Khắp Châu Âu Truy Nã Nghi Can Tấn Công Chợ Tại Đức; Đức: Thủ Phạm Tông Xe Vào Chợ Tại Berlin Là Di Dân Tunisia

BERLIN - Lực lượng an ninh Đức đang gấp rút truy nã hung thủ tấn công chợ Giáng sinh tại thủ đô tối Thứ Hai đuợc biết với tên Anis, là di dân Tunisia 22 hay 23 tuổi, sinh quán Tataouine – bằng lái tạm của y đuợc tìm thấy trên chiếc xe tải hạng nặng tông vào đám đông mua sắm tại chợ giáng sinh Berlin.Mục tiêu trong chiến dịch truy nã là tỉnh bang North Rhine-Westphalia, nơi bằng lái xe đuợc cấp. Thủ phạm có thể đã bị thương trong cuộc vật lộn với tài xế là nguời Ba Lan.Theo 2 tờ báo, Anis có thể là tên giả – y đến Italy năm 2012, di cư tiếp sang Đức năm 2015 và xin quy chế tị nạn. Cảnh sát biết nghi can, từng bị bắt 1 thời gian ngắn vì xử dụng giấy tờ giả. Y thường sinh hoạt với nhà thuyết giảng đạo Hồi Abu Walaa – ông này bị bắt trong tháng qua.Các viên chức không xác nhận các tin tức trên.ISIS nhận trách nhiệm vụ tàn sát bằng xe vận tải, nhưng không trưng bằng chứng.Tài xế của xe tải là công dân Ba Lan đã đấu tranh với hung thủ khi xe huớng vào chợ Giáng Sinh.Các nhà điều tra tin rằng dù đã bị đâm, tài xế Lukasz Urban cố sức giành tay lái, nhưng sau cùng bị bắn chết khi chiếc xe ngưng chạy. Súng chưa đuợc tìm thấy. Chủ của công ty vận tải đã nhận diện tài xế Urban qua ảnh – ông nhận xét: mặt của nạn nhân sưng và đầm đìa máu là bằng chứng đã cật lực đấu tranh vì sự sống.Cảnh sát đang xem xét các tin tức gọi vào và giảo nghiệm các mẫu DNA.Bộ trưởng nội vụ Thomas de Maizierre tỏ ý tin tưởng hung thủ sẽ sa luới nay mai.TT Joachim Gauck đã đi thăm số nạn nhân bị thuơng – ông nói: họ không cô đơn.Nghi can là người Pakistan đã đuợc trả tự do, vì không có bằng chứng liên quan.Vụ tấn công chợ bằng xe tải là tương tự trường hợp cư dân thành phố Nice (Pháp) bị xe cán khi tập trung xem pháo bông tối ngày lễ 14-7.Cả ISIS và al-Qaeda khuyến khích đồng bọn tấn công khủng bố chống lại các mục tiêu phương tây bằng cách này.Truyền thông Pháp France24 cho hay cuộc săn đuổi thủ phạm tấn công chợ Giáng sinh đang diễn ra khắp châu Âu.