Bừng Sáng - Illumination: Ca nguyện Mùa Vọng tại Trường St. Columban

Hình: Trangđ'Olivier

Ghi chú: Tất cả phần trích dẫn nhạc và phát biểu từ tiếng Anh đều do tác giả chuyển ngữ (trong ngoặc kép) hoặc lược ý.

Trong ca nguyện Mùa Vọng.

Một buổi chiều trung tuần tháng Chạp, 2016, Trường tư thục St. Columban Catholic School tại Garden Grove đã thực hiện một chương trình ca nguyện Mùa Vọng (Advent Prayer Service) với chủ đề “Illumination,” xin dịch là Bừng Sáng. Mùa Vọng là một mùa phụng vụ của Giáo Hội Công Giáo, kéo dài bốn tuần trước Giáng Sinh, giúp các tín hữu chuẩn bị tâm hồn để đón mừng Chúa Giêsu nhập thể làm người.Hiệu trưởng của trường, Cô Barbara Barreda, nói, “Trong những ngày nhộn nhịp trước Giáng Sinh, học sinh trường St. Columban dành thời gian để sống Mùa Vọng cùng với cha mẹ, thân nhân, và bạn bè. Đây là năm thứ ba trường thực hiện Đêm Ca Nguyện Giáng Sinh và khác với chương trình Giáng Sinh cổ truyền, đây là một nghi thức phụng vụ với lời nguyện và thánh ca. Chương trình bắt đầu trong bóng tối với ánh sáng leo lét từ vòng nến Mùa Vọng, và khi mỗi ngọn nến được thắp sáng, nó nhắc nhở chúng ta về thời gian chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa Hài Đồng - Ánh Sáng cho thế giới - sẽ đến trong ngày Giáng Sinh.” (Nguyên văn: In the busy days leading up to Christmas the students of St Columban School take time to celebrate Advent with parents, families and friends. This is our 3rd annual Advent Prayer Service and unlike a more traditional Christmas program this is a liturgical celebration of prayer and song. It begins in darkness with the kindling of the lights for the Advent wreath and as each candle leaps to life it reminds us of our time of preparation as we wait for Christ, the Light of the World, to come on Christmas day.)Nội dung chương trình đi sát với Thánh Kinh và phụng vụ Mùa Vọng. Cô Barreda giải thích, “Đêm ca nguyện bao gồm những bài hát được trình bày bởi từng lớp, ban chuông tay, đội trống, và ca đoàn của trường cùng với những giây phút suy niệm và cầu nguyện đi dọc theo câu chuyện của lịch sử ơn cứu độ và bài Điệp Ca Lạy để tôn vinh danh hiệu rạng ngời của Chúa Giêsu” (Nguyên văn: This service includes songs by each of the classes, our hand chimes, our drum corp and our choir along with moments of reflection and prayer tracing the story of salvation history and the O Antiphons which celebrates the title of Jesus.) (Ghi chú của tác giả: Trong bảy ngày cuối cùng của Mùa Vọng, Giáo Hội Công Giáo vẫn có truyền thống đọc các Điệp ca Tin Mừng - được gọi là “O Antiphons” trong tiếng Anh - vào buổi Kinh Chiều, mỗi điệp ca đều được bắt đầu bằng từ “Lạy” nên còn được gọi là “Điệp ca Lạy”).Chương trình do các em học sinh toàn trường hát, đánh trống, và xướng theo nghi thức đọc kinh cổ truyền. Cô Barreda nói thêm, “Đây là một chương trình khác biệt trong mùa lễ cuối năm bận rộn này. Đây là món quà đặc biệt mà các em học sinh gởi đến cha mẹ, mời gọi phụ huynh dành thời gian để lắng đọng và thật sự cảm nhận ý nghĩa đích thật của mùa Giáng Sinh; và chương trình này cũng giúp cho đại gia đình của trường St. Columban hiệp thông với nhau trong lời nguyện cho thế giới, cho cộng đồng, và cho gia đình của chúng ta.” (Nguyên văn: This is a unique celebration in the midst of a very busy season. It is a special gift from our students to their parents giving them time to pause and to enjoy true meaning of Christmas and it brings our community together in prayer for our world, our community and our families.)Người đảm đang phần âm nhạc cho chương trình là Cô Rosemarie Elliott, Giám đốc Âm Nhạc (Music Director) tại Giáo xứ St. Columban và cũng là Cô giáo dạy nhạc của Trường St. Columban. Mọi người thường gọi Cô cách thân mật là "Miss Ro.” Cô lo mọi việc, từ chọn nhạc, đệm đàn, đánh nhịp, mời các nhạc công chuyên nghiệp (ông Craig Elliott, cô Nicole Cabrera, anh Ivan E.), cho đến việc tập cho các em học sinh hát, đánh trống, và chơi các nhạc cụ trong chương trình. Cô tươi cười nói, “Cám em học sinh tại trường St. Columban mang Giáng Sinh đến trong tim tôi mỗi ngày. Các em rất nhân ái, tràn đầy đức tin, luôn nhiệt thành, và đa tài!” (Nguyên văn: The students at St. Columban School bring Christmas to my heart every single day. They are loving students, faith-filled students, enthusiastic students and very talented students!)Học sinh trường St. Columban được học nhạc mỗi tuần, và còn có cơ hội thực tập và trình diễn cũng như đóng góp cho các sinh hoạt đạo đức và thánh lễ tại Giáo xứ và Giáo phận. Cô Ro nói, “Các lớp nhạc trãi dài trong thế giới âm nhạc. Các lớp tiểu học thì học các bài hát đồng dao. Lớp Một và Hai thì gần đây được khám phá thế giới kỳ diệu của Shirley Temple và những nhạc phim tuyệt vời từ các phim do cô thủ vai chính. Lớp Ba thì bắt đầu học các nhạc cụ, tập chơi sáo kazoo, và trình diễn trong khi đi diễn hành. Lớp Bốn được học chuông tay, lớp Năm học trống, lớp Sáu và lớp Bảy làm quen với việc làm phim, nhạc phim, và thiết kế âm thanh. Tất cả những việc học nhạc này diễn tiến song song với nhiều sinh hoạt khác trong suốt năm học: chương trình ca nguyện Mùa Vọng hằng năm, các thánh lễ của trường, nhạc đặc biệt trong lễ mừng kính Đức Mẹ Guadalupe, các phần lễ tiếng La Tinh, lễ Tình Yêu, lễ thánh Patrick, Đại lễ Phục Sinh, Rước lễ lần đầu và những bí tích khác, Đại hội dâu Strawberry Festival thường niên tại Garden Grove, trình diễn tại Knott's Berry Farm, trình diễn tại Hội nhạc Thiếu Nhi của Giáo phận (the Diocese Children's Choir Festival), và sau cùng, là lễ ra trường cuối năm. Đây chỉ là một số sinh hoạt chính - chúng tôi có một chương trình nhạc đầy ắp trong suốt năm học. Thật là một hồng ân để được đưa các em học sinh của trường St. Columban vào thế giới tuyệt vời của âm nhạc và được mang niềm vui âm nhạc đến cho nhiều người.” (Nguyên văn: Music classes fill a wide spectrum of the world of music: lower elementary learn to sing nursery rhymes, the 1st and 2nd grade have recently been introduced to the wonderful world of Shirley Temple and the amazing music from her films, 3rd grade starts the very beginnings of instrumental music with learning to play the kazoo and march in a parade band, 4th grade moves up to handbells, 5th grade is the drum corps, and the junior high touch on filmmaking and the world of film score and sound design. All this is takes place with the many other multitudes of events throughout the year: our annual Advent Prayer Service, school Masses, special music for the Feast of Our Lady of Guadalupe, Latin Mass parts, Valentine's Day, St. Patrick's Day, Easter, First Communion and the other sacramental programs, the annual Garden Grove Strawberry Festival, a trip to Knott's Berry Farm to perform, the Diocese Children's Choir Festival, and finally at the end of the school year, graduation. This is just to name the major events - we have a very busy musical school year. It is a blessing to expose the students of St. Columban to the wonderful world of music and the joy it brings to so many people.)Trong phần Prelude nhạc dẫn, dàn nhạc đã dạo các bài thánh ca Giáng Sinh kinh điển, có cả thánh ca Việt Nam, gồm có "O Little Town of Bethlehem," "Mùa Đông Năm Ấy," "It Came Upon the Midnight Clear," "Hang Bê-lem," "Go, Tell It On The Mountain," "Joy To The World," và "What Child Is This?" Tiếng đàn dương cầm, tiếng trống, tiếng kèn, tiếng sáo, và tiếng wind-chime hòa vào nhau, lóng lánh tâm tình bình an, yêu thương của mùa đại lễ.Trước khi bắt đầu, Cô Barreda nhắc nhở mọi người về không khí trang nghiêm của đêm ca nguyện. Mở đầu chương trình, cô Sarah Attia, học sinh lớp 8, Trưởng Ban Chấp Hành Học Sinh (Student Council) của trường đã gửi lời chào đến mọi người. Sau khi Linh mục Philip Smith, Linh mục phụ tá của Cộng dâng lời nguyện mở đầu để "xin Chúa giúp chúng con hướng lòng về ngày Con Một chào đời," bốn cây nến Mùa Vọng được thắp lên trong lúc xông hương và bài đọc ngắn. Cây nến thứ nhất màu tím, tượng trưng cho hy vọng, tiên đoán Chúa Giêsu sẽ đến. Cây nến thứ hai màu tím, tượng trưng cho hoà bình, đi kèm với bài đọc từ Tiên tri Micae về ngôi làng Bethlehem nhỏ bé, nhưng lại là nơi được chọn để Ngôi Hai giáng thế. Cây nến thứ ba màu hồng, dành cho các mục đồng, nhắc các tín hữu cùng đi tìm niềm vui hoan lạc được gặp và phụng thờ Chúa Hài Nhi, qua bài Tin mừng của Thánh Luca. Cây nến thứ tư màu tím, tượng trưng cho tình yêu, với các thiên thần hát mừng, loan báo tin Chúa xuống thế đem bình an cho nhân loại.Trong suốt chương trình ca nguyện, xen giữa những lời suy niệm, lời nguyện, bài đọc, là những phần trình bày của từng cấp lớp. Sau khi thắp nến và niệm hương, tiếng sáo du dương đưa chân các ca viên của Ca đoàn Colt Choir lên cung thánh, và trong tiếng đàn tiếng sáo, các em đã cung kính hát bài "Candles of Advent" trong bóng tối, bên cạnh bốn ngọn nến Mùa Vọng lung linh. "Hãy thắp lên một ngọn nến trong đêm đen, thắp lên một ngọn nến cho tình yêu, cho hy vọng, cho niềm tin, cho niềm vui” (tác giả lược ý từ lời hát tiếng Anh: Light one candle in the night, light one candle of love/hope/faith/joy...). Tiếp theo, cộng đoàn đã cùng hát bài "Oh Come All Ye Faithful," thơ của John Wade và nhạc của John Reading, lời tiếng Anh của Linh mục Frederick Oakeley. Bài hát như thúc giục mọi người cùng nhau tìm đến kính thờ Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần trong niềm hân hoan, "Oh come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh come, oh come, ye to Bethlehem. Come and behold him.." Người Công Giáo Việt Nam vẫn hát bài này trong mùa Giáng Sinh, qua lời Việt của Duy Ân Mai, “Hôm nay toàn dân Chúa Trời, vui mừng chiến thắng khải hoàn. Hân hoan trông về Bê-lem với muôn lòng thành. Chúa ta đã giáng sinh, Vua vũ trụ vua Thiên đình. Nhân gian hãy mau đến tôn thờ. Nhân gian hãy mau đến tôn thờ. Nay Đấng muôn dân đang chờ đã sinh làm Người.”Tiếp theo, các em lớp Mầm Non đã hát bài "Twinkle Twinkle Christmas Star" và "Ring, Ring, Ring the Bells." Các bé gái mặc áo đầm trắng, mang đôi cánh thiên thần; các bé trai mặc áo sơ mi trắng, mang tie tím, tượng trưng cho Mùa Vọng. Các em vừa hát, vừa lắc chuông, vừa làm những cử điệu thật đáng yêu. Ca đoàn Colt Choir lại lần nữa bước lên cung thánh và trình bày bài "The Angel Choir and the Trumpeter." Tiếp theo là các bài đọc về cây Gie-sê (Jesse Tree), lược lại gia phả của Chúa Giêsu, và lịch sử Ơn Cứu Độ. Cây Gie-sê là dấu hiệu của tình yêu trung thành của Thiên Chúa đối với con cái ở trần gian, như trong lời hát: “Jesse Tree, Jesse Tree, sign of God's fidelity, that he will love eternally..." Cây Gie-sê được thể hiện bằng những nhân vật chính do các em học sinh thủ diễn, từ lớp Mầm Non tới lớp lớn. Hai em nhỏ 4 tuổi đóng vai ông Adông và bà Evà thật ngộ nghĩnh, khiến mọi người ồ lên sau khi hai em nói, “Tôi là ông Adông,” “Tôi là bà Evà.” Sau khi ông Nô-a xuất hiện, các em học sinh lớp Hai đã đồng ca bài “ Some Children See Him.” Trẻ con ở khắp nơi trên thế giới nhìn thấy Chúa Hài Nhi vừa thân thuộc và gần gũi như chính con người của các em, vừa sáng ngời với ánh quang thiên đình:Some children see Him lily white...Some children see him bronzed and brown...Some children see Him almond eyed...Some children see him dark as they…The children in each different placeWill see the Baby Jesus' face like theirsBut bright with heavenly grace and filled with holy light.Tiếp nối trong gia phả Chúa Giêsu là ông Áp-ra-ham, ông Giuse, ông Môi Sen, ông Giéc-sê, Vua David, Vua Sô-lô-môn, ông Giô-na, thánh Giuse, và Đức Mẹ Maria. Đội trống lớp Năm đã trình bày bài hát cổ điển quen thuộc, Chú Bé Đánh Trống - The Little Drummer Boy:Come they told me, A new born King to see,Our finest gifts we bring, To set before the King,So to honor Him, When we come.Little Baby, I am a poor boy too,I have no gift to bring, That's fit to give the King,Shall I play for you, On my drum?Mary nodded, The ox and lamb kept time,I played my drum for Him, I played my best for Him,Then He smiled at me, Me and my drum.Các em đánh trống thật đều, dứt khoát, từ tốn, nhịp nhàng, lần mở ra câu chuyện đơn sơ đầy cảm động: chú bé cũng nghèo như Hài Nhi nơi máng cỏ, nên chú không có gì tặng cho Ngài, nên Chú đánh trống cho Chúa nghe. Chú đánh với hết cả tâm hồn, đánh với trọn con người, có chiên lừa giữ nhịp, và Chúa Hài Nhi đã mỉm cười. Tấm lòng trìu mến được thể hiện qua nhịp trống đều đều “pa rum pum pum pum" là món quà quý báu làm đẹp lòng Ngôi Lời. Tiếp theo, Ca đoàn Colt Choir hát bài "Angel's Carol," những thiên thần ca hát và mang bình an đến trái đất ("The angels sing and bring peace on earth"). Sau đó, Lớp Bốn trình bày bản nhạc “Peace Child" của Rob Glover với chuông tay, “Peace Child, Peace Child, In the sleep of the night, in the dark before light, You come in the silence of stars, in the violence of the wars, Savior, your name.” Xin tạm dịch: Thái tử Hoà Bình, Ngài đến khi đêm đang ngủ yên, Ngài đến mang ánh sáng, Ngài đến giữa thinh lặng của tinh tú, trong cuồng bạo của chiến tranh, Cứu Tinh là danh Ngài.Phần Điệp Ca Lạy (O Antiphons) được xướng lên với những câu xưng tụng danh thánh Đức Giêsu và khẩn cầu Ngài đến. Điệp ca trong ngày thứ 17, 18, 19 của Mùa Vọng có những câu như sau:Lạy Ngôi Lời khôn ngoan thượng trí, phát xuất từ miệng Đấng Tối Cao,Ngài điều khiển mọi nơi và an bài mọi sự, mạnh mẽ nhưng dịu dàng.Xin đến mà chỉ dạy đường cứu độ chúng con.Lạy Chúa là Thủ Lãnh nhà Ít-ra-en, Ngài đã xuất hiện trong ánh lửa bụi gaicho Mô-sê chiêm ngưỡng, ban lề luật cho ông trên đỉnh núi Si-nai.Xin ngự đến mà ra tay cứu chuộc loài người.Lạy Đức Ki-tô là mầm non từ gốc tổ Gie-sê, Ngài chiêu tập muôn dân dưới hiệu kỳ, trước Nhan Thánh, vua quan đều câm miệng, cả muôn phương hằng cầu khẩn danh Ngài. Xin đến mà giải thoát, đừng trì hoãn làm chi.Rồi các em Lớp 6 đã trình bày bài hát “I Will Lead you Home,” một bài hát êm ả, xao xuyến, đưa đến một lời mời gọi tuyệt vời: Hãy để Chúa đưa ta về!Are you far away from home this dark and lonely night?Tell me what best would help to ease your mindSomeone to give direction for this unfamiliar roadOr one who says, "Follow me and I will lead you home"How beautiful, how precious, the Savior of oldTo love so completely the loneliest soulhow gently, how tenderly, He says to one and all,"Child, you can follow Me, and I will lead you homeTrust Me and follow Me, and I will lead you home"Be near me, Lord Jesus. I ask Thee to stayClose by me forever and love me I prayBless all the dear children in Thy tender careAnd take us to Heaven to live with Thee thereTake us to Heaven to live with Thee thereKế đến, các em lớp Mẫu Giáo đồng ca bài "O Come, Little Children." Giọng hát trẻ thơ trong veo, những đôi mắt long lanh ánh hồn nhiên, những đôi môi thơ ngây cất lời ca. Rồi đến các em Lớp 3 đồng ca bài Ban Nhạc Thiên Thần - “The Angel Band." Bài hát thật ngộ nghĩnh, dí dỏm, và ý nghĩa. Các em vừa hát, vừa lắc chuông, vừa lắc vòng lục lạc (maracas) và đánh trống. Bài hát kể chuyện các thiên thần bay đến máng cỏ thăm Chúa. Một thiên thần nói mình không biết hát, nên xin lắc chuông hầu Chúa. Một thiên thần khác bay đến và nói, tuy không biết hát, nhưng sẽ chơi tambourine cho Chú nghe. Thiên thần thứ ba bay đến và nói, thay vì hát cho Chúa nghe, thì sẽ đánh trống. Đây là lời Anh ngữ:Came an angel down from Heaven to the place where the baby lay,And he said "I cannot sing for you, but upon my bell I will play, I'll play."Came another angel from Heaven to the place where the baby lay,And he said "I too, cannot sing for you, but upon my tambourine I'll play, I'll play."Came the last angel from heaven and he joined the other two,And he said "I'd sing for the Holy King But I'd rather play my drums for you."So the angels came together, playing melody so grand, singing song of joy,For the Holy Boy, they formed an angel band.Lớp Tiền Mẫu Giáo hát bài "Hush Theres A Baby," vừa vòng tay làm nôi đưa Chúa Giêsu ngủ, vừa nghiêm mặt ra hiệu im lặng, thật nhí nhảnh và đáng yêu. Đến đây, thì đèn được bật sáng. Cộng đoàn cùng đứng và hát "Hark, the Herald Angels Sing," một bài thánh ca Giáng Sinh truyền thống. Kế đó, Linh mục Phillip Smith đã gửi thông điệp Giáng Sinh đến mọi người. Cha Phillip nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi triều yết chung tại Rôma: “Trong mùa Giáng Sinh này, các con hãy mở lòng mình ra” (nguyên văn Anh ngữ: Earlier today, in Rome, our Holy Father Pope Francis welcomed thousands of pilgrims, and he said to them, "This Christmas, open up your heart. The most beautiful joy of Christmas is that inner joy of peace: the Lord wiped away my sins, the Lord has forgiven me, the Lord had mercy on me, he came to save me. That is the joy of Christmas.") Đức Thánh Cha còn nhấn mạnh rằng, Chúa đến trong thân phận con người, một Thiên Chúa nghèo hèn, yếu đuối. Chúa bỏ ngôi trời để trở nên phàm nhân, để trở nên một trong chúng ta. Và tình yêu của Chúa đã biến chuyển ngôi làng Bethlehem nhỏ bé thành biểu tượng của niềm vui. (“It is the disguised God, a poor God, a weak God. A God who abandoned his greatness to be one of us." These words of our Holy Father that the God that is not, but a God that is so close that He is one of us. This is the love that transforms the little town of Bethlehem into a beacon of joy.") Ngay sau đó, các em lớp Bảy đã hát bài "Little Town," mà câu cuối là lời xác tín về điều trọng thể Chúa đã làm ở Bethlêhem: "Twinkle twinkle little star, now I know just what you are."Rồi những lời nguyện cho thế giới được sốt sắng dâng lên, cho hy vọng trên thế giới qua Lòng Thương Xót Chúa, cho đức tin được lớn mạnh từ tâm hồn cho đến hành động, cho niềm vui được biết hồng ân và ơn cứu chuộc của Chúa, cho hòa bình từ trong tâm hồn cho đến thế giới, cho tình thương đến trong mùa Giáng Sinh và cho con người biết thương yêu tha nhân như chính mình. Tiếp theo, các em học sinh lớp Một đã đồng giọng hát bài “Christmas Alphabet,” với những thông điệp thật dễ thương và nhẹ nhàng. Sau chương trình, Cô Ro đã rất hãnh diện cho biết rằng chính các em lớp Một đã là lớp đầu tiên trong cả trường học thuộc bài hát của mình.Cuối cùng, Cô Hiệu trưởng Barreda gởi lời chúc mừng Giáng Sinh đến mọi người, đặc biệt với niềm phấn khích khi Cô nói về một truyền thống mới cho trường, đó là cây Gie-sê. Điều quan trọng, theo cô, là trong mỗi một lúc khi con người làm lỗi, dù lớn hay nhỏ, thì tiếng nói của Chúa đã đến với họ và cứu rỗi họ, "I'm excited to share with you tonight a new tradition: the Jesse Tree. The message of their story is that at the moment they made a big mistake, God's voice spoke to them and brought them salvation.”Mùa Vọng là mùa chờ đợi, nhưng có lẽ người cảm nhận được sự chờ đợi đó mạnh mẽ và trọn vẹn nhất là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Đấng Cứu Thế. Mẹ chờ đợi và cảm nhận được Ánh Sáng Cứu Rỗi đang mỗi ngày lớn dần trong chính cung lòng Mẹ. Nhưng Maria ơi, Mẹ có biết rằng, Con của Mẹ sẽ một ngày kia bước đi trên mặt nước, sẽ cứu chúng con, sẽ làm mới chúng sinh, sẽ cứu chuộc nhân trần, sẽ chữa cho người mù, sẽ làm ngưng bão biển, đã đi giữa thiên thần, đã hôn dung nhan Thiên Chúa, Ngài là Vua muôn loài, Ngài sẽ cai trị muôn dân muôn nước, Ngài là Con Chiên Tuyệt Hảo, là Đấng Ta-Là? Maria ơi, Mẹ có biết trước không? Các em Lớp 8 đã hát thật thiết tha bài “Mary, Did you know?” với những ca từ:Mary did you know that your baby boy will one day walk on water?Mary did you know that your baby boy will save our sons and daughters?Did you know that your baby boy has come to make you new?This child that you've delivered, will soon deliver youMary did you know that your baby boy will give sight to a blind man?Mary did you know that your baby boy will calm a storm with his hand?Did you know that your baby boy has walked where angels trod?And when you kiss your little baby, you have kissed the face of GodMary did you know, Mary did you know, Mary did you knowThe blind will see, the deaf will hear and the dead will live againThe lame will leap, the dumb will speak, the praises of the lambMary did you know that your baby boy is Lord of all creation?Mary did you know that your baby boy will one day rule the nations?Did you know that your baby boy is heaven's perfect Lamb?This sleeping child you're holding is the great I-AMMary did you know, Mary did you know, Mary did you knowMọi người đã hát bài “Đêm Thánh Vô Cùng" bằng tiếng Anh (Silent Night) để kết thúc đêm ca nguyện. Trong suốt chương trình, từng lời ca, điệu nhạc, lời nguyện, bài đọc, ý hướng Giáng Sinh được đan xuyên hài hòa với nhau. Đêm ca nguyện Mùa Vọng đã kết thúc, và Ánh Sáng Tin Yêu lại lần nữa bừng lên và còn tiếp tục soi rọi trên tâm hồn của tất cả mọi người hiện diện. Trong máng cỏ ngoài hiên nhà thờ, tượng Chúa Hài Đồng vô tư nở nụ cười. Giáng Sinh.... Giáng Sinh... Mùa hồng ân. Mùa của ánh sáng, tình thương, và hy vọng.Hãy vững tin! Và hãy Bừng Sáng!