Chuyện buồn mùa Giáng Sinh 2016.

Thuyền nhân bất hạnh



Giao Chỉ, San Jose.



Thảm kịch mùa lễ hội.

Thiếu phụ thuyền nhân Việt Nam, họ Hoàng Tich sẽ còn nhớ suốt đời tấn thảm kịch cuối năm 2016. Năm thứ 16 của thế kỷ thứ 21. Năm bầu cửa tổng thống sôi động nhất của nước Mỹ. Năm cảnh sát võ trang xuống đường giữ an ninh trật tự nhưng vô cớ lại bắn chết thường dân.. Thống kê năm vừa qua tổng kết có 70 người bị cảnh sát bắn chết oan. Chạy trốn bị bắn sau lưng. Cầm súng giả. Tâm thần. Điếc. Tưởng là cầm vũ khí. Sợ quá bắn hoảng...v..v. Ngược lại, cũng trong năm 2016 cảnh sát Hoa Kỳ vô cớ bị hạ sát tổng cộng là 64 vụ. Thấy cảnh sát là bắn... Nhân quả hay Ác giả, ác báo...



Trong số nạn nhân của cảnh sát cư ngụ tại thành phố thuộc thị xã Aptos quận hạt Santa Cruz có một em nhỏ 15 tuổi tên là Luke Smith . Thằng bé là con của bà mẹ Việt Nam. Bà là cựu thuyền nhân trên đảo Ku, thuộc Mã Lai.





Câu chuyện đau thương đã bắt đầu được kể tháng 11 trên báo San Jose Mercury News (SJMN) địa phương và tiếp theo trên báo USA ToDay tháng 12. Thảm kịch kéo dài trong 3 giờ đồng hồ từ nửa đêm cho đến sáng ngày 20 tháng 11-2016 . Câu chuyện di chuyển trên 2 dặm đường qua 300 blocks với 11 cảnh sát của 3 cơ quan công lực cùng với một con chó đuổi theo thằng bé Việt Nam. Vào dịp lễ tạ ơn vừa qua, chúng tôi đã kể lại câu chuyện theo tường thuật của SJMN. Bây giờ xin kể thêm chi tiết tưởng thuật trên báo toàn quốc Hoa Kỳ USATODAY ngày 13 tháng 12-2016. Bài báo do chính người gì của cháu Luke tường thuật. Cô cũng là một thuyền nhân nổi tiếng tại Úc Châu tên là Carina Hoàng.



Trên USA cô tường thuật rằng vào mùa lễ Tạ ơn vừa qua , gia đình đã trải qua một mùa lễ hội đầy thảm kịch. Cháu cô tên là Luke Smith đã chết và trước đó 1 công dân địa phương Sean Arlt cũng qua đời.

Cả hai cùng sống tại Santa Cruz, vùng đất thanh bình duyên hải CA. Cô Carina Hoàng kể rằng cháu Luke 15 tuổi học sinh Aptos High con trai duy nhất của chị tôi. Còn anh chàng Arlt 32 tuổi có một con trai 4 tuổi. Cả hai đều bị cảnh sát bắn chết. Sau mỗi vụ nổ súng, mọi người lại tự hỏi rằng vì đâu nên nỗi. Chuyện gì đã xảy ra. Cảnh sát trong nhiệm vụ bảo vệ dân đã giết người vô tội. Câu chuyện bắn giết kể trên đã đặt ra vấn để là cảnh sát phải dùng vũ khí ở mức độ nào cho đúng. Trường hợp Arlt là một người bị tâm thần, tay cầm cái cào cỏ định phá cửa vào nhà. Có người kêu 911, cảnh sát đến, anh điên khùng vẫn cầm cào cỏ như là một vũ khí nên bị cảnh sát bắn chết. Một tháng sau, khoảng 3 giờ sáng ngày 19 tháng 11 năm 2016 cháu Luke cũng bị bắn chết. Thằng nhỏ đi chơi khuya với bạn. Về nhà ông bố la mắng. Luke đã dùng ma túy (LSD) nên nổi điên dùng dao bấm chém cả ông bố rồi bỏ chạy. Bố bèn kêu 911. Cảnh sát từ ba đơn vị trong quận hạt xuất hiện. Tổng cộng 11 ông cảnh sát cùng chú K9 đuổi theo. K9 là danh hiệu của con chó nghiệp vụ. Luke đứng lại ngay bên đường và bị cảnh sát vây quanh. Súng trận hướng về cậu bé thành một vòng tròn. Chó K9 nhảy ra cắn vào tay cầm dao của đứa bé. Hình ảnh đầy đủ trong máy thu hình của cảnh sát. Cảnh sát bắn thêm súng điện và kêu gọi đứa bé bỏ dao xuống. Thằng bé đang say thuốc, tay vẫn cầm dao, vật lộn với con chó. Cảnh sát bèn dùng súng liên thanh AR15 bắn một loạt. Luke trúng đạn ngã xuống,con chó vẫn tiếp tục cắn nạn nhân. Xem lại đoạn phim kinh hoàng, cả nhà đau đớn uất nghẹn.



Lucky's Law.

Chúng tôi biết rằng người mẹ nào mất con cũng cầu xin phép lạ, nhưng phép lạ không đến mà cơn ác mộng sẽ mãi mãi chẳng qua đi. Chẳng có lời an ủi nào để làm cho chị tôi hết đau thương khi cháu Luke chết thê thảm như vậy. Cảnh sát thường nói rằng họ chỉ làm đúng thể thức như đã được huấn luyện. Nhưng phương pháp huấn luyện cảnh sát hiện nay dường như bảo vệ cho cảnh sát quá mức cần thiết. Khuyến khích xử dụng vũ khí bạo lực tức thời và hoàn toàn không đúng lý trí để phán đoán hiện trạng. Giữ trật tự trong một đất nước thanh bình không phải là chiến binh tại mặt trận đang di chuyển trên đất của kẻ thù. Bây giờ chúng tôi không thể làm cho cháu sống lại nhưng không muốn có thêm những đứa bé như Luke phải chết. Đặc biệt đối với những đứa trẻ vị thành niên. Chị tôi là mẹ của đứa trẻ vô tội bị sát hại vô cùng dã man đang yêu cầu các nhà lập pháp phải tìm cách hạn chế cảnh sát dùng vũ lực tàn bạo giết trẻ con. Hãy dùng mọi phương tiện hiện có như bắn súng điện, bắn thuốc mê nhưng không được vội vã dùng súng bắn chết ngay.. Nguyên tắc của cảnh sát hiện nay bắn là phải chết là phương thức vô cùng hung bạo và tàn nhẫn. Thêm vào đó, những phương thức hạn chế không phải chỉ dành riêng cho trẻ em như Luke mà cũng áp dụng cho các nạn nhân bệnh tâm thần như Arlt. Gia đình chúng tôi muốn đưa cao khẩu hiệu: Mạng sống của con cháu tôi đáng giá. Mạng sống nào cũng đáng giá. Chúng tôi muốn đạo đạt lên chính quyền để có được một dự án luật mang tên con cháu chúng tôi. Được gọi là Luke's Law. Sẽ thu đủ chữ ký cần thiết trình cho quốc hội.

Cộng đồng thương tiếc.



Vào ngày cháu Luke bị bắn chết, cảnh sát của Santa Cruz phổ biến tài liệu quay được hiện trạng vụ vây bắt và hạ sát Luke. 16 phút chiếu trên Youtube đã được cả thế giới xem qua trong đó bao gồm cả các bạn học của cháu. Dư luận vô cùng xúc động. Mục đích của đoạn phim cảnh sát đưa ra để làm sáng tỏ dư luận là đã hành động công khai. Tuy nhiên đoạn phim đã tạo thêm rất nhiều câu hỏi. Tại sao 11 cảnh sát và một con chó nghiệp vụ tấn công không làm xong nhiệm vụ thuyết phục và bắt giữ được một đứa trẻ. Các chuyên viên thương thuyết của cảnh sát ở đâu. Sao không thông báo và đưa người mẹ đến để nói chuyện trực tiếp với con trai. Nếu có chị tôi xuất hiện, chắc chắn thằng bé không chết. Không người mẹ nào để cho cảnh sát bắn chết con. Tại sao không dùng các phương tiện khác như tiếp tục bắn súng điện mà phải đúng súng liên thanh bắn chết đứa nhỏ. Sao lại dùng phương pháp xử bắn tàn nhẫn như thế. Có nhu cầu gì mà phải vội vàng gấp rút bắn chết đứa trẻ.



Cuốn phim cho thấy sau khi Luke bị thương nặng và té xuống đất, cảnh sát lại thả cho con chó K9 xông vào tấn công. Tiếp theo cảnh sát xúm lại vào còng tay Luke ra phía sau mặc dù nan nhân gần như hấp hối. Một hành động theo đúng thủ tục một cách hết sức dã man và ngu đần. Khi nhận thấy đứa bé thật sự chưa chết, đám cảnh sát vô lương tâm lại để đứa trẻ bị thương nằm xấp mặt xuống đất mà làm những động tác cấp cứu tắc trách trên lưng.

(Nguyễn Văn: After he was already on the ground and wounded, why did they release thể K-9 to attack the boy again? Why did they handcuff him after he was shot? And why did they lay him face down while trying to address his chest wound?)



Dù câu trả lời ra sao thì cháu Luke của tôi cũng sẽ không bao giờ sống lại Cháu đã bỏ qua mùa lễ hội năm nay. Không bao giờ dự lễ Giáng sinh vào cuối năm với gia đình. Cháu sẽ không bao giờ trượt sóng trên bờ biển Santa Cruz. Sẽ không bao giờ cười đùa với các bạn.



Ba ngày sau lễ tạ ơn năm nay nhằm ngày cháu Luke đúng 16 tuổi. 500 người bao gồm toàn thể cộng đồng địa phương, các học sinh, giáo chức, các viên chức xã hội cùng thân quyến cả gia đình anh Arlt đã họp mặt để tưởng niệm một thành viên trẻ tuổi dậy triển vọng đã ra đi. Rồi đến đầu tháng này cộng đồng sẽ tiếp tục hội họp và cầu nguyện. Họ dự trữ sẽ tiếp tục cho đến khi công lý được đáp ứng.

Chị tôi, mẹ của cháu Luke không nói nên lời trong các buổi tưởng niệm. Chị ngồi bất động một mình, mặt tràn đầy nước mắt. Tay cầm mãi tấm hình hai mẹ con đứng bên nhau. Hình nầy chụp ngay sau khi đứa con trai thân yêu của chị vừa hoàn tất bài trượt sóng trên bãi biển phía sau. Chị nói rằng con tôi là đứa trẻ rất bình thường. Nó mê trượt sóng, nó vui chơi với bạn bè và gia đình. Luke là đứa trẻ rất dễ thương. Cháu có đầy đủ lý do để sống. Chúng ta rất cần một đạo luật như Luke's Law để cháu tôi có thể sống lại. Để cho những đứa trẻ khác có thể sống một cuộc đời trọn vẹn. Để cho những bà mẹ như chị tôi không phải mong ước đi tim phép lạ đem đứa con thân yêu trở về để nỗi thương đau rời xa...



Nguyên tác bài này bằng Anh Ngữ của Carina Hoàng đăng trên USATODAY. Cô là tác giả nhiều tài liệu Anh ngữ được giải thưởng quốc tế. Đồng thời là đại diện chính thức của phủ cao ủy tỵ nạn Liên Hiệp Quốc khu bộ Úc Châu. Hai chị em cô là con gái của trung tá nhảy dù Hoàng Tích Hữu Ái, nguyên trưởng ty cảnh sát Tây Ninh.



Bài này không phải bản dịch nguyên văn.

Giao Chỉ viết lại bằng Việt Ngữ





Thảm kịch mùa Lễ tạ ơn

Giao Chỉ, San Jose.





Chuyện cháu ngoại;



Đêm thứ sáu vừa qua, trước mùa lễ Tạ ơn 2016 một thiếu niên tên Luke Smith 15 tuổi cùng đứa bạn đã làm một liều ma túy LSD. (Lysergic Acid Diethylamide). Một thứ ma túy cao cấp mà bọn nhỏ có thể mua được ngoài đường phố. Ảnh hưởng từ 12 giờ đến cả ngày. Có thể bọn chúng chơi thuốc quá độ, Luke phát điên vác dao về nhà chém cả bố và ông cậu. Lúc đó khoảng gần 3 giờ sáng thứ bẩy. Khi thằng con vị thành niên đi chơi khuya về nhà say thuốc thì bị phụ huynh la rầy, chuyện rất thường. Nhưng ông bố Smith không biết rằng thằng con lúc đó không còn bình thường. LSD đã biến đứa con thông minh ngoan hiền của ông thành một tên điên. Chém cả bố và ông cậu bị thương. Gọi 911. Lập tức xe cảnh sát, cứu thương và xe cứu hỏa chạy đến. 11 ông cảnh sát quận Santa Cruz từ 3 cơ quan cùng với những con chó nghiệp vụ vây quanh thằng bé.



Thằng Luke, Mỹ lai Việt thân thể cường tráng, tóc để dài như tài tử trong phim hải tặc Hoa Kỳ. Khuôn mặt sáng sủa nhưng đang say thuốc rất nặng. Nó phóng lên nóc xe cứu hỏa, tay giơ con dao bấm nhỏ có 4 inch. Cảnh sát hô. Mày muốn gì. Bỏ dao xuống. Luke bỏ chạy. Từ nhà ông bố ở Amesti Rd. nó chạy qua 300 block đường và ngừng lại tại Pioneer Rd. Đoàn cảnh sát rần rần đuổi theo. Vừa chạy xe vừa chạy bộ cùng những con chó. Rồi cảnh sát vây quanh rất gần thằng bé.. Hình ảnh quay lại toàn cảnh qua máy đeo trên người các ông cảnh sát. Vẫn những tiếng hô. Bỏ dao xuống. Mày muốn gì...Tuy thằng nhỏ chỉ có con dao pocket Knife nhưng 11 ông cảnh sát rất to lớn được huấn luyện và võ trang cùng những baton điện, không ông nào xông vào khuất phục một thằng bé điên. Sau 13 phút thuyết phục đứa bé điên vẫn say thuốc nên không bỏ dao, cảnh sát bèn bắn súng Tasers. Loại súng điện có khả năng chỉ làm đối tượng tê liệt nhưng không sát hại. Một phát trúng tay phải Luke cầm dao, nhưng không kết quả. Luke vẫn giữ chặt con dao. Bèn cho chó đặc vụ K9 vào tấn công. K9 xông vào tấn công tay phải đang cầm dao của Luke. Cảnh người và chó chiến đấu với một vòng tròn cảnh sát đứng bên ngoài thu được trên phim thực là hết sức dã man phi lý . Nhưng đó là chuyện đã xảy ra. Sau cùng, không biết ai là chỉ huy vụ này có ra lệnh hay không. Có tay cảnh sát Chris Vigil với 9 năm công vụ và hàng trăm giờ được huấn luyện về việc giải quyết mọi trường hợp. Lần này Vigil giải quyết bằng cây súng trận nổi danh của Hoa Kỳ. Ông đã bắn một loạt đạn AR 15 tàn khốc vào ngực thằng bé. Luke ngã xuống, tay còn giơ con dao nhỏ bé và chết tức khắc.

Ông Hart, cảnh sát trưởng



Vụ thảm sát chấm dứt lúc 3:15 am thứ bẩy ngày 19 tháng 11 năm 2016 tại miền duyên hải Santa Cruz, bên bờ Thái Bình Dương. Đây là vụ súng giết người lần thứ sáu trong năm qua tại vùng đất du lịch thơ mộng ven biển CA và là vụ cảnh sát bắn người lần thứ hai trong hơn 30 ngày vừa qua. Ông Hart, cảnh sát trưởng cho biết việc làm của cảnh sát Vigil là biện phát cuối cùng. Ông nói: Vigil did not do anything wrong. Ông nói về loạt đạn AR 15 không có gì sai trái cả.



Câu chuyện không có gì sai trái cả, hiện đang là đề tài làm cho những ngày Thanksgiving của phụ huynh Aptos High trở thành u ám. Gia đình của cậu bé Luke đau thương đã đành, nhưng tất cả bạn học và những người biết Luke Smith đều đồng loạt lên tiếng khen ngợi thằng bé thông minh, tử tế, học toàn điểm A. Được cảm tình với hầu hết mọi người. Lẽ đi nhiên không ai phủ nhận chuyện chơi ma túy là vô cùng tai hại. Nhưng đem đến cái chết bất thường là điều không ai chờ đợi. Những cô bé mắt xanh tóc vàng bạn học với Luke khóc đẫm lệ nói về người bạn chết thảm thương khi được báo chí phỏng vấn. Hiệu trưởng Margaret Pughe bày tỏ sự thương cảm như dè dặt nói rằng còn quá sớm để đi đến kết luận về trách nhiệm vụ thảm sát nầy. Nhưng người đứng đầu tổ chức thanh thiếu niên tại Watsonville mà Luke là thành viên đã có ý kiến trực tiếp. Joar Opheim nói rằng thảm kịch này phải chấm dứt. Không thể chấp nhận được việc hạ sát một thiếu niên không có súng trong khi hiện trường đầy những cảnh sát và chó. Chúng ta phải làm mọi thứ cần thiết để có được công lý.



3 tên bán ma túy LSD bị bắt



Chúng tôi có đọc San Jose Mercury mỗi ngày nhưng vô tình lại bỏ qua bản tin kể trên. Cô Carina Hoàng, con của trung tá Hoàng Tích Hữu Ái vừa bay từ Úc về đã liên lạc với tôi. Cháu cho biết đứa con trai của cô chị chính là người vừa bị cảnh sát Santa Cruz bắn chết. Chị cháu cũng vượt biên qua Mỹ lúc còn trẻ mấy chục năm trước. Lập gia đình với ông chồng Smith. Sinh được một gái một trai. Dường như sau đó hai người đã chia tay. Đứa con trai đầy hy vọng của người mẹ gốc tỵ nạn Việt Nam mà báo có nói đến chính là thằng nhỏ Luke mới bị bắn chết. Gia đình Carina có mấy anh chị em. Nhưng chỉ riêng Carina Hoàng cư ngụ từ Úc Châu nghe tin đã bay về CA. Những người khác ở vùng Sacramento. Tất cả đều cùng về xum họp trong một lễ tạ ơn rất muộn ở Santa Cruz. Chủ nhật này là ngày thằng nhỏ Luke Smith sinh nhật 16 tuổi. Không phải chỉ có gia đình ty nạn tham dự lễ sinh nhật trong bầu không khí tưởng niệm. Sẽ có tất cả học sinh của trường Aptos High và dân chúng dễ thương của địa phương. Ở đây họ coi nhau như một gia đình . Họ gọi nhau là gia đình Mariner. Xem ra cuộc kết hợp giữa mối tình Việt Mỹ của cha mẹ Luke không phải là trăm năm hạnh phúc. Làm ăn chật vật. Bố và ông cậu của thằng Luke chỉ vẫn là nhân công cho hãng lợp mái nhà. Cả hai anh em ông Mỹ đều bị thằng Luke nổi điên chém mấy nhát nhưng đã bình phục. Mẹ Việt Nam ở riêng đi làm nuôi con. Con gái ở với mẹ. Thằng con trai ở với bố nhưng cũng thường về ở nhà mẹ. Tang lễ của cậu bé với hình ảnh giơ dao đứng trên nóc xe cứu hỏa thách thức sẽ còn ghi dấu cho cả sở cảnh sát Santa Cruz. Khi bị bắn hạ trên đường Pioneer Rd. thằng bé vẫn còn giơ cao con dao lần chót. Hình ảnh ghi lại cảnh đứa nhỏ chiến đấu với con chó trước sự chứng kiến của 11 tay cảnh sát được đưa lên youtube hết sức bất nhẫn. Gia đình của Luke không đồng ý những cảnh sát vẫn muốn đưa ra công khai.



Cũng ghi nhận thêm rằng không có chỉ dấu cậu bé dùng dao tấn công cảnh sát. Luke cùng với cơn phê thuốc LSD chỉ đứng một chỗ. Chẳng biết làm gì. Trời đã khuya. Việc thuyết phục chỉ kéo dài 13 phút. Có thể đã quá khuya. Ai cũng muốn giải tán về nhà. Không hề có một nhân vật chuyên môn kiên nhẫn đối thoại như trong phim ảnh. Không ai kiên nhẫn chờ cho nạn nhân giải tỏa được cơn điên LSD. Không nghe nói sẽ kêu mẹ hay chị gái đến để thuyết phục Luke như những bài học căn bản của cảnh sát. Những tay bảo vệ luật pháp ở đây xem ra quá vội vàng. Không hề có một chút kiên nhẫn. Thằng nhỏ hết đường chạy. Không xông vào tấn công cảnh sát. Vậy mà mấy ông thả chó vào cắn thằng bé không xong nên bắn ba phát súng điện cũng không thành công, bên dùng ngay súng trận AR 15. Như vậy từ tên thủ phạm nhỏ bé chết rồi, nó biến thành nạn nhân. Tuổi 15 bước qua 16. Straight A student. Chưa hết trung học mà đã học thêm cả chương trình College. Cả cộng động thương tiếc. Nếu nạn nhân nằm đó rồi thì bây giờ ai là thủ phạm. Phải chăng ông bố chính là thủ phạm? Bố giết con? Ông gọi 911 để 11 ông cảnh sát của 3 tổ chức đến tham dự cuộc đuổi theo thằng bé 15 tuổi say thuốc. Hay thủ phạm là 11 ông cảnh sát đứng chung quanh coi thằng bé vật lộn với con chó. Tất cả đều muốn mọi chuyện xong sớm đề về ngủ lại. Hay là anh cảnh sát 9 năm cộng vụ với 100 giờ học về việc giải quyết vấn đề giao tế nhân sự trong giờ phút nguy kịch. Anh chỉ nhớ trang cuối cùng và giơ khẩu súng trận đi luôn một loạt đạn tàn khốc. Ông cảnh sát trưởng họp báo 2 lần và tuyên bố thuộc viên của ông đã làm đúng. Không có gì sai cả. Đây là biện pháp cuối cùng. Như vậy không có ai là thủ phạm. Thủ phạm đích thực sẽ không bị bỏ tù. Thủ phạm là LSD và AR 15.



Trong khi các gia đình họp mặt dự sinh nhật cậu bé đã ra đi thì ông ngoại của cháu không có mặt. Từ nhiều năm qua cựu trung tá nhảy dù nguyên cảnh sát trưởng Tây Ninh đã nằm trong Nursing Home. Ông không sống với hiện tại. Ông không nghĩ gì về tương lai. Ông chỉ sống với quá khứ. Đầu óc lãng đãng. Lâu lâu ông trốn ra khỏi nhà dưỡng lão. Lúc tìm thấy ông trở về, quầy áo bị rách, mặt mũi xây sát nhiều chỗ. Chắc là đã bị té vào bụi gai hay vườn cây quanh vùng. Ông bình tĩnh báo cáo. Tao vừa quần nhau với cộng sản một trận. Tụi nó đâu rồi? Ông trả lời, chúng chạy hết rồi. Một tay ông tưởng tượng cầm cây M16. Một tay ông tưởng tượng cầm con dao giơ lên cao. Ông không biết rằng thằng cháu ngoại thương yêu của ông cũng đã giơ cao con dao trước khi nằm xuống. Phải mà ông biết được thì chỉ có M16 mới hạ được AR 15. Nhưng ông đâu có xài LSD. Ông vẫn còn tỉnh táo. Chuyện 20 năm quân ngũ vẫn còn nhớ như tuần trước. Chuyện 10 năm tù vẫn tưởng như hôm qua. Nhưng chuyện hôm nay, ông vừa mất đi đứa cháu ngoại. Tuyệt nhiên ông không hay. Gia đình cũng không ai nói cho ông biết. Ông ngoại đã ngoài 80, ông sống bình yên với quá khứ. Mỗi tuần ông ra ngoài phục kích đám cộng sản mò về ở chân núi bà Đen. Trận nào ông cũng toàn thắng. Con dao giơ cao trên đầu, như đứa cháu ngoại đứng trên nóc xe cứu hỏa. Toàn thắng...



Chúng tôi với tay Hoàng Tích Hữu Ái vốn cùng là lính trừ bị con nuôi của trường Đà Lạt. Ngày xưa, lúc còn tỉnh táo anh về San Jose thăm tôi. Ngồi độc thoại như Hốt Tất Liệt trong kịch của Vũ Khắc Khoan. Mấy năm sau, bệnh già có lúc tay đã bắt chuồn chuồn, con gái nhờ chúng tôi chuẩn bị cho một lễ phủ cờ. Chiến hữu trên thủ đô CA cho biết mọi chuyện đã sẵn sàng. Dù bây giờ ông chẳng còn nhớ anh em. Người còn đó mà đầu óc đã phiêu bồng. Chúng tôi vẫn xin chia buồn cùng ông và tang gia. Lá cờ dành phủ cho chiến hữu vẫn còn đây. Chờ mãi tưởng người đã đi xa, nhưng người vẫn quanh đây.. Ai ngờ thằng cháu con lai của ông vừa 16 tuổi đã đi trước. Chiến tranh đã qua rồi hơn 40 năm, sao cháu ông lại chết vì đạn súng nhà binh.. Giao Chỉ, San Jose.

