Tim Cook: Gặp Trump Để Nêu Vấn Đề Năng Lượng Sạch...

Hạ tuần tháng 12/2016, lần đầu tiên CEO Tim Cook chia sẻ về cuộc gặp mặt với Tổng thống Donald Trump và các nhà lãnh đạo công nghệ cao.Trong tháng 12/2016, Tim Cook CEO của Apple đã cùng với nhiều vị lãnh đạo hàng đầu của ngành công nghiệp công nghệ cao tham dự cuộc họp do Tổng thống Donald Trump tổ chức. Trong cuộc gặp mặt, có thể thấy Tim Cook luôn tỏ ra không vui vẻ qua những hình ảnh trong cuộc họp, đã được chia sẻ rất nhiều trên mạng. Trước đó, CEO Tim Cook được biết đến không phải một người ủng hộ ông Trump, và thậm chí còn công khai ủng bà Hillary Clinton, hộ ứng cử viên Đảng Dân chủ.Sau cuộc gặp mặt, trên mạng nội bộ của Apple, CEO Tim Cook có giải thích lý do ông đến cuộc họp của Tổng thống Donald Trump. Khi nhắc đến các vấn đề như năng lượng tái tạo, cải cách thuế và quy định về sở hữu trí tuệ, Tim Cook chia sẻ: “Có một số lượng lớn các vấn đề nan giải cần phải giải quyết, cách làm đó là tham gia vào những cuộc thảo luận như thế. Cho dù ở bất kỳ đâu, như Châu Âu, Trung Quốc, Nam Mỹ hay ngay tại đây, chúng ta cần phải tham gia. Chúng ta sẽ thể hiện rõ sự đồng thuận với những điều hợp lý và phản đối những điều chưa hợp lý. Tôi cho rằng điều đó là rất quan trọng vì chúng ta không thể thay đổi mọi thứ chỉ bằng cách hô hào, la hét. Mà bằng cách cho mọi người thấy cách giải quyết của mình, và vì sao đó là cách tốt nhất. Đó là một cuộc tranh luận thẳng thắn”.Đồng thời, CEO Tim Cook cũng nhấn mạnh những điều có thể làm ảnh hưởng tới Apple: “Chính Phủ có thể ảnh hưởng đến những gì chúng ta đang làm. Họ có thể gây ra những ảnh hưởng tích cực, cũng như có cả những ảnh hưởng không tích cực. Những gì chúng ta cần làm là tập trung vào những chính sách đó và tìm cách để thích nghi. Một số lĩnh vực rất quan trọng là bảo mật và an ninh, nhân quyền, biến đổi khí hậu. Apple cũng sẽ hoạt động dựa trên 100% năng lượng tái tạo”.Có thể CEO Tim Cook đang ám chỉ đến việc Tổng thống Donald Trump muốn Apple đưa dây chuyền sản xuất về Mỹ. Và nếu điều đó xảy ra, Apple cũng sẽ phải tìm cách để thích nghi.Theo: Nguoivietphone.com