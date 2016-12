Doanh Thu Nhà Đang Rao Bán Cao Nhất 10 Năm, Tháng 11

WASHINGTON - Phúc trình hàng tháng của Hội địa ốc (NAR) ghi: số nhà đang rao bán đem lại doanh thu tăng 0.7% trong Tháng 11, tăng mạnh nhất từ gần 10 năm.Số nhà đổi chủ các loại là 5.61 triệu đơn vị, tăng 15.4% so với cùng kỳ năm trước.Thực tế này vuợt mong đợi của mọi phân tích gồm 5.5 triệu nhà sang tay. Giá nhà trung bình là 234,900 MK, tăng 6.8% so với Tháng 11-2015, là tăng 57 tháng liên tiếp.Theo phân tích của NAR, số nhà chờ bán trong Tháng 10 đuợc dự kiến là nguồn cung cấp trong 4.3 tháng, giảm liên tục trong 18 tháng, còn 1.85 triệu đơn vị trong Tháng 11, là giảm thêm 8%.NAR ghi rõ: số nhà chờ bán hiện nay kém 9.3% so với cùng kỳ năm trước trong khi hoạt động xây dựng không theo kịp nhu cầu.Gia tăng thương vụ nhà đang rao bán tại miền Đông Bắc thúc đẩy sự gia tăng trong tháng 11 lên mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2007.Giá trung bình một căn nhà đang rao bán trong tháng 11 cho tất cả các loại nhà là $234,900, tăng 6.8% từ tháng 11 năm 2015.