... cũng hệt như sợ các chị ngồn bán hàng quán hè phố ngó công an là sợ...Báo Lao Động mới kể chuyện Bà Rịa - Vũng Tàu: 11 doanh nghiệp thua kiện vụ cá chết hàng loạt...Bản tin nói rằng sau nhiều ngày xét xử và nghị án, chiều 22.12, TAND TP Vũng Tàu đã tiến hành tuyên án vụ kiện tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại do cá lồng bè chết hàng loạt vì xả thải giữa 33 hộ dân xã Long Sơn và 12 doanh nghiệp chế biến hải sản xã Tân Hải, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.Chiều 22.12, TAND TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) tiến hành xét xử và tuyên buộc 11 doanh nghiệp (DN) chế biến hải sản xã Tân Hải phải bồi thường cho 33 hộ dân xã Long Sơn tổng số tiền hơn 13,2 tỷ đồng do xả thải gây ô nhiễm môi trường khiến cá nuôi lồng bè chết hàng loạt.Theo bản án, DN phải bồi thường nhiều nhất là hơn 3,1 tỷ đồng, DN phải bồi thường ít nhất là hơn 103 triệu đồng. Về phía các hộ dân, dựa trên số liệu thiệt hại đã được kiểm chứng đối chiếu, hộ nhận được bồi thường nhiều nhất là hơn 2,1 tỷ đồng, hộ nhận được thấp nhất là trên 50 triệu đồng.Bản tin báo Lao Động viết:“...khẳng định 76% nguyên nhân cá chết là do ô nhiễm nguồn thải từ đầm trước cửa cống số 6 - nơi chứa nước thải của các DN chế biến hải sản xã Tân Hải. Báo cáo cũng nêu rõ vấn đề ô nhiễm tích tụ từ năm 1998 nên cả 14 DN phải có trách nhiệm bồi thường cho các hộ dân.”Cũng là tạm được... vì làm sao mà giữ được mua bán như cũ nữa.Một bản tin từ TTXVN kể chuyện tuần trước, khi Đà Nẵng tạm dừng hoạt động hai nhà máy thép gây ô nhiễm môi trường.Bản tin nói, theo Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, sau buổi đối thoại với người dân tại hai thôn Vân Dương 1 và 2, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã yêu cầu trong thời gian chờ phương án chính thức được cơ quan có thẩm quyền thẩm định về mặt công nghệ, sản xuất, môi trường, hai nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc tạm dừng hoạt động.Cùng với đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở Công thương, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng cùng lãnh đạo hai nhà máy xây dựng phương án sản xuất, tập trung liên quan đến vấn đề công nghệ, nhất là các vấn đề liên quan đến khói bụi, tiếng ồn; tổ chức cuộc họp và mời lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, các cấp và người dân tham gia.Bản tin TTXVN kể:“Theo phản ánh của người dân tại hai thôn Vân Dương 1 và 2, từ khi có hai nhà máy sản xuất tại đây, số người bệnh và chết trong thôn ngày càng tăng; đặc biệt trong số người chết, phần nhiều là do ung thư. Trước đây, khi chưa có nhà máy, một năm chỉ có vài người chết do tuổi già nhưng năm 2015 có đến 12 người chết, trong đó có 7 người bị ung thư.Ngoài ra, các bệnh khác về phổi, hô hấp, bệnh ngoài da ngày càng phổ biến, nhất là trẻ em; cây cối hoa màu người dân trồng bị hư hỏng; gia súc, gia cầm, cả cá dưới đồng bị chết…”Ai sẽ bồi thường những cái chết nhân mạng này?Rồi tới Huế nữa...Bản tin SOHA ghi nhận hiện tượng cá chết hàng loạt ở cửa biển Lăng Cô tuần trước.Liên tục trong 3 ngày gần đây, cá lồng và cá biển ở thị trấn Lăng Cô chết đã gây thiệt hại và hoang mang cho người dân.Ngày 9/12, ông Dương Đăng Trung, Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), cho biết trong những ngày gần đây, ở đầm Lập An xảy ra việc cá nuôi bằng lồng của người dân và cá tự nhiên bị chết hàng loạt.Theo ông Trung, hiện tượng cá chết hàng loạt trên đầm Lập An có thể do hoạt động khai thác hàu làm ảnh hưởng tới môi trường sống của cá. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành lấy mẫu nước và cá chết để kiểm tra nhằm làm rõ nguyên nhân.Những loại cá bị chết hàng loạt bao gồm cả cá nước lợ và mặn như cá mú, vẩu, móm, kim.Còn chuyện Formosa nữa...Bản tin RFA kể chuyện điều tra vụ Formosa... hóa ra bây giờ cũng chưa điều tra tới đâu, sau khi công ty Đài Loan có yếu tố Hoa Lục này xả thải làm chết cá ven biển 4 tỉnh Miền Trung.Bản tin RFA viết hôm 21/12/2016:“...Bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng Chính phủ, ông Mai Tiến Dũng, tại cuộc kiểm tra có yêu cầu người đứng đầu ngành tài nguyên- môi trường Việt Nam sớm hoàn thành, công khai biện pháp xử lý kỷ luật đối với những cá nhân dính líu đến thảm họa môi trường hồi đầu tháng tư vừa qua khiến cá, hải sản chết hằng loạt tại 4 tỉnh bắc trung bộ gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên- Huế.Ông Mai Tiến Dũng cho biết tổ công tác do ông đứng đầu sau khi đi kiểm tra tại các tỉnh bị tác động nhận thấy một số tình trạng mà theo ông này là đáng tiếc như hằng trăm tấn cá bị tiêu hủy vì không đảm bảo chất lượng, hằng nghìn tấn cá sạch nhưng để lâu ngày trong kho không tốt đang bị phân hủy. Thiệt hại do thảm họa môi trường mà thủ phạm là nhà máy gang thép Formosa gây nên được nhắc lại là vô cùng lớn.”Chưa điều tra tới đâu? Hỏi các quan lớn Hà Tĩnh đó...