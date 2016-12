Khắp Âu Châu Siết An Ninh Mùa Giáng Sinh; Đức: Chưa Bắt Được Nghi Can Tông Xe Vào Chợ Giết Chết 12 Người

BERLIN - Xe vận tải chạy vào chợ Giáng Sinh tại thủ đô Đức hồi chập tối Thứ Hai, 12 người thiệt mạng và 48 người bị thương – 1 nghi can bị bắt, và đương sự xác quyết không can dự, theo loan báo của bộ trưởng nội vụ.Hung thủ nguy hiểm được tin là đang trên đường đào tẩu.Nghi can bị bắt đuợc mô tả là di dân Pakistan 23 tuổi đang xin quy chế tị nạn. Cũng có tin: nghi can là người Afghanistan.Trong phát biểu qua làn sóng truyền hình toàn quốc, Thủ Tướng Angela Merkel nói “Sẽ là thực sự đáng trách nếu hung thủ là nguời tị nạn” và xác nhận đây là hành động khủng bố.Tài xế của chiếc xe gây án là 1 người đàn ông Ba Lan 37 tuổi – xác của anh ta đuợc tìm thấy trên xe với các thương tích của đánh đập, đâm chém trước khi bị bắn.Bộ trưởng nội vụ De Maiziere cho hay: khẩu súng ngắn bắn chết người này chưa đuợc tìm thấy. Anh em họ của anh cho hay: 1 người không đủ sức khống chế anh tài xế cao to, cân nặng 120 kilo.Tin mới nhận cho hay: di dân Pakistan bị bắt đã đuợc trả tự do.Trong khi đó, tại lân bang Austria, cơ quan an ninh bắt 1 người tình nghi mưu toan tấn công khủng bố trong thời gian lễ cuối năm tại thành phố Salzburg.Nghi can là di dân Morocco 25 tuổi tìm kiếm quy chế tị nạn – nơi tạm trú của y bị khám xét không thấy gì, nhưng khả năng toan tính tấn công khủng bố không bị loại trừ.Salzburg gần biên giới Austria-Đức là 1 trung tâm du lịch, nổi tiếng với chợ Giáng Sinh truyền thống và là sinh quán của nhạc sĩ lừng danh Mozart.Các nước châu Âu đã tăng cường các biện pháp an ninh dự phòng.TT Hollande tuyên bố: Pháp đang duy trì báo động ở bậc cao cùng với sự vận động cao độ về nhân lực và cảnh giác.Tân bộ trưởng nội vụ Bruno Le Roux đi thăm chợ và phát biểu qua làn sóng truyền thanh: nhà chức trách bảo đảm an ninh lãnh thổ và công dân, và mọi người nên mừng đón các ngày lễ với tinh thần cảnh giác.Tại vương quốc Anh, thành phố Birmingham thuộc miền trung của xứ England dựng các tấm chắn bê-tông bảo vệ khu chợ Giáng Sinh Đức lớn nhất ngoài nước Đức từ đầu tháng.