Giáo Sư UC Irvine: Cố Vấn Thương Mại Cho Trump; Trump Tiếp Ứng Viên Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Là Cựu Tướng Flynn

WASHINGTON - Trong khi châu Âu tìm bắt hung thủ tấn công chợ Giáng sinh tại thủ đô Đức là 1 thanh niên di dân Tunisia tuổi trên 20, TT đắc cử định họp với cố vấn an ninh quốc gia của ông giữa lúc tiến trình tuyển chọn thành viên nội các tiếp diễn.Đoàn chuyển tiếp cho biết: thành phần viên chức giúp việc TT tại Bạch Ốc có thể công bố nay mai.Nhân vật đuợc chọn để giữ vai trò cố vấn an ninh quốc gia là cựu Tướng Michael Flynn – hôm Thứ Ba, 5, 6 thành viên của HĐ an ninh quốc gia đã họp với PTT đắc cử Mike Pence tại thủ đô Washington.Ông Trump không đưa trưởng đoàn vận động tranh cử của ông vào nội các – cựu trưởng đoàn Corey Lewandowsky sẽ làm việc không xa Bạch Ốc. Ông này loan báo hôm Thứ Tư: không tham chính và định mở dịch vụ tham vấn chính trị cách Bạch Ốc chỉ 1 ngã tư đường, nghĩa là ông vẫn giữ 1 địa vị ảnh hưởng tuy không có văn phòng tại Mái Hiên Tây.Các phụ tá cho hay: buổi họp giữa TT đắc cử và Tướng Flynn đã đuợc dự liệu từ trước vụ tấn công khủng bố tại chợ Giáng sinh của thủ đô Berlin.Ông Trump đang chờ đón lễ tại Florida trong khi gia đình Obama trải qua những ngày cuối năm tại Hawaii như thông lệ.Ngoài ra, hôm Thứ Tư, một bản tin của báo the Washington Post cho biết Tổng Thống tân cử Trump đã đề cử giáo sư tại Đại Học UC Irvine Peter Navarro làm cố vấn thương mại cho Bạch Ốc là chức vụ mới được TT tân cử lập ra.