Hối Lộ Tiền, Sex Tại Quỹ Hưu New York 184 Tỉ Đô

NEW YORK -- Bạn haỹ hình dung rằng quỹ hưu bổng của bạn bổng nhiên bốc hơi một phần tiền, chỉ vì ông Giám đốc Quản trị Quỹ hưu bỗng bị các chuyên gia tài chánh New York hối lộ -- cả tiên mặt, ma túy và gái giang hồ -- để lèo lái luồng tiền đi chệch hướng.May mắn, không phải California... đó là chuyện quỹ hưu của tiểu bang New York.Ủy viên Kiểm toán New York là Thomas DiNapoli đã nổi giận khi cho biết cựu Quản trị Quỹ hưu tiểu bang New York bị liên bang cáo buộc nhận hối lộ -- cả tiên mặt, ma túy và gái giang hồ... -- để biệt đãi một số công ty chứng khoán nhiều triệu đôla trong khi kinh doanh quỹ này cho chính phủ.Cựu Quản trị Quỹ hưu là Navnoor Kang, 37 tuổi, bị truy tố cùng với chuyên gia chứng khoán Deborah Kelley, 58 tuổi, trong hồ sơ ghi nhiều tội âm mưu, gian lận, ngăn trở công lý... kéo dài suốt 2 năm.Kang bị cáo buộc là liên tục nhận hối lộ từ Kelley và một số chuyên gia chứng khoán khác để đổi lấy kinh doanh trị giá nhiều triệu đôla cho các công ty chứng khoán từ quỹ hưu này, và quỹ hưu New York trị giá tích sản là 184 tỷ đôla, lớn thứ 3 Hoa Kỳ.Người chuyên gia chứng khoan thứ nhì bị truy tô trong hồ sơ này là Gregg Schonhorn, 44 tuổi.Công tố Preet Bharara đưa ra bản văn nói rằng Kang chuyển các kinh doanh trị giá nhiều tỷ đôla từ quỹ hưu sang cho các chuyên gia chứng khoán hối lộ Kang bằng các chuyến du lịch sang trọng, đồng hồ đắt giá, ma túy, tiền mặt, gái giang hồ, vé xem hòa nhạc...Khi chuyện hối lộ được cho là xảy ra từ 2014 tới tháng 2 năm nay bị lộ, Kang bị sa thải vào tháng 2/2016.