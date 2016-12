Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu Mừng Giáng Sinh 2016

TGĐ Phan Tâm chào mừng mọi người.

Giữa cái lạnh chuyển Đông tại Nam California, nhiệt độ chẳng thấm gì với cái lạnh của các tiểu bang phía Bắc. Nơi đây có thể là vùng "đất hứa" cho những ai vào tuổi "thất thập... lai hy" giống như Sóc tôi! Bởi thế cho nên, tuy buổi chiều chúa nhật 18 tháng 12 năm 2016 trời se lạnh, nhưng Hội Trường Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu vẫn đầy ắp những cao niên ngồi chung với tuổi trẻ mừng Giáng Sinh 2016.Khi Sóc tôi mở cửa bước vào thì một không khí ấm áp và đầy tiếng cười vui thơm mùi "NOEL", với cây giáng sinh và nhiều quà cáp nằm đầy chung quanh. Toàn thể ghế trong hội trường không còn cái nào để Sóc tôi ghé vào, nhưng mọi người đều quay lại vẫy tay chào Sóc, làm Sóc cảm động quá xá!Lễ chào cờ khai mạc với các MC Kim Yến, Cữu Lâm, Bích Ngọc, Kim Anh thay nhau lên bục. Kim Yến, Bích Ngọc, Kim Anh thật có duyên, nói năng hoạt bát bên cạnh giọng chậm rãi thâm trầm của chàng MC Nguyễn Cữu Lâm vừa sâu sắc và đầy hấp dẫn! Tổng Giám Đốc, Kỷ Sư Phan Tâm, tuy vừa qua khỏi cơn bệnh, mặt mày còn trắng bệch, nhưng vẫn "đăng đàn" chào mừng mọi người đã giành thì giờ quý báu, đến chung vui trò chơi "trao đổi quà Giáng Sinh" hàng năm!Hội trường tuy nhỏ hẹp, nhưng khéo sắp xếp và rất thẩm mỹ. Trên bục sân khấu nhỏ là các dụng cụ âm thanh và nhạc cụ nhìn vào bắt mắt. Nhạc Sĩ Lê Tín phụ trách "one bank" rất chuyên nghiệp và điêu luyện. Chương trính bắt đầu lúc 4:30 giờ chiều ngày Chủ Nhật, 18 tháng 12 năm 2016. Số quan khách và thân hữu tham dự khoảng 80 người, trong đó có các Tr. Niên trong Gia Đình Bách Hợp như Tr. Đinh hồng Phong, Nguyễn thanh Oai, Phan thị Nam, Lê Anh Dũng, Trần Bích Ngọc. Còn có Nguyễn Bá Thành, Liên Hương của Tráng Đoàn Nguyễn Trải, Tr. Thiên Hương và Phạm Đình Ngà của L Đ Hướng Việt, Thầy Vũ Hoàng Chủ tịch Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ, Tr. Hồ Đăng đặc biêt có Tr. Tiến Lộc cũng đến chung vui. Ngoài ra là các thiện nguyện viên, học viên các lớp và thân hửu.Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu đã được KS Phan Tâm và các thiện nguyện viên khai sinh từ lâu. Lúc đầu tọa lạc trên lầu 2 trong khu Thương Xá Bolsa (Góc Bolsa-Hope). Sau đó dời đến Warner- Wardlow và hiện tại "trấn đóng" trên lầu 2, kế bên Đền Hùng (Văn phòng LS Nguyễn Xuân Nghĩa), góc Magnolia - Hazard. Sóc tôi tự hỏi mà không trả lời được là: Tại sao Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu di dời qua nhiều địa điểm, nhưng vẫn mang con số "lầu 2" mà chưa bao giờ ở tầng dưới hoặc tầng nào khác!"Nhân vật "số hai" của Thư Viện là Kiến Trúc Sư Nguyễn Cữu Lâm, anh phải "chịu đời trực ban" thư viện và lo hầu như mọi sự liên quan. Trước quan khách, Tr Lâm nói sơ qua về lịch sử Thư Viện và trình bày hướng tương lai chương trình mà Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu hoạch định. Nổi tiếng nhất, món ăn tinh thần quan trong nhất của Thư Viện vẫn là "Chiếc Đũa Thấn Điện Toán", một phát minh và là sản phẩm "độc nhất vô nhị", được mọi người tin dùng!Ngoài ra, Thư Viện được thăng hoa và sống còn là nhờ các Mạnh Thường Quân hổ trợ, lúc nào cũng sát cánh cùng anh chị em thiện nguyện tổ chức các lớp học. Các lớp "Phục hồi trí nhớ người già" lớp "Cách xữ dụng Đủa Thần Diện Toán", lớp "Thanh Nhạc - nhạc lý..." lớp "xữ dụng các chương trình computer" lớp "trồng rauvà nuôi cá sạch", v. v... Trang nhà của Thư Viện là www.tvvn.org/.Phía hông bên phải của hội trường là một hàng bàn trưng bày các món ăn đủ loại, do tự tay các quan khách và học viên cùng anh chị em thiện nguyện viên đem đến chung vui! Các phần quà Giáng Sinh mỗi người đem đến được trao đổi rất ư là vui nhộn, xỗ số, trúng số...Kế tiếp là ăn tối, tặng 65 phần quà từ Công Ty Happy 2EZ Mattress với cô chủ Tracy. Ngoài ra còn có một thùng quà đặc biệt do anh Nguyễn Bá Thành mang tặng. Xem kẽ là những màn trình diễn ca nhạc "không chuyên" nhưng đầy ắp tình yêu đất nước, yêu văn hóa dân tộc và yêu mọi người có mặt hôm nay, đúng với khẩu hiệu của Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu là " Tiếng Việt còn người Việt Còn - Văn hóa Việt còn nước Việt còn - Võ học Việt còn, hồn Việt còn". Đêm lạnh như thế mà mọi người đã chung vui đến 10 giờ khuya mới lưu luyến chia tay!letamanh 20-12-2016