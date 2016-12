2 Viên Chức Platinum Partners Bị Bắt Vì Gian Lận 1 Tỉ MK

WASHINGTON - 2 viên chức điều hành của quỹ đầu tư Platinum Partners bản doanh New York đã bị bắt và bị truy tố tội huy động vốn 1 tỉ MK theo kiểu gọi là “kế hoạch Ponzi”, là mưu đồ lừa đảo.Platinum đuợc biết trong nhiều năm qua như là dự án đầu tư đem lại mức lời cao đến mức 17%. Platinum dẫn đầu bởi Mark Nordlicht, là nhà sáng lập kiêm giám đốc đầu tư. Nordlicht đã bị bắt tại nhà riêng ở New Rochelle (New York) – công tố liên bang tố cáo ông ta và 6 người khác can dự 2 kế hoạch lừa đảo.Biện lý liên bang Robert Capers của quản hạt Brooklyn tuyên bố: vụ án này nêu rõ tính cách táo bạo và mức độ lừa dối của các bị cáo.1 ngày truớc, ủy hội hối đoái và chứng khoán cũng báo tin vụ kiện số viên chức này và 2 thể nhân của Platinum cùng về tội lừa đảo.Theo hồ sơ 48 trang, chương trình huy động vốn thực chất luờng gạt bắt đầu năm 2012.Thành lập năm 2003, Platinum quản trị hơn 1.7 tỉ MK tính đến lúc này với hơn 600 nhà đầu tư.Tại toà Brooklyn sáng Thứ Ba, Nordlicht không nhận tội – 2 bị cáo khác trong ban quản trị Platinum cũng không nhận tội.