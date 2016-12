Bắc Kinh Kinh Hoàng: Xe Lao Vô Chợ, 4 Chết

Ít nhất 4 người chết và nhiều người bị thương trong vụ một chiếc xe minivan tông vào một ngôi chợ nông dân tại phố Chikou Town của Thủ Đô Bắc Kinh hôm Thứ Tư, 21 tháng 12, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) hôm Thứ Tư cho biết.Bản tin VOA cho biết như sau.“Ít nhất 4 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương hôm thứ Tư 21/12 khi một chiếc xe minivan lao vào một ngôi chợ của nông dân ở Bắc Kinh.“Hãng tin AP trích lời văn phòng An ninh Công của thành phố Bắc Kinh cho biết, nhà chức trách đã bắt giữ người lái xe, mặc dù hiện không rõ liệu vụ này là do tai nạn hay cố ý.”Bản tin VOA cũng cho biết thêm rằng, “Trong một cuộc tấn công hầu như phỏng theo vụ thảm sát ở Berlin, vụ tấn công ở Bắc Kinh đã gieo rắc kinh hoàng tại ngôi chợ ở Bắc Kinh.“Cảnh sát nói nhiều người bị thương theo nhiều mức độ khác nhau, nhưng không xác nhận liệu vụ này là một tai nạn hay có liên quan tới khủng bố.“Báo The Sun tường thuật rằng những người bị thương đã được đưa vào bệnh viện điều trị.“Các giới chức an ninh thành phố cho biết là chiếc xe và tài xế đã bị câu lưu tại ngôi chợ ở thị trấn Chikou, Changping.“Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc cho hay cảnh sát đang có mặt ở hiện trường và đang tiến hành điều tra.”