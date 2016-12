1 Ông Nói Tiếng Arap Bị Đuổi Khỏi Phi Cơ Delta, Đòi Tẩy Chay

NEW YORK - Adam Saleh, là công dân Hoa Kỳ gốc Yemen trở thành ngôi sao YouTube, hô hào tẩy chay hãng Delta Airlines với tố cáo: anh bị đuổi xuống phi cơ vì nói tiếng Arap.Hãng Delta giải thích: Saleh bị mời xuống chuyến bay từ London về New York vào sáng Thứ Tư vì có hành vi gây rối.Ngôi sao 23 tuổi có trên 2.2 triệu người hâm mộ nói qua video đưa lên mạng twitter: chúng tôi nói ngôn ngữ khác nhau, tôi nói chuyện với mẹ bằng điện thoại và 1 số hành khách phàn nàn – Saleh nhấn mạnh: các người kỳ thị màu da.Có thể trông thấy trong video 5, 6 hành khách lên tiếng bênh vực Saleh. 1 người gọi nhân viên của hãng Delta để phản đối trong khi số hành khách phiá sau máy bay vẫy tay làm dấu hiệu chia tay, gián tiếp đồng ý đuổi Saleh.Sau nhiều giờ chậm trễ vì kiểm tra an ninh, Saleh đuợc đưa lên lên chuyến bay của hãng khác – anh định về tới New York sẽ đi thẳng đến văn phòng luật sư.Delta từ chối bình luận thêm khi phóng viên của AFP tìm hỏi sau khi ra thông cáo khẳng định chủ trương tôn trọng mọi khách hành và tích cực điều tra nghiêm trang về tố giác kỳ thị chủng tộc.