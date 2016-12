Thủ Tướng Hun Sen Thăm VN Bàn Về Biên Giới, Giao Thương

Có phải để trấn an láng giềng Việt Nam mà Thủ Trướng Campuchia Hun Sen đã thực hiện chuyến công du chính thức đến VN trong 2 ngày bắt đầu hôm 20 tháng 12, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) hôm Thứ Ba cho biết.Bản tin RFA viết rằng, “Thủ tướng Hun Sen của Campuchia hôm nay đến Việt Nam bắt đầu chuyến công du chính thức kéo dài trong hai ngày.“Thông tấn xã Việt Nam loan tin cho biết, đây là chuyến thăm Việt Nam chính thức lần thứ hai của ông Hun Sen sau khi được tái bổ nhiệm làm Thủ tướng Vương quốc Campuchia nhiệm kỳ thứ 5 hồi năm 2013, và được bầu vào cương vị Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia từ tháng 6 năm ngoái.”Bản tin RFA cho biết thêm rằng, “Vào tháng 6 năm nay, Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang đã sang thăm Campuchia và đến tháng 9 Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng có chuyến thăm chính thức Xứ Chùa Tháp; trong khi đó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thành phố Siem Reap tham dự Hội nghị Cấp cao Campuchia – Lào - Việt Nam về Khu vực Tam giác Phát triển lần thứ 9.”Bản tin RFA cũng cho biết, “Xin được nhắc lại, Việt Nam và Campuchia có đường biên giới chung dài hơn 1.000km trải dọc 10 tỉnh Việt Nam và 9 tỉnh của Campuchia.“Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia. Kim ngạch song phương Việt Nam - Campuchia vào năm ngoái đạt 3 tỷ 370 triệu đôla Mỹ, tăng chừng 0,2% so với năm 2014.“Trong lĩnh vực đầu tư, Việt Nam đứng hàng thứ 5 trên tổng số 50 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Xứ Chùa Tháp. Tổng vốn đầu tư của Việt Nam tại Campuchia được cho biết gần 3 tỷ đôla Mỹ.“Ngược lại, Campuchia có 12 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký hơn là 54 triệu đôla Mỹ.”