Xác Chuyến Bay MH 370 Có Thể Rớt Ngoài Vùng Đã Tìm Kiếm

CANBERRA - Đoàn tìm kiếm chuyến bay MH-370 của Malaysia Airlines mất tích trên đuờng bay giữa Kuala Lumpur và Beijing gần 3 năm qua tin rằng không có xác của phản lực cơ Boeing trong vùng tìm kiếm.Đoàn tìm kiếm quốc tế kết luận: không có bao nhiêu cơ may tìm thấy trong phạm vi vùng tìm kiếm hiện nay.Thông cáo từ Phòng an toàn vận tải Australia (ATSB) là cơ quan dẫn đầu cuộc tìm kiếm ghi: sự tin tưởng rằng vùng tìm kiếm không có xác phi cơ là cao độ.Vùng biển phiá bắc vùng tìm kiếm hiện tại đuợc tin là “có khả năng cao nhất tìm thấy chuyến bay mất tích”.Cuộc cuộc tra hiện hành bao gồm 120,000 kilomét-vuông của Ấn Độ Dương gồm khoảng 10,000 kilomét-vuông sau cùng sẽ đuợc tìm kiếm trong Tháng 1.Chính phủ Australia bác bỏ vùng tìm kiếm mới, với lý do “thiếu bằng chứng cụ thể”, theo loan báo từ phát ngôn viên của Bộ vận tải.